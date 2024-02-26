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8 мин.

Все сходят с ума по армрестлингу: масштабные турниры, миллионные просмотры, главные звезды – из СНГ

2

5 причин, почему вы полюбите этот спорт.

Эффектные и неожиданные победы худых пацанов над перекачанными гигантами, жуткие переломы, динамичность и напряжение от первой до последней секунды – это лишь несколько причин, которые притягивают людей к экрану и заставляют сходить с ума по армфайту.

В России армрестлинг можно смотреть на Кинопоиске – в частности, 24 февраля пройдет турнир King of the Table 10, где в главном поединке примет участие россиянин Виталий Лалетин. А до конца года Кинопоиск покажет еще 6 ключевых турниров в сериях King of the Table и East vs West.

Ниже мы в пяти пунктах объясним, почему армрестлинг – это чистый кайф и максимально драйвовое зрелище. 

Необычные правила – здесь проверяют на кожные болезни и заставляют стричь ногти

Кажется, в армрестлинге самые простые правила – всего-то нужно взять и уложить руку соперника на стол. Но профессиональный армфайт сильно отличаются от того, чем вы занимались с одноклассниками на переменах.

За обычным столом соревнования не проводятся, нужен специальный со штырями – чтобы держаться за них нерабочей рукой. Далее спортсмены скрепляют руки в захват так, чтобы не закрывать пальцы противнику. Плечи во время схватки держатся параллельно столу, а локоть упирается в подушку – он может скользить, но не отрываться. Ноги тоже помогают – их можно расположить как удобно и даже упереть в стол, но важно, чтобы они не мешали противнику.

Также в армрестлинге запрещены обручальные кольца и перстни. Звучит вполне логично, но есть и максимально неожиданные правила. Например, судьи строго проверяют спортсменов на кожные заболевания и следят, чтобы ногти были подстрижены. Если участники носят кепки, их необходимо повернуть козырьком назад, чтобы не травмировать соперника во время ожесточенной схватки. Но самое забавное – отдельный пункт про жвачку в правилах. Спортсменам запрещается жевать ее во время боя, чтобы случайно не прикусить язык.

Сила – не главное. Обычный человек может вынести качка, если знает нужную технику

В армрестлинге побеждают не только за счет горы мышц. Сила, конечно, очень важна, но главное – техника. Всего существует 3 основных техники:

Верховая борьба. Основная цель здесь – вывести кисть соперника из строя и переложить основную нагрузку на его бицепс. Чем выше рычаг – тем больше шансов на победу, поэтому важно выполнять перехват пальцами и смещать кисть на себя.

Крюковая борьба. Здесь смысл техники заключается в том, чтобы свернуть кисть соперника в свою сторону, используя рабочее плечо и бицепс. Давление направлено вбок или по диагонали.

Работа трицепсом. В начале боя спортсмен смещает плечо в сторону соперника и подтягивает его кисть, после чего использует трицепс для атаки. 

Главные звезды – русские, казахи, грузины и армяне. Тут есть гигант-дальнобойщик и сразу два Халка!

Если раньше в топе армфайта из россиян на слуху был только Алексей Воевода, который по ходу сверхуспешной карьеры внезапно сменил профиль и ушел собирать награды в бобслее, то сейчас ситуация изменилась. Главные звезды – Артем Тайнов, Виталий Лалетин и Денис Цыпленков. 

Артем Тайнов – сильнейший рукоборец планеты, 5 раз побеждавший на чемпионатах и Кубках мира. Но главное достижение Тайнова – пояс престижнейшей лиги East vs West, где в финале он уверенно разобрался с легендарным болгарином Сашо Андреевым.

Виталий Лалетин – дальнобойщик-богатырь из Сибири и абсолютный чемпион российской лиги AMC. Ради боя в топовом промоушене King of the Table Лалетин, который владеет логистической компанией и лично водит грузовик, отказался от всех рейсов, жестко режимил и готовился к схватке. Не помогло. «Итальянский жеребец» Эрмес Гаспарини неожиданно победил.

Впрочем, в ближайшем, 10-м раунде King of the Table, который пройдет 24 февраля, Лалетин встретится с американцем Дэйвом Чаффи, охранником в тюрьме строгого режима. И это будет шикарное зрелище! 

Денис Цыпленков по прозвищу Русский Халк – гигант с обхватом бицепса 60 (!) см. Настоящая легенда, который после долгого простоя из-за травм вернулся в ноябре 2023-го и сразу поучаствовал в бое года против канадца Девона Ларрата – жаль, проиграл.

Есть и еще один Халк – грузинский! Неоспоримый лидер в мире армрестлинга Леван Сагинашвили с нулем в графе «поражения». Он весит почти 180 кг и просто уничтожает соперников. Кстати, бой двух Халков возможен, но для этого Цыпленков должен закрыть поражение.

Не отстают и казахи с армянами. 26-летняя восходящая звезда армфайта из Алматы Артем Морозов сметает всех на своем пути, а Давид Дадикян из Еревана в конце января стал чемпионом мира по версии East vs West.

Американский армрестлер стал прототипом героя фильма со Сталлоне. Картина была хитом видеосалонов в СССР

Несмотря на текущие достижения спортсменов из стран-СНГ, главное медийное лицо армфайта – американец Джон Брзенк. Ведь именно он изменил жизни десятков тысяч людей и влюбил их в армрестлинг. И дело не в огромной коллекции наград.

Джон стал прототипом главного героя в фильме «Изо всех сил», где сыграл Сильвестр Сталлоне. По сюжету Слай трудится механиком и участвует в турнирах по армрестлингу, чтобы заработать денег на новый грузовик, а параллельно пытается наладить отношения с сыном, которого не видел с рождения. Все это – не только сюжет картины, но и реальная история Брзенка! 

«Изо всех сил» стал хитом видеосалонов СССР и побудил огромное число пацанов с улицы заняться спортом. С этого фильма популярность армрестлинга резко возросла.

Турниры с миллионами просмотров, трэшток (есть свой Конор) и эпичные выходы перед схватками

Турниры по армфайту делятся – по аналогии с боксом – на любительские и профессиональные. К первым относятся чемпионаты мира и Европы. На них спортсмены зарабатывают себе имя и статус, чтобы затем перейти в профессионалы и делать серьезные деньги. Профессиональных лиг немало, но самые известные – East vs West и King of the Table. 

Армрестлеры не отстают от трендов и плотно следят за боевыми искусствами. Поэтому все большую популярность в армфайте набирает трэшток. Безусловный король в нем – уже упомянутая суперзвезда Девон Ларрат. В ноябрьском поединке против Цыпленкова Ларрат устроил шоу в стиле праймового Конора Макгрегора: включил коронный трэшток, подарил Цыпленкову цветы, а затем признался в ненависти и пообещал уничтожить, что и доказал во время схватки. 

Не забывают в армфайте и о стильных выходах на бой под музыку – все ради эпичного зрелища и просмотров. И это работает! Бой того же Ларрата против Цыпленкова набрал уже почти 2 млн просмотров на Ютубе. Такие цифры – не случайность, а планомерное развитие армрестлинга, который с каждым годом становится все популярнее. 

Уже 24 февраля состоится юбилейный мегатурнир в армфайте – King of the Table 10, который покажет Кинопоиск. Не пропустите главный поединок между гигантом-дальнобойщиком Виталием Лалетиным с американцем Дейвом Чаффи. Сейчас – самое время открыть для себя мир армрестлинга, в котором напряжение не спадает до последней секунды.

Фото: AP/David Goldman, John Locher; Gettyimages.ru/Al Bello, Patrick Smith

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36 комментариев
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Ответ Пользователь_7
Ну не знаю, как по мне он массовый наравне с футболом, в том смысле что для того чтобы погонять в футбол достаточно одного мяча и двух человек, а тут нужен любой стол, да и выяснить кто сильнее это же интересно, и наименее травмоопасно в отличие от других способов. Думаю мнгого человек ни разу не играли ни в хоккей например, зато я думаю каждый хоть раз играл в футбол и боролся на руках кто сильнее с другом
Армрестлинг достаточно травмоопасный спорт, а как развлечение и «силомер» вообще катастрофа. Плечи,пальцы,кисти и локти летят только так. Связки после крепкой схватки неделями могут одолевать. Лучше уж сильнейшего более простыми движениями и способами выбирать) Касательно массовости и простоты входа согласен полностью
+15
-1
+14
Не преувеличивайте. Совсем не все. Весьма себе нишевый спорт.
+14
-1
+13
Турнир смотреть - та еще тягомотина. Там поэтому ни крупных спонсоров ни призовых. Плюс лютая фарма у топовых спортсменов , тяжи как фрики выглядят - Сагинашвили еле ходит , Ларрат за пять лет превратился в россомаху , Цыпленков подорвал здоровье да и остальные не отстают. Плюс постоянно травмы , травмы , травмы. Я поначалу увлекся , стал смотреть , но копнешь поглубже - ничего там особо хорошего нет. Вид спорта явно не про здоровье.
+10
-2
+8
1. "Джон стал прототипом главного героя в фильме «Изо всех сил», где сыграл Сильвестр Сталлоне." - Джон так-то еще и снялся в этом фильме и много помогал при его создании.
2. А почему не была упомянута знаменитая техника борьбы под столом - Кингс мув? Из-за которой многие начали плеваться на этот спорт и которая абсолютно легальна.
3. "Есть и еще один Халк – грузинский! Неоспоримый лидер в мире армрестлинга Леван Сагинашвили с нулем в графе «поражения»" - Насколько я помню Леван проигрывал и не раз когда был поменьше и помоложе, да и среди профи нет борцов, которые ни разу за карьеру не проигрывали.
Раньше часто смотрел соревнования по арму и ролики с ним связанные, но когда в нем началось доминирование "фармы" и философии - чем больше атлет тем и лучше, то интерес пропал.
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+5
Причины почему вы НЕ полюбите армреслинг:

"Эффектные и неожиданные победы худых пацанов над перекачанными гигантами, жуткие переломы, динамичность и напряжение от первой до последней секунды" – это всё касается только самых низших дворовых лиг. На серьёзных соревнованиях ничего такого никогда не происходило.

"Сила – не главное. Обычный человек может вынести качка, если знает нужную технику." Нет, техника даёт небольшое преимущество, но против сильного она никак не поможет.

Никакой конкуренции. Грузинский халк круче всех в мире с большим запасом.
+4
0
+4
Ответ KGBeast
1. "Джон стал прототипом главного героя в фильме «Изо всех сил», где сыграл Сильвестр Сталлоне." - Джон так-то еще и снялся в этом фильме и много помогал при его создании. 2. А почему не была упомянута знаменитая техника борьбы под столом - Кингс мув? Из-за которой многие начали плеваться на этот спорт и которая абсолютно легальна. 3. "Есть и еще один Халк – грузинский! Неоспоримый лидер в мире армрестлинга Леван Сагинашвили с нулем в графе «поражения»" - Насколько я помню Леван проигрывал и не раз когда был поменьше и помоложе, да и среди профи нет борцов, которые ни разу за карьеру не проигрывали. Раньше часто смотрел соревнования по арму и ролики с ним связанные, но когда в нем началось доминирование "фармы" и философии - чем больше атлет тем и лучше, то интерес пропал.
Не нравится философия "чем больше атлет тем лучше" - посмотрите зарубы АМС в 85 и 95 дивизионе. Или армфайты Тоддзилы в промоушине EAST VS WEST. Тяжеловесы это абсолютно не весь АРМ, процентов 10 максимум.
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Ответ 7hk6czrm7h
А где акимбо?
на данный момент он просто блоХер.
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Про Тайнова хорошо сказано, но через чур громко) как минимум Матюшенко не слабее и известнее)
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Ответ Nick Black
Турнир смотреть - та еще тягомотина. Там поэтому ни крупных спонсоров ни призовых. Плюс лютая фарма у топовых спортсменов , тяжи как фрики выглядят - Сагинашвили еле ходит , Ларрат за пять лет превратился в россомаху , Цыпленков подорвал здоровье да и остальные не отстают. Плюс постоянно травмы , травмы , травмы. Я поначалу увлекся , стал смотреть , но копнешь поглубже - ничего там особо хорошего нет. Вид спорта явно не про здоровье.
Ну слушай, а когда спорт больших и высших достижений был про здоровье? Да и в арме, как и в подавляющем большинстве видов спорта бывают и тягомотные бои, и такие, что, как говорится - глаз не оторвать просто. С думающей тактикой и техникой для того чтобы молниеносно менять углы атаки и защиты, как у того же Джона Брзенка (раннего, разумеется), который вообще многое привнёс в этот спорт. Ну и раз уж ты привёл в пример Цыпленкова с Сагинашвили (в таком негативном ключе), то почему ты этого не сделал, ну допустим, с тем же вышеупомянутым Брзенком? Который в свои вот уже почти 60 лет и по сей день выходит к армстолу? Как и много других "старичков", которые до сих пор выходят за армстол.
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"По сюжету Слай трудится механиком и участвует в турнирах по армрестлингу"

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Странно, но когда я смотрел этот фильм много лет назад, Слай играл там дальнобойщика...
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Почти всех сильнейших рукоборцев мира (прошлого и настоящего) перечислили, но про них "забыли" (и это так, навскидку, каких вспомнил):

1. Рустам Бабаев - 14-кратный ЧМ и 15-кратный ЧЕ, 18-кратный чемпион страны, победитель множества крупных международных турниров. Кстати, его младшие брат и сестра - также многократные чемпионы мира и Европы по армрестлингу.

2. Тарас Ивакин - 5-кратный ЧМ, 7-кратный ЧЕ, 2-кратный обладатель кубка мира среди профессионалов. Один из самых сильных спортсменов своего времени, побеждавший и Андрея Пушкаря, Девона Ларрата и других. Да и самого Джона Брзенка, который в то время был на пике формы (добалю, что справедливости ради, проигрывал ему чаще, но зарубы с ним были легендарными по своей красоте, особенно где Брзенк совершал свои просто эпические и тяжелейшие камбэки против монстра техники "топ-ролл", коим и являлся Тарас, наглядно показывая искусство защиты в проигранной позиции и возвращение из неё. ПосмотрИте - не пожалеете. Хотя бы для того, чтоб посмотреть на искусство армрестлинга в исполнении Джона Брзенка).

3. Евгений Прудник - помимо того, что 11-кратный чемпион мира и заслуженный мастер спорта, он весьма разносторонняя личность, окончивший в своё время театрально-художественный колледж по специальности "актер драматического театра", после чего активно вошел в действующий репертуар театра, имея от природы хороший голос. А на известном музыкальном шоу просто поразил всех исполнением песни композитора Франческо Сартори - "Time to say goodbye".

4. Андрей Пушкарь - 15-ти кратный чемпион мира, 16-ти кратный чемпион Европы, 7 раз выигрывал кубок мира среди профессионалов (кстати, RIP - в 2018 году в возрасте 33 лет Андрей разбился в ДТП. Еще одного многократного победителя ЧМ и его друга - Олега Жоха, который был рулём, госпитализировали. Но он выжил и продолжает выступать с переменным успехом. А ехал Пушкарь на армфайт с Денисом Цыпленковым, владевшим на тот момент чемпионским поясом. И Денис в эфире вечера памяти передал пояс его семье, сказав, что в связи с тем, что армфайт так и не состоялся, то он не имеет права забирать его...

P. S. Впрочем, наверно и неудивительно почему "забыли" про них.
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Ответ Foraster
на данный момент он просто блоХер.
Душит чисто удава в тик токе?
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казах (?) Артем Морозов сметает всех на своем пути...
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Ответ Foraster
Денис, Артем, Виталий - довольно громкие армрестлеры нашей страны. Леван -сильнейший монстр армрестлинга последних лет, Девон показал невероятный скачок в последнее время. Джон, ну а Джон просто ЛЕГЕНДА. "но про них "забыли" (и это так, навскидку, каких вспомнил)" странно, что вы вспомнили только именно украинских борцов, а, допустим, не Матюшенко.
Более того, я тебе с ходу могу перечислить кучу имён и фамилий (вероятно как и ты) сильных армрестлеров и прошлого и настоящего, про которых ни слова не сказано в этой статье. И даже с подробными их характеристками, послужными списками и регалиями в арме. Здесь я в чём-то согласен с тобой - всех не перечислишь, и их, этих рукоборцев слишком много (хотя когда для сайта было проблемой публиковать лонгриды? Ну да ладно). Но давай не будем удивлённо и сердито вскидывать брови домиком и делать вид, что мы не поняли почему именно ИХ здесь не впомнили. Хотя многих стоило бы, как того же Пушкаря (по той причине, которую я и привёл в своём комментарии).

Хотя о чём я говорю - это же спортсру.
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Ответ doodler
Очень жаль Цыпленкова. Уже на очереди трансплантация ТБС. Проблемы с левой рукой. Убил все на пауэрлифтинге, сейчас бы разрывал в арме...
Скорее на силовом экстриме. А на очереди для трансплантация ТБС большинство людей даже не касались штанги и гантелей.
+1
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+1
Ответ sfrrrR
Почти всех сильнейших рукоборцев мира (прошлого и настоящего) перечислили, но про них "забыли" (и это так, навскидку, каких вспомнил): 1. Рустам Бабаев - 14-кратный ЧМ и 15-кратный ЧЕ, 18-кратный чемпион страны, победитель множества крупных международных турниров. Кстати, его младшие брат и сестра - также многократные чемпионы мира и Европы по армрестлингу. 2. Тарас Ивакин - 5-кратный ЧМ, 7-кратный ЧЕ, 2-кратный обладатель кубка мира среди профессионалов. Один из самых сильных спортсменов своего времени, побеждавший и Андрея Пушкаря, Девона Ларрата и других. Да и самого Джона Брзенка, который в то время был на пике формы (добалю, что справедливости ради, проигрывал ему чаще, но зарубы с ним были легендарными по своей красоте, особенно где Брзенк совершал свои просто эпические и тяжелейшие камбэки против монстра техники "топ-ролл", коим и являлся Тарас, наглядно показывая искусство защиты в проигранной позиции и возвращение из неё. ПосмотрИте - не пожалеете. Хотя бы для того, чтоб посмотреть на искусство армрестлинга в исполнении Джона Брзенка). 3. Евгений Прудник - помимо того, что 11-кратный чемпион мира и заслуженный мастер спорта, он весьма разносторонняя личность, окончивший в своё время театрально-художественный колледж по специальности "актер драматического театра", после чего активно вошел в действующий репертуар театра, имея от природы хороший голос. А на известном музыкальном шоу просто поразил всех исполнением песни композитора Франческо Сартори - "Time to say goodbye". 4. Андрей Пушкарь - 15-ти кратный чемпион мира, 16-ти кратный чемпион Европы, 7 раз выигрывал кубок мира среди профессионалов (кстати, RIP - в 2018 году в возрасте 33 лет Андрей разбился в ДТП. Еще одного многократного победителя ЧМ и его друга - Олега Жоха, который был рулём, госпитализировали. Но он выжил и продолжает выступать с переменным успехом. А ехал Пушкарь на армфайт с Денисом Цыпленковым, владевшим на тот момент чемпионским поясом. И Денис в эфире вечера памяти передал пояс его семье, сказав, что в связи с тем, что армфайт так и не состоялся, то он не имеет права забирать его... P. S. Впрочем, наверно и неудивительно почему "забыли" про них.
Денис, Артем, Виталий - довольно громкие армрестлеры нашей страны. Леван -сильнейший монстр армрестлинга последних лет, Девон показал невероятный скачок в последнее время. Джон, ну а Джон просто ЛЕГЕНДА. "но про них "забыли" (и это так, навскидку, каких вспомнил)" странно, что вы вспомнили только именно украинских борцов, а, допустим, не Матюшенко.
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а на допинг проверяют ?
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Ответ Пользователь_7
Ну не знаю, как по мне он массовый наравне с футболом, в том смысле что для того чтобы погонять в футбол достаточно одного мяча и двух человек, а тут нужен любой стол, да и выяснить кто сильнее это же интересно, и наименее травмоопасно в отличие от других способов. Думаю мнгого человек ни разу не играли ни в хоккей например, зато я думаю каждый хоть раз играл в футбол и боролся на руках кто сильнее с другом
Арм очень травмоопасный спорт , вы просто не в теме.
+1
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+1
Ответ Пользователь_7
Ну не знаю, как по мне он массовый наравне с футболом, в том смысле что для того чтобы погонять в футбол достаточно одного мяча и двух человек, а тут нужен любой стол, да и выяснить кто сильнее это же интересно, и наименее травмоопасно в отличие от других способов. Думаю мнгого человек ни разу не играли ни в хоккей например, зато я думаю каждый хоть раз играл в футбол и боролся на руках кто сильнее с другом
Во время такого "наименее травмоопасного" способа выяснить, кто сильнее, у нас один однокурсник сломал другому руку. Более традиционные бокс и борьба никогда не имели таких последствий)
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Ответ Nick Black
Турнир смотреть - та еще тягомотина. Там поэтому ни крупных спонсоров ни призовых. Плюс лютая фарма у топовых спортсменов , тяжи как фрики выглядят - Сагинашвили еле ходит , Ларрат за пять лет превратился в россомаху , Цыпленков подорвал здоровье да и остальные не отстают. Плюс постоянно травмы , травмы , травмы. Я поначалу увлекся , стал смотреть , но копнешь поглубже - ничего там особо хорошего нет. Вид спорта явно не про здоровье.
Смотреть чемпионат России по боксу и смотреть бой Усик-Джошуа это две большие разницы. Такие же примеры можно найти в любом виде спорта. Так же и в АРМе. Есть спортивные календарные турниры, а есть шоу для зрителя!
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Ответ 7hk6czrm7h
А где акимбо?
Акимбо сказал, что в профамфайт не полезет, потому что нужна фарма, чтобы выступать достойно. А он пока не хочет гробить здоровье. После 30-ти говорит посмотрит
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Ответ Nick Black
Арм очень травмоопасный спорт , вы просто не в теме.
да он фильмов американских насмотрелся!
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Ответ Пользователь_7
Ну не знаю, как по мне он массовый наравне с футболом, в том смысле что для того чтобы погонять в футбол достаточно одного мяча и двух человек, а тут нужен любой стол, да и выяснить кто сильнее это же интересно, и наименее травмоопасно в отличие от других способов. Думаю мнгого человек ни разу не играли ни в хоккей например, зато я думаю каждый хоть раз играл в футбол и боролся на руках кто сильнее с другом
Одно дело в школе на парте тягаться - это весело, а смотреть - тоска смертная: ни динамики, ни зрелищности - 2 мужика потеют глядя друг на друга...
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Ответ Сергей Федечко
Не преувеличивайте. Совсем не все. Весьма себе нишевый спорт.
Согласен! Как американский футбол и бейсбол! Или ралли-рейд Даккар. Большинство российских фанатов спорта даже не знает об этих событиях.
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Ответ Santi Sayaf
Армрестлинг достаточно травмоопасный спорт, а как развлечение и «силомер» вообще катастрофа. Плечи,пальцы,кисти и локти летят только так. Связки после крепкой схватки неделями могут одолевать. Лучше уж сильнейшего более простыми движениями и способами выбирать) Касательно массовости и простоты входа согласен полностью
"Армрестлинг достаточно травмоопасный спорт, а как развлечение и «силомер» вообще катастрофа."
Ни прибавить, ни убавить. И самый опасный именно среди чайников. Когда я был молодым, высоким и красивым, у нас возникла мода на это дело. У меня руки довольно сильные были, и болевой порог довольно высокий. И однажды попал - он давит, я терплю. Дотерпелся, пока связка в локте не хрустнула. Не порвал, но травмировал хорошо. Лет 15 локоть болел, пока не попал на лечение лазером. только тогда отпустило. Так что Вы правы полностью.
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Ответ Santi Sayaf
Армрестлинг достаточно травмоопасный спорт, а как развлечение и «силомер» вообще катастрофа. Плечи,пальцы,кисти и локти летят только так. Связки после крепкой схватки неделями могут одолевать. Лучше уж сильнейшего более простыми движениями и способами выбирать) Касательно массовости и простоты входа согласен полностью
Вот сидите вы в баре, пьете пиво, что травмоопаснее выйти на улицу или побороться на руках?)))
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Очень жаль Цыпленкова. Уже на очереди трансплантация ТБС. Проблемы с левой рукой. Убил все на пауэрлифтинге, сейчас бы разрывал в арме...
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Ответ Сергей Федечко
Не преувеличивайте. Совсем не все. Весьма себе нишевый спорт.
Ну не знаю, как по мне он массовый наравне с футболом, в том смысле что для того чтобы погонять в футбол достаточно одного мяча и двух человек, а тут нужен любой стол, да и выяснить кто сильнее это же интересно, и наименее травмоопасно в отличие от других способов. Думаю мнгого человек ни разу не играли ни в хоккей например, зато я думаю каждый хоть раз играл в футбол и боролся на руках кто сильнее с другом
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Самый лучший фильм о спорте и Слая для меня. Причем с первого просмотра прошло больше 35 лет,а все равно,когда крутят смотрю.Особенно нравился харизматичный Рик Зумвальт(мир праху его),который нутром чуял измену и пытался Слая сломать психологически. Что то ни один фильм про футбол,баскет,хоккей не зацепил. Хотя,вот недавно ещё один появился. "Чемпион мира" с Янковским-внуком и Хабенский понравился именно психологическим противостоянием. А так больше и вспомнить нечего.
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Где Руки-базуки?
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