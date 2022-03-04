Почеттино хочет снова работать в АПЛ, но не в «МЮ»

Почеттино покинул «Тоттенхэм» в ноябре 2019 года после поражения в финале Лиги чемпионов.

В результате он оказался в «Пари Сен-Жермен» в январе 2021 года и продлил свой контракт в прошлом июле до лета 2023 года.

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» считает Почеттино идеальным кандидатом на пост главного тренера.

Спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил на этой неделе, что Почеттино верен клубу. Тем не менее разговоры о его уходе не утихают.

По информации talkSPORT, 50-летний тренер хочет вернуться в АПЛ, но не в Манчестер, а в Лондон.

«Почеттино не собирается в «Юнайтед» Судя по всему, он хочет вернуться в Премьер-лигу, и он хочет вернуться в «Тоттенхэм».

«Он хочет вернуться в «Шпоры», я не говорю, что это произойдет, но он этого хочет», - отметил журналист talkSPORT Алан Бразил.

Он также добавил, что со стороны Почеттино было бы глупо отказываться от предложения «Манчестер Юнайтед», если возвращение к «шпорам» останется невозможным.

Сообщается, что аргентинец считается ведущим кандидатом «Юнайтед» на пост временного босса Ральфа Рангника.