Почеттино готов возглавить «МЮ» при одном условии

Маурисио Почеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед» этим летом, но только если английский клуб даст понять, что он их цель номер один.

Это согласно Mail Online, Почеттино отказывается оставаться во вторых рядах, уступая тренеру «Аякса» Эрику Тен Хагу.

Почеттино долгое время считался целью номер один для «МЮ», но в свете не самых лучших результатов Почеттино с «ПСЖ», клуб больше склоняется к Тен Хагу.

Тем не менее, Почеттино хочет получить работу в «МЮ», но только если клуб даст понять, что он их первый и единственный вариант.