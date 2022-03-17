«Ливерпуль» и «Барселона» интересуются Рэшфордом

«Барселона» проявляет интерес к подписанию Маркуса Рэшфорда этим летом, сообщает Manchester Evenin News.

По информации издания, телефон футболиста разрывается от предложения с тех пор, как появилась информация о том, что он сомневается в своем будущем в клубе.

«Ливерпуль» также подтвердил Рэшфорду свою заинтересованность, тренерский штаб клуба давно им восхищается и будет рад видеть в команде.

Сам Рэшфорд пока не готов уходить из «МЮ», хотя такой активный интерес может спровоцировать «красных дьяволов» начать переговоры по продлению контракта футболиста.

Между «МЮ» и «Ливерпулем» не было трансферов с 1964 года, очень маловероятно, что «МЮ» отдаст «красным» своего игрока.

«Барселона» активно ищет нападающего и может настаивать на покупке Рэшфорда, если он также проявит интерес.