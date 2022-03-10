Почеттино, находясь на грани увольнения из «ПСЖ», надеется на «МЮ»

По сообщениям The Telegraph, Маурисио Почеттино находится на грани увольнения из «ПСЖ» после поражения от «Мадрида» в 1\8 финала Лиги Чемпионов.

«ПСЖ» вылетел из главного турнира Европы несмотря на наличие в команде таких суперзвезд, как Неймар, Килиан Мбаппе и Лионель Месси.

«ПСЖ» сохраняет все шансы на победу в Лиге 1, но в целом работу Почеттино с командой можно назвать неудовлетворительной.

The Telegraph утверждает, что аргентинский тренер надеется получить работу в «МЮ» после неминуемого увольнения из французской команды. Однако, англичане могут пересмотреть свое мнение относительно кандидатуры Почеттино после столь неудачного выступления «ПСЖ» на «Бернабеу».

«Красные дьяволы» также интересуются Эриком Тен Хагом, который, по сообщениям, учит английский.