«МЮ» прокомментировал кричалки своих фанатов о трагедии в Хиллсборо в матче с «Ливерпулем»

«Манчестер Юнайтед» отреагировал после того, как выяснилось, что некоторые из их болельщиков скандировали кричалки, высмеивая катастрофу «Хиллсборо» во время матча с «Ливерпулем» во вторник.

Представитель клуба сказал: «Манчестер Юнайтед солидарен с «Ливерпулем» и его болельщиками, вспоминая жертв катастрофы в Хиллсборо».

«Оскорбительные кричалки о трагедии совершенно неприемлемы, и мы будем работать с группами наших сторонников, чтобы информировать фанатов по этому вопросу».

В социальных сетях появилось видео, на котором некоторые фанаты «Юнайтед» скандируют «The Sun был прав, вы убийцы» в секции «Ливерпуля» на «Энфилде».