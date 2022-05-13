Кто провел сезон хуже: Месси или Роналду? Отвечаем

Лионель Месси и Криштиану Роналду противостояли друг другу на протяжении последнего десятилетия. Тем не менее для обоих сезон 2021/22 выдался непростым.

Давайте решим, у кого из двух легенд был худший сезон.

Голы

Месси забил всего 9 голов за «ПСЖ» во всех турнирах, с учетом 13 асситов, аргентинец принял участие в 22 голах за 32 матча.

Роналду в этом сезоне забил 24 гола за «Манчестер Юнайтед» и сделал 3 ассиста, приняв участие в 25 голах команды.

За клуб и сборную Месси забил 27 голов (14+13) в 41 игре. Роналду снова опережает его, забив 34 гола (30 голов, 4 передачи) в 46 матчах.

Худший сезон: Месси

Травмы/пропуски

Месси пропустил несколько игр из-за травмы и ковида. В общей сложности легенда «Барсы» отсутствовал 58 дней, пропустив за это время 11 игр.

Роналду пропустил всего 12 дней из-за травмы, не считая матчей, в которых он отдыхал или получал специальный отпуск.

Таким образом, Роналду сыграл больше игр (39), чем Месси (32) в этом сезоне.

Худший сезон: Месси

Титулы

Это был сезон, полный борьбы для обеих легенд, но именно Роналду завершит сезон, ничего не выиграв.

Месси стал чемпионом Франции с ПСЖ, когда они выиграли Лигу 1.

Худший сезон: Роналду

Адаптация

Месси изо всех сил пытался приспособиться к жизни во Франции. Болельщики жаловались, что товарищи по команде игнорируют его во время матчей - возможно, поэтому Лео не забил много голов в этом сезоне.

В этом сезоне фанаты ПСЖ даже освистали Месси.

Роналду тащил «Манчестер Юнайтед» на своей спине. Он был их лучшим бомбардиром и самым преданным игроком. Фанаты «Юнайтед» боготворят его, и это правильно.

Худший сезон: Месси

Вердикт

Роналду забил больше голов, и болельщики его клуба поддерживают его, но, вероятно, он провел сезон хуже, чем Месси, по следующим причинам.

Титулы не выиграны

Никакого футбола в Лиге чемпионов в следующем сезоне — его команда, скорее всего, финиширует 6-й или 7-й в АПЛ.