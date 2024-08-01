Угадаете вид спорта на Олимпиаде-80 по пиктограмме?

3 августа на Кинопоиске выйдет сериал «Игры» – масштабная драма о подготовке и организации Олимпиады-80 в Москве. В преддверии большой премьеры мы подготовили тест, где вам предстоит узнать по пиктограммам виды спорта, которые были включены в программу тех Игр.