«МЮ» предпочитает Тен Хага, а не Почеттино

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» решил сделать ставку на Эрика тен Хага вместо Маурисио Почеттино в конце сезона.

«Юнайтед» ищет постоянного тренера с тех пор, как «красные дьяволы» уволили Оле-Гуннара Сульскайера в ноябре. Ральф Рангник был приглашен на временной основе с идеей, что летом он перейдет в совет директоров.

И, согласно Manchester Evening News, «красные дьяволы» сделали босса «Аякса» своим приоритетом, в то время как Почеттино также остается на рассмотрении. «Юнайтед» также отказался исключать переход босса «Челси» Томаса Тухеля из-за их текущей ситуации.

52-летний Тен Хаг остается по контракту с «Аяксом» до следующего года, и он не потребует от амстердамской команды огромных компенсаций.