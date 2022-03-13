Фабиньо вспоминает о своем этапе в «Мадриде» и знакомстве с Моуринью в пижаме

Фабиньо – один из ключевых игроков «Ливерпуля», но он мог быть и игроком «Мадрида». Он оказался в системе «сливочных» в 2012 году, чтобы выступать за «Кастилью». Фабиньо дебютировал в первой команде с легкой руки Жозе Моуринью. Он вспоминает об этом этапе в интервью для Four Fourt Two.

Фабиньо начинал свою карьеру, как правый латераль, оттуда перешел в центр поля на свою текущую позицию. Футболист прибыл в португальский «Риу Аве» из «Флуминенсе».

«Я переехал в Португалию, но пробыл в «Риу Аве» всего две-три недели. Я был на барбекю с другими бразильцами, когда мне позвонил мой агент, чтобы сказать, что «Кастилье» «Мадрида» нужен правый латераль, он хотел узнать, заинтересован ли я».

«В этот же вечер мне было сказано собирать чемоданы, потому что Жорже Мендеш на машине приедет рано утром. Я спрашивал: «Что-то произошло?». Никто ничего мне не сказал, но когда приехал Мендеш, он сообщил, что мы едем в Мадрид, и я подпишу контракт. Я позвонил моей маме в Бразилию, чтобы рассказать об этом, и она начала плакать».

«Для меня это был особенный момент», - вспоминает Фабиньо знакомство с Жозе Моуринью, тренировавшим тогда «Реал Мадрид».

«Я прибыл в отель в Мадриде, и пока я спал, кто-то вошел в дверь. Я открыл глаза и не мог поверить: передо мной стояли Мендеш и Жозе Моуринью. Я был в пижаме, вообще не был готов к такой встрече, даже не знал, что сказать. Я был застенчивым и никак не ожидал, что познакомлюсь с ним таким образом».

Футболист провел в «Мадриде» один сезон, после чего отправился в «Монако», а в 2018 году оказался в «Ливерпуле».