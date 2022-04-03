Сколько «МЮ» будет стоить трансфер Маурисио Почеттино из «ПСЖ»?

Маурисио Почеттино – один из двух претендентов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», камнем преткновения может стать его нынешняя работа в «ПСЖ».

Последние сообщения предполагают, что у Эрика тен Хага — еще одного фаворита на роль «Юнайтед» — в контракте с «Аяксом» есть оговорка об отступных, которая сделает его доступным менее чем за 2 миллиона фунтов.

Перспектива получить голландца по сниженной цене вполне может привести к тому, что он опередит Почеттино в гонке за место на «Олд Траффор».

Аргентинский специалист подписал продление контракта с «ПСЖ» в июле прошлого года, он должен оставаться в столице Франции до июня 2023 года с зарплатой около 1,1 миллиона евро в месяц.

«Юнайтед» должен был бы выплатить «ПСЖ» компенсацию, как правило, в размере оставшейся части контракта с тренером. Если бы они наняли Почеттино этим летом, это, вероятно, означало бы выплату «ПСЖ» вознаграждения в размере где-то 11,1 млн фунтов (13,2 млн евро).

В Манчестере надеются, что если они выберут Почеттино, то «ПСЖ» уволит аргентинца и сам выплатит компенсацию.

Но цена для ПСЖ будет еще выше: у Почеттино есть штаб, который тоже уволят. Сообщается, это будет стоить клубу около 6 миллионов фунтов.

Неудивительно, что во французской столице считают, что они могут избежать расходов на увольнение своего главного тренера, если «Юнайтед» переманит его первым.