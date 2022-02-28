«Юнайтед» проделал большую работу, чтобы назначить Почеттино следующим тренером

По информации СМИ, Маурисио Почеттино остается фаворитом на смену Ральфу Рангнику на посту тренера «Манчестер Юнайтед».

Руководство «красных дьяволов» проделало большую работу, чтобы назначить тренера «ПСЖ» на следующий сезон.

Директор «Юнайтед» Джон Мертоу возглавляет поиск следующего тренера, ему помогают генеральный директор Ричард Арнольд, а также технический директор Даррен Флетчер.

Несмотря на то, что Ральф Рангник, как сообщается, хотел, чтобы Эрик тен Хаг сменил его, Почеттино по-прежнему остается основным претендентом на место в «Юнайтед».

Сообщается, что «ПСЖ» готов отпустить его летом и планирует сделать Зинедина Зидана своим следующим тренером.

Также сообщается, что «Реал Мадрид» проявляет интерес к Почеттино на случай, если они уволят Карло Анчелотти после этого сезона.