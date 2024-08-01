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Угадаете вид спорта на Олимпиаде-80 по пиктограмме?

2 k

3 августа на Кинопоиске выйдет сериал «Игры» – масштабная драма о подготовке и организации Олимпиады-80 в Москве. В преддверии большой премьеры мы подготовили тест, где вам предстоит узнать по пиктограммам виды спорта, которые были включены в программу тех Игр.

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Блог Кинопоиска о спорте
20 комментариев
Конный спорт
+28
0
+28
Сразу вспоминается номер "Примы" Курск с пиктограммами Олимпиады 😁
+15
0
+15
Ответ раскаявшийся жиробас
Сразу вспоминается номер "Примы" Курск с пиктограммами Олимпиады 😁
ну а это, братцы, - вольная борьба (с)
+7
0
+7
9 / 10
( современное пятиборье)
Вы отлично знаете программу Олимпийских игр 1980 года
+6
0
+6
10 из 10. Это было легко. Застал ОИ-80. Пиктограммы действительно были очень лаконичными и понятными.
+5
0
+5
Слишком просто.
+4
0
+4
Ответ Zbra
Не застала игры, протупила только с пятиборьем. Перебрала конный спорт, выездку, конкур...
Там подсказка была в виде пиктограммы из 5 точек
+4
0
+4
помню что в 1980 г. продавались подарочные наборы спичек, где на каждом коробке пиктограмки всех видов спорта ОИ-80
+3
0
+3
Легко. У меня была коллекция значков с ОИ 80 со всеми видами спорта.
+2
0
+2
У меня была игра Старт - Финиш ))
+2
0
+2
9/10 написал конный спорт будь он неладен
+1
0
+1
Не застала игры, протупила только с пятиборьем. Перебрала конный спорт, выездку, конкур...
+1
0
+1
У меня была игра Старт - Финиш ))
+1
0
+1
парусный спорт
0
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0
Никогда не смотрел современное пятиборье, немудрено, что не угадал.
0
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Бокс
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9/10,пятиборье.
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-1
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9/10
Хоккей на траве не взял)
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10/10 13 лет мне было в 80-м, впечатления эти не забудутся
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Кто как, но в хоккее на траве я увидел исключительно метание молота
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