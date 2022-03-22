Сравнение результатов Почеттино и Тен Хага в Лиге Чемпионов в этом сезоне

Эрик Тен Хаг и Маурисио Почеттино – главные кандидаты на пост тренера «МЮ». Оба они уже прекратили борьбу в Лиге Чемпионов в этом сезоне.

Вот как проявили себя «Аякс» и «ПСЖ» под руководством тренеров в главном клубном турнире Европы:

«Аякс» в среднем владел мячом 61% игрового времени, нанес 15,8 ударов в створ ворот, забил в 2,75 голов и пропустил 1 гол за матч.

«ПСЖ» в среднем владел мячом 53% времени, только 10,7 раз ударил в ствоор, забил 1,8 голов и пропустил 1,3 за матч.

Никакого неуважения к «Аяксу», но все-таки у «ПСЖ» куда более звездный состав, который не смог показать выдающейся статистики.

Посмотрим, на ком в итоге остановят свой выбор боссы на «Олд Траффорд».