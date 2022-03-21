Маурисио Почеттино в «МЮ» столкнется с той же проблемой, с которой столкнулся в «ПСЖ»

Босс «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино уклонился от критики выступлений отдельных игроков своей команды во время поражения со счетом 3: 0 от «Монако».

Проблемы Почеттино в Париже очень похожи на те, с которыми столкнулся Ральф Рангник на «Олд Траффорд». Аргентинец претендует на руководящую должность в «Юнайтед» и унаследует проблемы, с которыми сталкивается нынешний временный босс Рангник. Тем не менее, газета Manchester Evening News сообщила на этой неделе, что менеджер «Аякса» Эрик тен Хаг обогнал аргентинца и стал предпочтительным вариантом, хотя Почеттино по-прежнему находится в стадии серьезного рассмотрения.

После поражения от «Монако» Почеттино сказал: «Мы всегда оцениваем коллективное выступление, коллективное состояние ума, я не хочу сосредотачиваться на индивидуальных выступлениях».

«Мы не ищем оправданий. Самое главное — найти решения, мы должны перестать искать оправдания».