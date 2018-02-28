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    Блог Flat Run

    НБА по роботу. Прогноз на счет матчей дня

    Теги ставки на спорт Ставки на баскетбол

    Превед,

    Много времени потратил на разбор матчей, давай уж чо там, делайте рекорд по плюсам посту, зря я чтоли стараюсь ?

     

    • Toronto Raptors @ Orlando Magic 116:105
    • В матче этих двух команд, мне рекомендовано брать только исход. В тотал я в любом случае попал, поэтому возьму академично по линии Торонто -9.5, но как вы понимаете, это не верняк совсем, ведь выездной Торонто не фонтан

     

    • Indiana Pacers @ Atlanta Hawks 106:88
    • Индианку мне не велено вообще брать, но с Атлантой вроде ничо получается. Робот очень интересную цифру по хозяевом показал, это обусловлено тем что я увидел довольно низкий процент попадания трешек у Атланты, как бы они щас не самые хорошие времена переживают да и Индиана в целом сносно периметр держит. Оттуда и 88 очков. Ставка риск, но очень интересно мне Атланту поиграть в связи с своим наблюдением, поэтому беру ТМ 211.5 и ИТ2М 103.5 ну и в этой связи фору на эту команду настроения -4.5.

     

    • New Orleans Pelicans @ San Antonio Spurs 100:101
    • Будет клатч, а в такие матчи в исход мы не лезем, если конечно вы всетки хотите залезть то стоит играть НО победу ну или хотя бы +4.5. А так мне кажется будут проблемы у НО с набором очков, да и Сперз не буду торопится, поэтому общий ТМ 218.5 это прям подарок, а ИТ1М 106.5 и ИТ2М 111.5 это на десерт.

     

    • Oklahoma City Thunder @ Dallas Mavericks 102:98
    • В матче этих двух команд мне можно только исход играть, но по исходу тут попадание в линию. Тотал Далласа вообще написано что вилами по воде писано. По очкам вроде не должны команды пробивать выданный тотал в 212.5 но если посмотреть со стороны набранных тоталов, то ппц получается все верно, около 212 и наберут. Вобщем как и показал анализ, это две команды идиотские, лучше не лезть.

     

    • Charlotte Hornets @ Boston Celtics 98:109
    • Тут попадание в линию, если чо играть так это -8 на Бостон, но по мне так это конечно опасян, ну их этих кельтов в задницу.

     

    • Milwaukee Bucks @ Detroit Pistons 104:98
    • Беру ИТ2М 104.5 и ИТ1Б 102.5 ну и значит победу Бакс в основное за 2.22!

     

    • Golden State Warriors @ Washington Wizards 120:105
    • На вашиков я не ставлю, идиотская команда потому что, но быстро посчитал, всетки ГС в деле. Мне кажется ГС с -8.5 очень играбельно.

     

    • Phoenix Suns @ Memphis Grizzlies 105:106
    • Клатч тут будет, по роботу, по игроцки мне кажется Финики свой тотал пробьют и выиграют. Так что ИТ1Б 105.5, а вот сможет ли Мемфис пробить предложенные 108.5 незнаю. Попробую дога за 2.47

     

    • Houston Rockets @ Los Angeles Clippers 113:112
    • Ну и напоследок, (как же я устал разбирать матчи, больше часа сижу !) Вновь клатч, запарил робто уже реально ))) Ну раз клатч то ТБ 225.5 пробьют ребята, легко думаю, Хьюстон то свои 115.5 точно пробьет. А вот как там Клипперс сыграет, тяжело сказать, особенно учитывая насколько мощен Хьюстон в клатче... Короче не буду лезть в исход, если хотите играть то берите -6 Рокетс, но это опасян.

     

    В итоге, привычно, моя выборка ставок на деньги, глядя на то сколько я их насобирал, мне кажется я немного поплыл, зазнался и сегодня будет расплата за несколько прибыльных дней )))

    • Atlanta Hawks Total Points Under 103.5
    • Indiana Pacers -4.5
    • Pelicans - Spurs Total  Under 218.5
    • Milwaukee Bucks Main Time
    • Detroit Pistons Total Points Under 104.5
    • Milwaukee Bucks Total Points Over 102.5
    • Golden State Warriors -8.5
    • Phoenix Suns Total Points Over 105.5
    • Rockets - Clippers Over 225.5

     

     

    Тем кто не в танке:

    Ставлю я по собственно-написанному роботу, он делает мне статистические выкладки, и, пользуясь ими, я делаю магические вычисления и прогноз на счет матча, ну а потом принимаю решение по ставкам, там где что-то недооценено или переоценено, но все согласно моей лично проверенной статистике на верняковые и лоховские команды.

    Если ты тоже хочешь смотреть на робота, добавляй в друзья и пиши в комменты, я выдам логин/пароль на сайт и тебе станет достуна информация по нему. Уже несколько человек тоже начали по роботу ставить со мной и теперь их ставки видно вместе с моими, а заодно и стату на сайте по этому адресу: http://flat-run.com/NewTips?tournament=101 

    Если желаете обсудить ставки, можем поговорить в комментах.

     

    всем удачи и заходов !

     

    Автор
    • il1723

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