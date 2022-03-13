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«В футболе есть ценности, которые меня раздражают»: Садио Мане делает признание относительно Криштиану Роналду и Неймара

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Звезда «Ливерпуля» Садио Мане признает, что «в футболе есть ценности, которые его раздражают», и что он предпочитает дистанцироваться от гламурного образа жизни.

29-летний футболист забил 14 голов за "красных" во всех соревнованиях в этом сезоне и выиграл Кубок Африки с Сенегалом в начале этого года.

Вингер «Ливерпуля» говорит, что следит за Криштиану Роналду и Неймаром в социальных сетях, но просто восхищается ими издалека.

«Я слежу за ними в социальных сетях, и этого достаточно. Мне нравится их невероятная жизнь, но я не думаю, что это для меня», — сказал он в недавнем интервью L'Equipe.

«Я не хочу производить впечатление, что я критикую, но это правда, что в футболе есть ценности, которые меня немного раздражают, с учетом моего воспитания».

«Но вместо того, чтобы критиковать, я предпочитаю дистанцироваться. Главное — не меняться, и я думаю, что не изменился. Для мальчика из маленького городка это большая победа».

Согласно сообщениям, в честь Мане, обожаемого в Сенегале, будет назван стадион в юго-западном городе Седиу.

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