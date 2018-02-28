НБА по роботу. Прогноз на счет матчей дня

Превед,

Много времени потратил на разбор матчей, давай уж чо там, делайте рекорд по плюсам посту, зря я чтоли стараюсь ?

Toronto Raptors @ Orlando Magic 116:105

В матче этих двух команд, мне рекомендовано брать только исход. В тотал я в любом случае попал, поэтому возьму академично по линии Торонто -9.5, но как вы понимаете, это не верняк совсем, ведь выездной Торонто не фонтан

Indiana Pacers @ Atlanta Hawks 106:88

Индианку мне не велено вообще брать, но с Атлантой вроде ничо получается. Робот очень интересную цифру по хозяевом показал, это обусловлено тем что я увидел довольно низкий процент попадания трешек у Атланты, как бы они щас не самые хорошие времена переживают да и Индиана в целом сносно периметр держит. Оттуда и 88 очков. Ставка риск, но очень интересно мне Атланту поиграть в связи с своим наблюдением, поэтому беру ТМ 211.5 и ИТ2М 103.5 ну и в этой связи фору на эту команду настроения -4.5.

New Orleans Pelicans @ San Antonio Spurs 100:101

Будет клатч, а в такие матчи в исход мы не лезем, если конечно вы всетки хотите залезть то стоит играть НО победу ну или хотя бы +4.5. А так мне кажется будут проблемы у НО с набором очков, да и Сперз не буду торопится, поэтому общий ТМ 218.5 это прям подарок, а ИТ1М 106.5 и ИТ2М 111.5 это на десерт.

Oklahoma City Thunder @ Dallas Mavericks 102:98

В матче этих двух команд мне можно только исход играть, но по исходу тут попадание в линию. Тотал Далласа вообще написано что вилами по воде писано. По очкам вроде не должны команды пробивать выданный тотал в 212.5 но если посмотреть со стороны набранных тоталов, то ппц получается все верно, около 212 и наберут. Вобщем как и показал анализ, это две команды идиотские, лучше не лезть.

Charlotte Hornets @ Boston Celtics 98:109

Тут попадание в линию, если чо играть так это -8 на Бостон, но по мне так это конечно опасян, ну их этих кельтов в задницу.

Milwaukee Bucks @ Detroit Pistons 104:98

Беру ИТ2М 104.5 и ИТ1Б 102.5 ну и значит победу Бакс в основное за 2.22!

Golden State Warriors @ Washington Wizards 120:105

На вашиков я не ставлю, идиотская команда потому что, но быстро посчитал, всетки ГС в деле. Мне кажется ГС с -8.5 очень играбельно.

Phoenix Suns @ Memphis Grizzlies 105:106

Клатч тут будет, по роботу, по игроцки мне кажется Финики свой тотал пробьют и выиграют. Так что ИТ1Б 105.5, а вот сможет ли Мемфис пробить предложенные 108.5 незнаю. Попробую дога за 2.47

Houston Rockets @ Los Angeles Clippers 113:112

Ну и напоследок, (как же я устал разбирать матчи, больше часа сижу !) Вновь клатч, запарил робто уже реально ))) Ну раз клатч то ТБ 225.5 пробьют ребята, легко думаю, Хьюстон то свои 115.5 точно пробьет. А вот как там Клипперс сыграет, тяжело сказать, особенно учитывая насколько мощен Хьюстон в клатче... Короче не буду лезть в исход, если хотите играть то берите -6 Рокетс, но это опасян.

В итоге, привычно, моя выборка ставок на деньги, глядя на то сколько я их насобирал, мне кажется я немного поплыл, зазнался и сегодня будет расплата за несколько прибыльных дней )))

Atlanta Hawks Total Points Under 103.5

Indiana Pacers -4.5

Pelicans - Spurs Total Under 218.5

Milwaukee Bucks Main Time

Detroit Pistons Total Points Under 104.5

Milwaukee Bucks Total Points Over 102.5

Golden State Warriors -8.5

Phoenix Suns Total Points Over 105.5

Rockets - Clippers Over 225.5

Тем кто не в танке:

Ставлю я по собственно-написанному роботу, он делает мне статистические выкладки, и, пользуясь ими, я делаю магические вычисления и прогноз на счет матча, ну а потом принимаю решение по ставкам, там где что-то недооценено или переоценено, но все согласно моей лично проверенной статистике на верняковые и лоховские команды.

Если ты тоже хочешь смотреть на робота, добавляй в друзья и пиши в комменты, я выдам логин/пароль на сайт и тебе станет достуна информация по нему. Уже несколько человек тоже начали по роботу ставить со мной и теперь их ставки видно вместе с моими, а заодно и стату на сайте по этому адресу: http://flat-run.com/NewTips?tournament=101

Если желаете обсудить ставки, можем поговорить в комментах.

всем удачи и заходов !