«Он был сосредоточен на том, чтобы забивать голы и затмить Лионеля Месси»: бывший тренер Роналду о его соперничестве с Месси

Спортивное соперничество Криштиану Роналду с Лионелем Месси, возможно, является самым знаковым между двумя игроками в истории футбола. Соперничество Месси и Роналду обострилось, когда они возглавили атаку «Мадрида» и «Барселоны» соответственно.

Айтор Каранка – в настоящее время аналитик LaLigaTV и технический аналитик УЕФА – тренировал Роналду в «Мадриде» в течение трех лет, когда он был помощником Жозе Моуринью. В период с 2010 по 2013 год португальская суперзвезда забила 168 голов — ошеломляющий показатель в среднем 56 за сезон. Каранка объяснил Mirror Football, как соперничество с не менее результативным Месси подпитывало звезду.

«Для меня было удовольствием и привилегией работать с Криштиану. Он настоящий профессионал и лидер, но не тот, кто всегда кричит, а тот, кто показывает, что он лидер, своей трудовой этикой», — заявил Каранка. «Он первым приходит на тренировочную базу и последним уходит. Он всегда настроен побеждать и забивать голы».

«Когда я был в «Мадриде», соперничество Роналду-Месси и соперничество «Мадрид»-«Барселона» сделало обе стороны сильнее. Каждый матч между двумя командами был большим испытанием для всех. Это фантастика видеть, что Криштиану все еще играет за «Манчестер Юнайтед» в качестве настоящего лидера».

«Я помню, как видел Криштиану Роналду перед играми и как он был сосредоточен на том, чтобы забивать голы и побеждать в матчах, быть лучше и затмить Лионеля Месси. Это была конкуренция, которая заставила нас стать лучше».