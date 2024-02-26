Все сходят с ума по армрестлингу: масштабные турниры, миллионные просмотры, главные звезды – из СНГ
5 причин, почему вы полюбите этот спорт.
Эффектные и неожиданные победы худых пацанов над перекачанными гигантами, жуткие переломы, динамичность и напряжение от первой до последней секунды – это лишь несколько причин, которые притягивают людей к экрану и заставляют сходить с ума по армфайту.
В России армрестлинг можно смотреть на Кинопоиске – в частности, 24 февраля пройдет турнир King of the Table 10, где в главном поединке примет участие россиянин Виталий Лалетин. А до конца года Кинопоиск покажет еще 6 ключевых турниров в сериях King of the Table и East vs West.
Ниже мы в пяти пунктах объясним, почему армрестлинг – это чистый кайф и максимально драйвовое зрелище.
Необычные правила – здесь проверяют на кожные болезни и заставляют стричь ногти
Кажется, в армрестлинге самые простые правила – всего-то нужно взять и уложить руку соперника на стол. Но профессиональный армфайт сильно отличаются от того, чем вы занимались с одноклассниками на переменах.
За обычным столом соревнования не проводятся, нужен специальный со штырями – чтобы держаться за них нерабочей рукой. Далее спортсмены скрепляют руки в захват так, чтобы не закрывать пальцы противнику. Плечи во время схватки держатся параллельно столу, а локоть упирается в подушку – он может скользить, но не отрываться. Ноги тоже помогают – их можно расположить как удобно и даже упереть в стол, но важно, чтобы они не мешали противнику.
Также в армрестлинге запрещены обручальные кольца и перстни. Звучит вполне логично, но есть и максимально неожиданные правила. Например, судьи строго проверяют спортсменов на кожные заболевания и следят, чтобы ногти были подстрижены. Если участники носят кепки, их необходимо повернуть козырьком назад, чтобы не травмировать соперника во время ожесточенной схватки. Но самое забавное – отдельный пункт про жвачку в правилах. Спортсменам запрещается жевать ее во время боя, чтобы случайно не прикусить язык.
Сила – не главное. Обычный человек может вынести качка, если знает нужную технику
В армрестлинге побеждают не только за счет горы мышц. Сила, конечно, очень важна, но главное – техника. Всего существует 3 основных техники:
Верховая борьба. Основная цель здесь – вывести кисть соперника из строя и переложить основную нагрузку на его бицепс. Чем выше рычаг – тем больше шансов на победу, поэтому важно выполнять перехват пальцами и смещать кисть на себя.
Крюковая борьба. Здесь смысл техники заключается в том, чтобы свернуть кисть соперника в свою сторону, используя рабочее плечо и бицепс. Давление направлено вбок или по диагонали.
Работа трицепсом. В начале боя спортсмен смещает плечо в сторону соперника и подтягивает его кисть, после чего использует трицепс для атаки.
Главные звезды – русские, казахи, грузины и армяне. Тут есть гигант-дальнобойщик и сразу два Халка!
Если раньше в топе армфайта из россиян на слуху был только Алексей Воевода, который по ходу сверхуспешной карьеры внезапно сменил профиль и ушел собирать награды в бобслее, то сейчас ситуация изменилась. Главные звезды – Артем Тайнов, Виталий Лалетин и Денис Цыпленков.
Артем Тайнов – сильнейший рукоборец планеты, 5 раз побеждавший на чемпионатах и Кубках мира. Но главное достижение Тайнова – пояс престижнейшей лиги East vs West, где в финале он уверенно разобрался с легендарным болгарином Сашо Андреевым.
Виталий Лалетин – дальнобойщик-богатырь из Сибири и абсолютный чемпион российской лиги AMC. Ради боя в топовом промоушене King of the Table Лалетин, который владеет логистической компанией и лично водит грузовик, отказался от всех рейсов, жестко режимил и готовился к схватке. Не помогло. «Итальянский жеребец» Эрмес Гаспарини неожиданно победил.
Впрочем, в ближайшем, 10-м раунде King of the Table, который пройдет 24 февраля, Лалетин встретится с американцем Дэйвом Чаффи, охранником в тюрьме строгого режима. И это будет шикарное зрелище!
Денис Цыпленков по прозвищу Русский Халк – гигант с обхватом бицепса 60 (!) см. Настоящая легенда, который после долгого простоя из-за травм вернулся в ноябре 2023-го и сразу поучаствовал в бое года против канадца Девона Ларрата – жаль, проиграл.
Есть и еще один Халк – грузинский! Неоспоримый лидер в мире армрестлинга Леван Сагинашвили с нулем в графе «поражения». Он весит почти 180 кг и просто уничтожает соперников. Кстати, бой двух Халков возможен, но для этого Цыпленков должен закрыть поражение.
Не отстают и казахи с армянами. 26-летняя восходящая звезда армфайта из Алматы Артем Морозов сметает всех на своем пути, а Давид Дадикян из Еревана в конце января стал чемпионом мира по версии East vs West.
Американский армрестлер стал прототипом героя фильма со Сталлоне. Картина была хитом видеосалонов в СССР
Несмотря на текущие достижения спортсменов из стран-СНГ, главное медийное лицо армфайта – американец Джон Брзенк. Ведь именно он изменил жизни десятков тысяч людей и влюбил их в армрестлинг. И дело не в огромной коллекции наград.
Джон стал прототипом главного героя в фильме «Изо всех сил», где сыграл Сильвестр Сталлоне. По сюжету Слай трудится механиком и участвует в турнирах по армрестлингу, чтобы заработать денег на новый грузовик, а параллельно пытается наладить отношения с сыном, которого не видел с рождения. Все это – не только сюжет картины, но и реальная история Брзенка!
«Изо всех сил» стал хитом видеосалонов СССР и побудил огромное число пацанов с улицы заняться спортом. С этого фильма популярность армрестлинга резко возросла.
Турниры с миллионами просмотров, трэшток (есть свой Конор) и эпичные выходы перед схватками
Турниры по армфайту делятся – по аналогии с боксом – на любительские и профессиональные. К первым относятся чемпионаты мира и Европы. На них спортсмены зарабатывают себе имя и статус, чтобы затем перейти в профессионалы и делать серьезные деньги. Профессиональных лиг немало, но самые известные – East vs West и King of the Table.
Армрестлеры не отстают от трендов и плотно следят за боевыми искусствами. Поэтому все большую популярность в армфайте набирает трэшток. Безусловный король в нем – уже упомянутая суперзвезда Девон Ларрат. В ноябрьском поединке против Цыпленкова Ларрат устроил шоу в стиле праймового Конора Макгрегора: включил коронный трэшток, подарил Цыпленкову цветы, а затем признался в ненависти и пообещал уничтожить, что и доказал во время схватки.
Не забывают в армфайте и о стильных выходах на бой под музыку – все ради эпичного зрелища и просмотров. И это работает! Бой того же Ларрата против Цыпленкова набрал уже почти 2 млн просмотров на Ютубе. Такие цифры – не случайность, а планомерное развитие армрестлинга, который с каждым годом становится все популярнее.
Уже 24 февраля состоится юбилейный мегатурнир в армфайте – King of the Table 10, который покажет Кинопоиск. Не пропустите главный поединок между гигантом-дальнобойщиком Виталием Лалетиным с американцем Дейвом Чаффи. Сейчас – самое время открыть для себя мир армрестлинга, в котором напряжение не спадает до последней секунды.
Фото: AP/David Goldman, John Locher; Gettyimages.ru/Al Bello, Patrick Smith
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2. А почему не была упомянута знаменитая техника борьбы под столом - Кингс мув? Из-за которой многие начали плеваться на этот спорт и которая абсолютно легальна.
3. "Есть и еще один Халк – грузинский! Неоспоримый лидер в мире армрестлинга Леван Сагинашвили с нулем в графе «поражения»" - Насколько я помню Леван проигрывал и не раз когда был поменьше и помоложе, да и среди профи нет борцов, которые ни разу за карьеру не проигрывали.
Раньше часто смотрел соревнования по арму и ролики с ним связанные, но когда в нем началось доминирование "фармы" и философии - чем больше атлет тем и лучше, то интерес пропал.
"Эффектные и неожиданные победы худых пацанов над перекачанными гигантами, жуткие переломы, динамичность и напряжение от первой до последней секунды" – это всё касается только самых низших дворовых лиг. На серьёзных соревнованиях ничего такого никогда не происходило.
"Сила – не главное. Обычный человек может вынести качка, если знает нужную технику." Нет, техника даёт небольшое преимущество, но против сильного она никак не поможет.
Никакой конкуренции. Грузинский халк круче всех в мире с большим запасом.
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Странно, но когда я смотрел этот фильм много лет назад, Слай играл там дальнобойщика...
1. Рустам Бабаев - 14-кратный ЧМ и 15-кратный ЧЕ, 18-кратный чемпион страны, победитель множества крупных международных турниров. Кстати, его младшие брат и сестра - также многократные чемпионы мира и Европы по армрестлингу.
2. Тарас Ивакин - 5-кратный ЧМ, 7-кратный ЧЕ, 2-кратный обладатель кубка мира среди профессионалов. Один из самых сильных спортсменов своего времени, побеждавший и Андрея Пушкаря, Девона Ларрата и других. Да и самого Джона Брзенка, который в то время был на пике формы (добалю, что справедливости ради, проигрывал ему чаще, но зарубы с ним были легендарными по своей красоте, особенно где Брзенк совершал свои просто эпические и тяжелейшие камбэки против монстра техники "топ-ролл", коим и являлся Тарас, наглядно показывая искусство защиты в проигранной позиции и возвращение из неё. ПосмотрИте - не пожалеете. Хотя бы для того, чтоб посмотреть на искусство армрестлинга в исполнении Джона Брзенка).
3. Евгений Прудник - помимо того, что 11-кратный чемпион мира и заслуженный мастер спорта, он весьма разносторонняя личность, окончивший в своё время театрально-художественный колледж по специальности "актер драматического театра", после чего активно вошел в действующий репертуар театра, имея от природы хороший голос. А на известном музыкальном шоу просто поразил всех исполнением песни композитора Франческо Сартори - "Time to say goodbye".
4. Андрей Пушкарь - 15-ти кратный чемпион мира, 16-ти кратный чемпион Европы, 7 раз выигрывал кубок мира среди профессионалов (кстати, RIP - в 2018 году в возрасте 33 лет Андрей разбился в ДТП. Еще одного многократного победителя ЧМ и его друга - Олега Жоха, который был рулём, госпитализировали. Но он выжил и продолжает выступать с переменным успехом. А ехал Пушкарь на армфайт с Денисом Цыпленковым, владевшим на тот момент чемпионским поясом. И Денис в эфире вечера памяти передал пояс его семье, сказав, что в связи с тем, что армфайт так и не состоялся, то он не имеет права забирать его...
P. S. Впрочем, наверно и неудивительно почему "забыли" про них.
Хотя о чём я говорю - это же спортсру.
Ни прибавить, ни убавить. И самый опасный именно среди чайников. Когда я был молодым, высоким и красивым, у нас возникла мода на это дело. У меня руки довольно сильные были, и болевой порог довольно высокий. И однажды попал - он давит, я терплю. Дотерпелся, пока связка в локте не хрустнула. Не порвал, но травмировал хорошо. Лет 15 локоть болел, пока не попал на лечение лазером. только тогда отпустило. Так что Вы правы полностью.