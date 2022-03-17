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«МЮ» предпочитает Тен Хага, а не Почеттино

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» решил сделать ставку на Эрика тен Хага вместо Маурисио Почеттино в конце сезона.

«Юнайтед» ищет постоянного тренера с тех пор, как «красные дьяволы» уволили Оле-Гуннара Сульскайера в ноябре. Ральф Рангник был приглашен на временной основе с идеей, что летом он перейдет в совет директоров.

И, согласно Manchester Evening News, «красные дьяволы» сделали босса «Аякса» своим приоритетом, в то время как Почеттино также остается на рассмотрении. «Юнайтед» также отказался исключать переход босса «Челси» Томаса Тухеля из-за их текущей ситуации.

52-летний Тен Хаг остается по контракту с «Аяксом» до следующего года, и он не потребует от амстердамской команды огромных компенсаций.

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