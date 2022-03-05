«Не имеет смысла говорить о рынке»: Аллегри прокомментировал слухи о возвращении Погба в «Ювентус»

На вопрос о возможности возвращения в «Ювентус» Поля Погба летом, Массимилиано Аллегри сказал: «Говорить о Погба и о рынке сейчас не имеет смысла».

«Он игрок «Манчестер Юнайтед», и я не знаю, что он собирается делать в следующем году, у нас хорошие отношения, но на данный момент нет смысла говорить о трансферах. Мы должны думать о наших целях».

Стало известно, что «Ювентус» готовит крупное предложение для Погба, согласно которому он может зарабатывать до 10 миллионов евро в год, если присоединится к итальянскому клубу.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» еще не принял окончательного решения о своем будущем и сосредоточен на завершении сезона с «красными дьяволами»