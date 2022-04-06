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Telegraph: «ПСЖ» не помешает Почеттино перейти в «МЮ»

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Ожидается, что Маурисио Почеттино сможет присоединиться к «Манчестер Юнайтед» летом, сообщает Telegraph.

Руководство «Пари Сен-Жермен» «не встанет на пути» 50-летнего футболиста, если он решит покинуть клуб в конце сезона 2021/22.

Гиганты Лиги 1 на самом деле предпочли бы, чтобы это произошло, поскольку таким образом им не придется платить аргентинцу и его тренерскому штабу выходное пособие.

Считается, что у Почеттино на «Парк де Пренс» все кончено, после того, как ему не удалось добиться прогресса в Лиге чемпионов, несмотря на то, что в его команде были Неймар, Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

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