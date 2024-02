Все сходят с ума по армрестлингу: масштабные турниры, миллионные просмотры, главные звезды – из СНГ

5 причин, почему вы полюбите этот спорт.

Эффектные и неожиданные победы худых пацанов над перекачанными гигантами, жуткие переломы, динамичность и напряжение от первой до последней секунды – это лишь несколько причин, которые притягивают людей к экрану и заставляют сходить с ума по армфайту.

В России армрестлинг можно смотреть на Кинопоиске – в частности, 24 февраля пройдет турнир King of the Table 10, где в главном поединке примет участие россиянин Виталий Лалетин. А до конца года Кинопоиск покажет еще 6 ключевых турниров в сериях King of the Table и East vs West.

Ниже мы в пяти пунктах объясним, почему армрестлинг – это чистый кайф и максимально драйвовое зрелище.

Необычные правила – здесь проверяют на кожные болезни и заставляют стричь ногти

Кажется, в армрестлинге самые простые правила – всего-то нужно взять и уложить руку соперника на стол. Но профессиональный армфайт сильно отличаются от того, чем вы занимались с одноклассниками на переменах.

За обычным столом соревнования не проводятся, нужен специальный со штырями – чтобы держаться за них нерабочей рукой. Далее спортсмены скрепляют руки в захват так, чтобы не закрывать пальцы противнику. Плечи во время схватки держатся параллельно столу, а локоть упирается в подушку – он может скользить, но не отрываться. Ноги тоже помогают – их можно расположить как удобно и даже упереть в стол, но важно, чтобы они не мешали противнику.

Также в армрестлинге запрещены обручальные кольца и перстни. Звучит вполне логично, но есть и максимально неожиданные правила. Например, судьи строго проверяют спортсменов на кожные заболевания и следят, чтобы ногти были подстрижены. Если участники носят кепки, их необходимо повернуть козырьком назад, чтобы не травмировать соперника во время ожесточенной схватки. Но самое забавное – отдельный пункт про жвачку в правилах. Спортсменам запрещается жевать ее во время боя, чтобы случайно не прикусить язык.

Сила – не главное. Обычный человек может вынести качка, если знает нужную технику

В армрестлинге побеждают не только за счет горы мышц. Сила, конечно, очень важна, но главное – техника. Всего существует 3 основных техники:

Верховая борьба. Основная цель здесь – вывести кисть соперника из строя и переложить основную нагрузку на его бицепс. Чем выше рычаг – тем больше шансов на победу, поэтому важно выполнять перехват пальцами и смещать кисть на себя.

Крюковая борьба. Здесь смысл техники заключается в том, чтобы свернуть кисть соперника в свою сторону, используя рабочее плечо и бицепс. Давление направлено вбок или по диагонали.

Работа трицепсом. В начале боя спортсмен смещает плечо в сторону соперника и подтягивает его кисть, после чего использует трицепс для атаки.

Главные звезды – русские, казахи, грузины и армяне. Тут есть гигант-дальнобойщик и сразу два Халка!

Если раньше в топе армфайта из россиян на слуху был только Алексей Воевода, который по ходу сверхуспешной карьеры внезапно сменил профиль и ушел собирать награды в бобслее, то сейчас ситуация изменилась. Главные звезды – Артем Тайнов, Виталий Лалетин и Денис Цыпленков.

Артем Тайнов – сильнейший рукоборец планеты, 5 раз побеждавший на чемпионатах и Кубках мира. Но главное достижение Тайнова – пояс престижнейшей лиги East vs West, где в финале он уверенно разобрался с легендарным болгарином Сашо Андреевым.

Виталий Лалетин – дальнобойщик-богатырь из Сибири и абсолютный чемпион российской лиги AMC. Ради боя в топовом промоушене King of the Table Лалетин, который владеет логистической компанией и лично водит грузовик, отказался от всех рейсов, жестко режимил и готовился к схватке. Не помогло. «Итальянский жеребец» Эрмес Гаспарини неожиданно победил.

Впрочем, в ближайшем, 10-м раунде King of the Table, который пройдет 24 февраля, Лалетин встретится с американцем Дэйвом Чаффи, охранником в тюрьме строгого режима. И это будет шикарное зрелище!

Денис Цыпленков по прозвищу Русский Халк – гигант с обхватом бицепса 60 (!) см. Настоящая легенда, который после долгого простоя из-за травм вернулся в ноябре 2023-го и сразу поучаствовал в бое года против канадца Девона Ларрата – жаль, проиграл.

Есть и еще один Халк – грузинский! Неоспоримый лидер в мире армрестлинга Леван Сагинашвили с нулем в графе «поражения». Он весит почти 180 кг и просто уничтожает соперников. Кстати, бой двух Халков возможен, но для этого Цыпленков должен закрыть поражение.

Не отстают и казахи с армянами. 26-летняя восходящая звезда армфайта из Алматы Артем Морозов сметает всех на своем пути, а Давид Дадикян из Еревана в конце января стал чемпионом мира по версии East vs West.

Американский армрестлер стал прототипом героя фильма со Сталлоне. Картина была хитом видеосалонов в СССР

Несмотря на текущие достижения спортсменов из стран-СНГ, главное медийное лицо армфайта – американец Джон Брзенк. Ведь именно он изменил жизни десятков тысяч людей и влюбил их в армрестлинг. И дело не в огромной коллекции наград.

Джон стал прототипом главного героя в фильме «Изо всех сил», где сыграл Сильвестр Сталлоне. По сюжету Слай трудится механиком и участвует в турнирах по армрестлингу, чтобы заработать денег на новый грузовик, а параллельно пытается наладить отношения с сыном, которого не видел с рождения. Все это – не только сюжет картины, но и реальная история Брзенка!

«Изо всех сил» стал хитом видеосалонов СССР и побудил огромное число пацанов с улицы заняться спортом. С этого фильма популярность армрестлинга резко возросла.

Турниры с миллионами просмотров, трэшток (есть свой Конор) и эпичные выходы перед схватками

Турниры по армфайту делятся – по аналогии с боксом – на любительские и профессиональные. К первым относятся чемпионаты мира и Европы. На них спортсмены зарабатывают себе имя и статус, чтобы затем перейти в профессионалы и делать серьезные деньги. Профессиональных лиг немало, но самые известные – East vs West и King of the Table.

Армрестлеры не отстают от трендов и плотно следят за боевыми искусствами. Поэтому все большую популярность в армфайте набирает трэшток. Безусловный король в нем – уже упомянутая суперзвезда Девон Ларрат. В ноябрьском поединке против Цыпленкова Ларрат устроил шоу в стиле праймового Конора Макгрегора: включил коронный трэшток, подарил Цыпленкову цветы, а затем признался в ненависти и пообещал уничтожить, что и доказал во время схватки.

Не забывают в армфайте и о стильных выходах на бой под музыку – все ради эпичного зрелища и просмотров. И это работает! Бой того же Ларрата против Цыпленкова набрал уже почти 2 млн просмотров на Ютубе. Такие цифры – не случайность, а планомерное развитие армрестлинга, который с каждым годом становится все популярнее.

Уже 24 февраля состоится юбилейный мегатурнир в армфайте – King of the Table 10, который покажет Кинопоиск . Не пропустите главный поединок между гигантом-дальнобойщиком Виталием Лалетиным с американцем Дейвом Чаффи. Сейчас – самое время открыть для себя мир армрестлинга, в котором напряжение не спадает до последней секунды.

