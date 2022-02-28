Поль Погба - основная цель «Ювентуса» предстоящим летом

«Ювентус» сделал подписание Поля Погба приоритетом в летнее трансферное окно, сообщает итальянское издание Calciomercato.

Команда Серии А считает француза своей основной трансферной целью и хочет повторно подписать его после продажи в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году.

Погба — «трансфер мечты» для итальянской команды, и они сделают все возможное, чтобы вернуть его летом.

При этом полузащитнику «Юнайтед», вероятно, придется сократить зарплату, чтобы присоединиться к «Ювентусу».

Француз до сих пор не принял окончательного решения о своем будущем и не решил, хочет ли он остаться на «Олд Траффорд».

На данный момент ожидается, что летом он уйдет в качестве свободного агента.