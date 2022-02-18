«Он не смог выиграть чемпионат Франции»: «МЮ» посоветовали держаться подальше от Маурисио Почеттино

В интервью Sky Sports Пол Мерсон сказал: «Я не понимаю, зачем «Манчестер Юнайтед» ждать Маурисио Почеттино. Я этого не понимаю».

«Если Почеттино не выиграет Лигу чемпионов с «Пари Сен-Жермен», почему они будут интересоваться им? В прошлом году он не смог выиграть чемпионат Франции».

«Все продолжают говорить, что «Манчестер Юнайтед» должен выйти и заполучить Почеттино, но я не понимаю, почему».

«Это не дает мне покоя. Что он сделал? Он вывел «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов, а его команда заняла третье место в Премьер-лиге».

«ПСЖ» ждет от него победы в Лиге чемпионов, но я не думаю, что у «ПСЖ» есть шанс победить это в этом году, поэтому я не понимаю одержимость этим тренером».

Сообщается, что Почеттино и Эрик Тен Хаг из «Аякса» стали главными кандидатами на пост следующего постоянного тренера «Манчестер Юнайтед» в преддверии сезона 2022/23.

По слухам, генеральный директор «Нью-Олд Траффорд» Ричард Арнольд поддерживает бывшего босса «Шпор», который, скорее всего, покинет «ПСЖ» по окончании сезона.