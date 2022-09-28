«Смотришь на Михеева – простой парень, мог бы мобилами торговать. И тут он обгоняет Макдэвида». Разговор о хоккее со стендап-комиком

Виктор Комаров – в юбилейном выпуске.

Подкаст «Полный контракт», ведением которого занимаются исключительно бывшие и действующие игроки – Никита Филатов, Алексей Потапов и Максим Гончаров, подошел к своей пятой записи. Но вместо собеседника из профессионального хоккея, который не особо привык к микрофону, они пригласили человека, профессионально обращающегося с микрофоном и играющего в хоккей как любитель – стендап-комика Виктора Комарова.

Интересный парадокс: он не особо внимательно следит за новостями в хоккее, зато может с легкостью рассказать, чем катание Капризова отличается от катания других игроков, какая спецбригада большинства в «Торонто», а также что больше всего раздражает в любительском хоккее. У Комарова получился целый стендап на тему хоккея – местами даже понятный больше профессиональным игрокам, чем сторонним слушателям.

Полностью разговор комика и хоккеистов можно посмотреть прямо тут, а чуть ниже – все самое интересное, смешное и понятное уже в текстовом варианте. Обязательно посмотрите и почитайте, а то пропустите историю, как Максим Гончаров задушил человека на дороге!

Любовь к хоккею, силовая игра, удушающий на дороге

Комаров: Я не знаю, как [появляется любовь к хоккею] и почему. Что-то смотришь, в какой-то момент это откликается – и ты: «Люблю, нравится».

Я понял, что есть хоккей, в 90-е – совсем недавно закончилась наша красная эра, был еще шлейф победоносной машины. И хотелось быть частью этого. Когда все говорят: «Хоккей – это наше, даже не переживаем». И вот так впечатляешься, а потом там уже была Русская пятерка в Детройте. И ты: «100% люблю хоккей!».

Всегда же вокруг этого было что-то мужское. Типа «трус не играет в хоккей». Мужики играют в хоккей. Всегда в этом что-то такое было – и, как любой мальчишка, ты хочешь быть смелым, храбрым, сильным, ловким, умелым. И все эти качества ты видишь в хорошем хоккейном игроке.

Потапов: Но ты в своих стендапах неоднократно говорил, что со смелостью в определенные моменты случались проблемы.

Комаров: Да, я играю в хоккей, но в стык никогда не иду. То есть если я между шайбой и бортом, а за мной еще игрок в джерси другого цвета – это его шайба. Я понимаю, что это психологический страх, но страхи ломаются проще по детству, когда ты начинаешь врезаться… Когда дети начинают в силовую играть?

Гончаров: По идее сразу, у нас не было такого…

Комаров: С 6 лет, Максим, в силовую?

Гончаров: Ну как? Ты врезаешься в любом случае.

Комаров: Когда осознанно ты играешь в тело, чтобы он откидывался?

Филатов: Лет 12-13.

Потапов: А есть какой-то возрастной лимит? Я думал: шайбу кинули и все – каждый сам за себя, закон джунглей.

Комаров: Когда тренер объяснял, как подкатываться?

Филатов: Лет 12-13. Ну что, тебе в 10 лет говорят колоть всех?

Потапов: Колоть – нет, но у нас в команде был такой парень, у которого в крови это было. Вообще насрать – вот она шайба там, и он стоит смотрит на меня, а я смотрю на него.

Филатов: Такой парень здесь за столом сидит и гордится этим.

Комаров: Как я понял, мы говорим про 12-13-летний возраст. Если ты этот возраст проскочил… Мне сейчас страшно – и плюс мне же еще на работу надо потом идти. Я не хочу…Я видел, как ломали руку и ногу.

Потапов: Одному человеку?

Комаров: Не-не-не, двум разным людям. В тебя врезается человек – а ты вообще вечером приехал на двусторонку, чисто отдохнуть, переключиться. И вот потом ты идешь такой: «Ну, здорово вообще, поборолся за шайбу».

Филатов: Слушай, у нас за столом парень сидит… Просто скажи, сколько травм ты нанес людям?

Гончаров: Специально – ни одной.

Филатов: Ну что значит «ни одной»? Ты человек, который получал большие дисциплинарные штрафы.

Гончаров: В целом, я, по-моему, в тройке или в пятерке по штрафным минутам в КХЛ за все время (13-й – Sports.ru). Но у нас система штрафов такая. Тебя удаляют – тебе дают 25 минут.

Филатов: Причем тут драки? Тебе 5+20 за грубые нарушения выписывают – я думаю, ты один из лидеров за последние лет 70.

Комаров: Какая твоя позиция?

Гончаров: Защитник.

Комаров: Значит все окей, без проблем.

Потапов: Это не окей ни хрена! Я всегда знал, когда он на площадке. Он выходит – я начеку.

Филатов: Хорошо, что он сейчас не рядом сидит – я бы его назвал в топ-3 неадекватных игроков лиги последних лет 8, потому что он настолько не ощущает эту грань на льду. При его габаритах, ты посмотри.

Комаров: Он большой 100%. Какой рост?

Гончаров: 190, вес – 102.

Филатов: Это еще очень крепкая сотка. Бывают такие сотки не сбитые, а это очень такая неприятная сотка.

Потапов: Мы играли с ним вместе. Я не знаю, можно ли это рассказывать, но мне похрену – я расскажу. Мы играли в «Авангарде», и как-то этот парень ехал вечером по улице Энтузиастов, и, видимо, другим не видно…

Гончаров: Ой, это бред какой-то.

Потапов: Видимо, не было видно, что большой человек за рулем. Его машину начали притеснять.

Гончаров: Не так это было.

Потапов: Человек начал сначала его поджимать, а потом и задел. Они остановились, вышли и он [Макс] его задушил, но не так как обычно [локтем], а вот так просто [на прямых руках] стоя. И человек этот стек вниз.

Комаров: Уснул человечек просто. Ты его потом разбудил?

Гончаров: Да не, он проснулся. Тут вопрос в другом: я в жизни неконфликтный человек вообще, я не дерусь.

Потапов: Он не такой, да.

Гончаров: У меня первый раз в жизни такое было – и то на меня напали, грубо говоря.

Комаров: Подожди. Ты ехал по дороге и просто…

Гончаров: Человек врезался в меня – в бок мне, в дверь.

Комаров: Почему он начал тебя прессовать?

Гончаров: Потому что говорил, что я без поворотника перестроился перед ним. И там он вылетел, подрезал, притер. А я что сделаю? Это ДТП, я останавливаюсь. Он на меня драться полетел, а я его просто как бы держу вот так и говорю: «Не дерись».

Филатов: Самооборона.

Гончаров: Я ему говорю: «Не дерись» – и он не дрался, и все.

Комаров: Самое приятное, наверное, видеть в глазах, когда он понял, что зря. Ты же видел в его глазах, когда он поменял мнение?

Гончаров: В том-то и дело, что он ничего не понял. Он уснул, упал чуть-чуть. Чтобы он не упал на асфальт, я его облокотил на дверь своей машины. Он в какой-то момент проснулся – и опять так же, но там уже люди подошли, разнимать начали.

Но это меня никак не характеризует, я вообще в жизни не такой

Комаров: И как вообще в итоге?

Гончаров: Он уехал в итоге, я там протер дверь – и оказалось, что он ничего не поцарапал толком.

Комаров: Мы говорили про то, что ты крошишь людей.

Гончаров: Я играю жестко в тело – да, это так.

Комаров: Ты считаешь, что это грубый хоккей?

Филатов: Слушай, ну если человеку систематически в течение нескольких лет выписывают большие штрафы за нанесение травм?

Гончаров: Смотри, я в тебя врезаюсь. Ты весишь 80 кг, а я – 100, ты получаешь травму – это что такое?

Филатов: Да, но если ты врезаешься по правилам, то я получаю травму и тебя не удаляют. А если ты отрываешь колено или бьешь в спину?

Гончаров: Я ни одного колена не оторвал и ни разу не бил в колено так, чтобы ногой навстречу вылететь в колено. Ни разу.

Недостатки КХЛ, МЧМ-2022, слезы после Канады

Гончаров: Ты КХЛ вообще смотришь?

Комаров: Нет, не смотрю. Я был буквально на нескольких матчах КХЛ. Из последнего что мне понравилось – в КХЛ маленькая площадка на «Динамо», уже поинтереснее смотрится, как-то побыстрее.

На матчах, на которых я был, немножко схватывал разочарование. Например, на бесконечном матче ЦСКА – «Йокерит», который четыре дня длился и со счетом 1:0, если я не ошибаюсь (1:2 – Sports.ru) – он как-то там закончился.

Я ходил на плей-офф ЦСКА – СКА, это был финал конференции – и ты такой: «Окей, покажите». А все равно смотришь иногда хайлайты регулярного матча НХЛ – и понимаешь: «Мне здесь поинтереснее смотреть». Глядишь на статистику в левом верхнем углу бросков, а там цифры – 35:40. А у нас не такая статистика, у нас статистика бросков в створ сильно ниже. И поэтому меня КХЛ не сильно привлекает с точки зрения хождения и траты своего времени на матчи.

Я был на чемпионате мира в Копенгагене, и для меня уровень этой игры [невероятный], когда вот игрок стоит за воротами, вот он ждет, смена, поменялись, они все закатываются и ты думаешь: «Что хоть будет происходить? Вы сами-то знаете?». Потому что ты понимаешь, что там такое непредсказуемое. Особенно когда удалось поменяться, четверка свежая выходит, тройка вкатывается, четвертый на подкате – выглядит потрясающе; если еще до конца доведут – будет вообще замечательно. Мне этот момент нравится в хоккее, я понимаю, что силовая борьба – это важный элемент игры, очень важный. Порою она может передавить, поменять ход игры, просто ты в углах таскал ее 35 минут, они умерли за это время, и ты уже стал навязывать свою игру.

Гончаров: Ты за НХЛ следишь так плотно, да?

Комаров: Да. Сейчас еще молодежный чемпионат мира (подкаст записывали в августе – Sports.ru). Я тоже слежу. Обидно, что Россия не поехала, но с точки зрения, например, игры в целом мне интересно. Ты смотришь свежий помет, думаешь: «Через два года кто-то будет сверкать, кто-то не будет».

В этом году американцы залетели просто шикарнейше. Они вышибали 5:1, 7:1, доминация просто. И в четвертьфинале воротчик их просто похоронил, он пропустил точно одну [свою шайбу] – возможно, и вторая его. И все – потом чехи дисциплину применили строжайшую и отстояли.

Потапов: Что скажешь на то, что мы игроки одной команды с молодежного чемпионата мира в Канаде?

Гончаров: Когда, помнишь, канадцам проиграли за 5 секунд?

Комаров: Все втроем?

Потапов: Да. Наш коллектив сложился не таким образом, что мы с 2009 года общаемся – жизнь разбросала. Но в итоге в один момент мы здесь собрались и поняли, что просто есть совместный интерес продвигать хоккей.

Комаров: Я даже себе не представляю. В этот день ты не разговариваешь после такого проигрыша? Вы вели в одну, они сравняли и в овертайме выиграли?

Потапов: Это его любимая история, он сейчас расскажет.

Гончаров: Мы там вели в одну шайбу за 10 секунд…

Филатов: Вбрасывание в зоне было примерно за 30.

Комаров: Ну окей, если они выигрывают вбрасывание – значит, они могут распределиться и один бросок точно будет.

Потапов: И в итоге они забивают.

Гончаров: Он [Филатов], кстати, был на площадке как раз в этот момент.

Потапов: Вбрасывание. 20-25 секунд остается, он [Филатов] не выводит шайбу из зоны, можно я так скажу?

Филатов: Бросил на свое место, не вывел из зоны.

Потапов: Не очень хорошо сыграл. Остается секунд 10, просто наброс на ворота, один игрок – не будем называть его фамилию…

Филатов: Который больше 10 лет играет в НХЛ.

Потапов: …в нетипичной ему манере начинает ловить шайбу, а она же маленькая, она же дырочку найдет – и она нашла. Она падает ему за спину, подбирает игрок, забивает, сравнивает, остается 5 секунд и я услышал что такое, когда 20 тысяч человек в унисон… Представляешь, что там творилось?

Комаров: Вообще такие проигрыши наносят такую большую психологическую травму? Как вы считаете?

Потапов: Ты представляешь, нам по сколько – 18-20. По сути, это хоккейные дети. Вроде бы взрослые в жизни, но хоккейные дети. Я знаю точно, что треть команды пришла в номер и ревела. Мы еще жили по двое. Я – со своим земляком, с парнем из Нижнего Новгорода, мы просто в подушку легли и ревели, ничего не хотелось. А еще завтра игра за третье место. Ты представляешь? У тебя один шанс был, последний молодежный чемпионат мира, вот такая ситуация сложилась.

В Канаде считают, что вот этот вот молодежный чемпионат мира гораздо зрелищнее, чем НХЛ. Почему? Потому что там люди не испорчены деньгами совершенно.

Кораблик Капризова, Михеев на Савеловском и «Торонто»

Комаров: Не теряя нити разговора с молодежного чемпионата мира, перейдем на любимых игроков в НХЛ. Конечно, болею за всех россиян, может быть за кого-то больше. В частности, мне нравится Кучеров. Я понимаю, что он такой как личность. Конечно, ораторское искусство его конек, но ему это не надо.

Потапов: Аккуратно оскорбили.

Филатов: Почему? Это нормально. Все разные.

Комаров: Вот посмотрите: он сидит, выиграл Кубок Стэнли – он экстраверт чистой воды. Он сидит голый торс, майка: «Next que….next question». С этим нет проблем, но в сезоне, он, видимо, очень сфокусирован – и не хочет разговаривать, распыляться.

Когда он приезжает на чемпионат мира – а он не складывается. Кто на лидирующих позициях? Никита Кучеров! У него хотят интервью. То есть у тебя не получился чемпионат мира и от тебя еще хотят интервью, а ты еще немножко с вайбом, что российская хоккейная организация не самая продвинутая – в частности на этом примере очевидно, что мы [российская лига] потеряли талант вообще.

Мне особенно нравится эта вся история, когда Никита выиграл Кубок Стэнли при хорошем полноценном сезоне. А потом он получает травму, пропускает регулярку всю, выходит в плей-офф и опять [лучший]. Ты вообще, может, на какие-то отдельные матчи хочешь приходить? Уникум на самом деле.

Потапов: Это гении на самом деле.

Комаров: И ты думаешь ну как? Ну, допустим, можно и так.

Так вот: Никита Кучеров, Артемий Панарин. По стилю игры мы видим, что это какой-то такой интеллектуальный хоккей – назовем это так. Александр Овечкин, естественно, Евгений Кузнецов. Михеев мне нравится, Капризов тоже с его корабликом.

Я даже смотрел, как он проходил из своей зоны в чужую и думаю: «Ты четыре раза толкнулся?!». Я прям перематываю – вижу, что на скорости выходил из-за ворот, и он там в своей [зоне] делает два шага – типа раз, два. В средней [зоне] получает, перестраивается, лицом на кораблик – у него борт за спиной, то есть он смотрит всю поляну – и это еще один шаг, третий. Он уже в зоне – и делает еще один, бросок – вот в такую узенькую щель залетает и ты такой: «Супер! Это где так учат? Под Новокузнецком где-то? Замечательно, конечно».

Потапов: Неожиданно, если честно, для меня.

Гончаров: Я офигеваю, как ты все эти детали подмечаешь.

Филатов: Это очень круто. То, что ты сейчас говоришь, это очень круто.

Комаров: Я вот так вот увлекаюсь. На самом деле просто смотрю много хайлайтов. Включаю и, например, когда не вижу кого-то в составах, ищу, почему его нет: «А, ему руку порезали, поэтому его нет, окей».

Илья Михеев мне нравится. Но вообще смотришь на него – и он как будто не как хоккеист. Я смотрел интервью его – и он просто парень какой-то, мог мобилами на Савеловском торговать. Но потом ты смотришь, как он с Макдэвидом на ногах [борется на одной скорости]: «Ну окей, это круто».

Ну и чтобы не быть узконаправленным в стиле «Если не русский – то не смотрю за тобой». Мне очень нравится Мэттьюс – это вообще какие-то супергениальные руки.

Потапов: Ну и давай последнего назовем канадского гения – Макдавида.

Комаров: А, Макдэвид. Вот, честно, не могу сказать, что он как-то… я не смотрю «Ойлерс», то есть эти хайлайты я не смотрю.

Гончаров: Принципиально?

Комаров: «Торонто» я смотрю, потому что мне нравится Торонто. То есть даже если не было Михеева, мы знаем, что будет трио Марнер, Мэттьюс и Таварес, либо Нюландер – значит, будет что-то интересное. Грубо говоря, это первое звено «Торонто» сейчас.

Филатов: Не совсем так.

Комаров: Не совсем так? Таварес не в первом звене, Нюландер в первом. Тоже нет?

Филатов: Это 3-4 лидера «Торонто», но их специально разбросали по разным звеньям – хотя суть правильно ты говоришь. Они играют вместе в большинстве, поэтому чаще всего это и бросается в глаза – их выпускают с разных звеньев их в одну бригаду.

То, что ты говоришь, если честно, для меня шок, потому что абсолютно нормально, что Леха [Потапов] сидит и не знает этих фамилий. Я могу сказать больше: процентов 70 игроков КХЛ понятия не имеют о той информации, что ты рассказал про Торонто. И в принципе это нормально. Но то, что ты так вовлечен и прям шаришь, это вообще круто.

Комаров: Мне просто нравится игра, мне нравится игра еще за счет правил

Филатов: Похоже, очень нравится.

Комаров: Мне нравится игра еще за счет правил и сложностей. Это идеальное сочетание. Футбол мне в этом плане не лег, потому что это просто: у тебя задействована только нижняя часть тела, голова тоже играет, но в редких случаях. А если ты еще с ростом не угадал, то даже не играешь в верховой борьбе – в 90% случаев это только ноги и все. Поле ровное, мяч круглый.

Я вижу сложность пробега 90 минут, но в моменте не вижу сложностей. В интернете было полно видео на тему, что дайте сейчас любому мячик: ребенку, девочке, мальчику, взрослому, женщине, бабушке, дедушке – он может ударить и как-то что-то. В хоккее такое невозможно. Ты дашь клюшку, коньки – и человек потеряет вообще все.

Соответственно, мне нравится вот это. Сложность! Потому что в хоккее есть элемент, где ты должен точить этот скилл, то есть ты тратишь время на движение, ты репетируешь одну обманку.

Гончаров: А вы часто вообще тренируетесь?

Комаров: Я в основном хожу на тренировки либо на двухсторонки… Но на тренировке зачастую с тобой не будут разбирать твой бросок: как ты носком ее подбираешь, концом клюшки, учить тебя убирать под ногу – никто с тобой не будет разбирать.

Гончаров: Две игры в неделю обычно?

Комаров: У меня обычно две игры в неделю и между ними бывает зал. Но зал не какой-то там хоккейное ОФП, я просто хожу в групповую.

Потапов: Йога?

Комаров: Не, не йога, я такой деревянный, одно сплошное унижение на этой йоге сколько раз пробовал. Ты просто стоишь и думаешь: «Мне очень плохо, очень плохо, я не хочу так стоять, пожалуйста».

Меня вот что раздражает еще. Я когда пришел в хоккей, там начали рисовать на планшете и я такой: «Я вообще ничего не понимаю». Это так тупо. Я встаю последний в очереди, очередь прошла, а я все равно не понимаю, что делать. Доходит мой черед: «Так, бежать сюда, один раз, один… вроде я все понял».

А есть люди, которые просто… Я его знаю уже 5 лет, и ничего не меняется. То есть классическая история, если мы делаем с разных углов – а мы обычно с разных углов заходим в чужую зону – и их там 400, потому что когда ты так резко голову поднимаешь их там очень много обычно, их не 4. Ты заходишь, например, ты идешь обычно прямо – все, прямо уже нельзя: режем угол – сюда идем. Все, соответственно, просто банально мы делаем скрест: «Сразу бросай в ворота, я тебя прошу! Не думай 400 пасов, мы не «Тампа» в лучшие годы, я тебе отдал – бросай. Пожалуйста, не выдумывай!»

И всегда оставление, соответственно, за спиной. Я когда тебе оставляю – передо мной же игрок вот так вот – я же не могу тебе оставить с неудобной мне руки. Левый хват у меня – значит, сюда оставляю. И все. Я уже всегда режу настолько, чтобы у него не было возможности встать между мной, я сносил пару раз людей, я уже еду – и бамс! «Ну чувак, за спиною, пожалуйста. Что сложного запомнить? Я всегда ниже, ты выше, я тебе оставил – и брось ее туда».

Гончаров: В профессиональном спорте такое бывает периодически.

Комаров: Меня это бесит. И второй момент, который меня бесит, когда тренер спрашивает: «Все поняли упражнение?». Нет, мы стоим и все делаем вид, что мы все поняли упражнение! Хотя по глазам видно. Когда все, что касается больше 2-в-1, мы путаемся, а 3-в-2, естественно, мы не знаем, как это делать.

Филатов: И никто не говорит, что не понял.

Комаров: Да! Пожалуйста, покажите

Потапов: И самое главное! Вы разъезжаетесь и друг другу: «Что сейчас делать?»

Филатов: Ты представляешь, что все то же самое у нас? Просто не в таком объеме и не так часто. Чуть-чуть сложнее дают упражнения или чуть более новое, что-то добавили – и сразу: «Ты понял? Ты понял?»

Гончаров: А еще, знаешь, как часто бывает? Ты стоишь, тренер тебе объясняет, ты смотришь на него, а на самом деле думаешь: «Так, я сейчас доеду до дома, там надо забрать…». И потом: «Все, поехали», а ты: «А что делать?».

Комаров: Так, ну мы назвали Мэттьюса, который нравится из зарубежных. Конечно, мне сильно импонирует, я новых героев еще для себя не нашел, поэтому когда мы говорим Мэттьюс – это 6-7 сезон, мне кажется.

Я, например, еще за Маккиннона и особенно за Ничушкина, потому что я смотрел всю эту историю, когда он не забивал и я: «Ну давай-давай, забей!». Все мы знаем, что оно расчехлится. И вот оно расчехлилось. Пошел «Даллас», пошли «лавины», Кубок Стэнли, 8 лет, 6 миллионов в год – и ты такой: «Вааау! Круто, чувак».

Филатов: История про характер, про волю, желание. Просто выстрадал.

Комаров: У нас какая-то такая история в целом с Россией, что мы легких путей вообще не ищем. У нас если великий, то жесть как тебе пришлось трудно – и ты справился. У нас нет такого: короче, его отдали в хоккей, он так тренировался, был все в порядке и вот все у него получилось. Неееет. Где-то тебя сломали так, что ты потом вот так вот, еле-еле, с вершины ты опять вниз и тут ты в итоге…

Филатов: Либо секретное место под Новокузнецком.

Комаров: Где учат кораблик, чисто кораблик, просто учат кораблик.

Почему хоккей популярнее футбола

Потапов: Еще знаешь, какой вопрос мы хотели обсудить? Вот мы занимаемся подкастом, снимаем по большому счету для популяризации хоккея. На твой взгляд, в чем разница между футбольными подкастами, да и любыми передачами?

Гончаров: Почему футбол популярнее, чем хоккей? Ты смотришь футбол?

Комаров: Я не смотрю футбол ни российский, ни зарубежный, потому что, как я раньше сказал, понимаю сложность пробегать 90 минут на скоростях, но в моменте я не понимаю сложности. В целом – тренируй бег. Очень много людей в мире могут 90 минут пробегать, даже я пробегаю 90 минут достаточно быстро – я за месяц набегаю 100%.

Но когда мы говорим про хоккейный скилл – очень мало людей. Ты можешь 10-летнего ребенка взять [в футболе], если он какой-то уникум – сам во дворе прокачался, тренировался; может, дед, отец им занимались – в секцию не отдавали. Но хоккей настолько сложен технически, что вряд ли тебя дед тренировал. Ты должен был потратить на это много часов, чтобы научиться отводить шайбу от себя, накрывать ее носком – концом крюка – подтягивать под себя, потом протолкнуть ее между ног и при этом делать это все на скорости.

Филатов: Когда тебя могут еще расколоть

Комаров: Да. И желательно плечами особо не двигать в этот момент, чтобы не было видно, куда ты пытаешься двигаться. В целом: не двигай плечами. Есть ли у тебя возможность сохранить верхнюю часть туловища неподвижной, но двигать руками? Хм?

Потапов: Легко.

Комаров: Мне кажется лет 8 – и я справляюсь с этой задачей.

И поэтому ответ на вопрос «Почему футбол популярнее и больше людей?»: это просто проще. Тебе нужен мячик – и в принципе в любой обуви ты моешь играть. В хоккее – нет, вокруг тебя должна быть инфраструктура, люди; ты даже не сможешь научиться кататься на коньках без каких-либо советов и подсказок. А как чеканить, я могу, например, понять и, систематически повторяя движение, могу научиться этому. Но катание на коньках в целом – это посложнее немножко: внутреннее, внешнее; постановка стопы – центр, пятка, носок. Ты толкаешься с носка, скорость набираешь с середины, вираж у тебя вообще может быть на пятке.

Гончаров: Просто из-за массовости – то, что больше доступно людям.

Фото: Instagram/v.komarov86