НБА по роботу. Прогноз на счет матчей дня
Превед,
Много времени потратил на разбор матчей, давай уж чо там, делайте рекорд по плюсам посту, зря я чтоли стараюсь ?
- Toronto Raptors @ Orlando Magic 116:105
- В матче этих двух команд, мне рекомендовано брать только исход. В тотал я в любом случае попал, поэтому возьму академично по линии Торонто -9.5, но как вы понимаете, это не верняк совсем, ведь выездной Торонто не фонтан
- Indiana Pacers @ Atlanta Hawks 106:88
- Индианку мне не велено вообще брать, но с Атлантой вроде ничо получается. Робот очень интересную цифру по хозяевом показал, это обусловлено тем что я увидел довольно низкий процент попадания трешек у Атланты, как бы они щас не самые хорошие времена переживают да и Индиана в целом сносно периметр держит. Оттуда и 88 очков. Ставка риск, но очень интересно мне Атланту поиграть в связи с своим наблюдением, поэтому беру ТМ 211.5 и ИТ2М 103.5 ну и в этой связи фору на эту команду настроения -4.5.
- New Orleans Pelicans @ San Antonio Spurs 100:101
- Будет клатч, а в такие матчи в исход мы не лезем, если конечно вы всетки хотите залезть то стоит играть НО победу ну или хотя бы +4.5. А так мне кажется будут проблемы у НО с набором очков, да и Сперз не буду торопится, поэтому общий ТМ 218.5 это прям подарок, а ИТ1М 106.5 и ИТ2М 111.5 это на десерт.
- Oklahoma City Thunder @ Dallas Mavericks 102:98
- В матче этих двух команд мне можно только исход играть, но по исходу тут попадание в линию. Тотал Далласа вообще написано что вилами по воде писано. По очкам вроде не должны команды пробивать выданный тотал в 212.5 но если посмотреть со стороны набранных тоталов, то ппц получается все верно, около 212 и наберут. Вобщем как и показал анализ, это две команды идиотские, лучше не лезть.
- Charlotte Hornets @ Boston Celtics 98:109
- Тут попадание в линию, если чо играть так это -8 на Бостон, но по мне так это конечно опасян, ну их этих кельтов в задницу.
- Milwaukee Bucks @ Detroit Pistons 104:98
- Беру ИТ2М 104.5 и ИТ1Б 102.5 ну и значит победу Бакс в основное за 2.22!
- Golden State Warriors @ Washington Wizards 120:105
- На вашиков я не ставлю, идиотская команда потому что, но быстро посчитал, всетки ГС в деле. Мне кажется ГС с -8.5 очень играбельно.
- Phoenix Suns @ Memphis Grizzlies 105:106
- Клатч тут будет, по роботу, по игроцки мне кажется Финики свой тотал пробьют и выиграют. Так что ИТ1Б 105.5, а вот сможет ли Мемфис пробить предложенные 108.5 незнаю. Попробую дога за 2.47
- Houston Rockets @ Los Angeles Clippers 113:112
- Ну и напоследок, (как же я устал разбирать матчи, больше часа сижу !) Вновь клатч, запарил робто уже реально ))) Ну раз клатч то ТБ 225.5 пробьют ребята, легко думаю, Хьюстон то свои 115.5 точно пробьет. А вот как там Клипперс сыграет, тяжело сказать, особенно учитывая насколько мощен Хьюстон в клатче... Короче не буду лезть в исход, если хотите играть то берите -6 Рокетс, но это опасян.
В итоге, привычно, моя выборка ставок на деньги, глядя на то сколько я их насобирал, мне кажется я немного поплыл, зазнался и сегодня будет расплата за несколько прибыльных дней )))
- Atlanta Hawks Total Points Under 103.5
- Indiana Pacers -4.5
- Pelicans - Spurs Total Under 218.5
- Milwaukee Bucks Main Time
- Detroit Pistons Total Points Under 104.5
- Milwaukee Bucks Total Points Over 102.5
- Golden State Warriors -8.5
- Phoenix Suns Total Points Over 105.5
- Rockets - Clippers Over 225.5
Тем кто не в танке:
Ставлю я по собственно-написанному роботу, он делает мне статистические выкладки, и, пользуясь ими, я делаю магические вычисления и прогноз на счет матча, ну а потом принимаю решение по ставкам, там где что-то недооценено или переоценено, но все согласно моей лично проверенной статистике на верняковые и лоховские команды.
Если ты тоже хочешь смотреть на робота, добавляй в друзья и пиши в комменты, я выдам логин/пароль на сайт и тебе станет достуна информация по нему. Уже несколько человек тоже начали по роботу ставить со мной и теперь их ставки видно вместе с моими, а заодно и стату на сайте по этому адресу: http://flat-run.com/NewTips?tournament=101
Если желаете обсудить ставки, можем поговорить в комментах.
всем удачи и заходов !
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