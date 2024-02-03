Кинопоиск выпустил спортивную версию завирусившегося бота. С его помощью можно встроить свое лицо в легендарные мемы

Уже протестировали?

Кинопоиск запустил спортивный вариант знаменитого мем-бота в телеграме. С его помощью можно создать стикерпак, где на месте героев великих спортивных мемов окажетесь вы. Все просто – вы переходите по ссылке, подписываетесь на канал «Спорт на Кинопоиске», а затем загружаете свою фотографию, соблюдая несколько правил:

на фото должно быть хорошо видно ваше лицо;

на фото не должно быть других лиц, кроме вашего;

желательно без головного убора и очков;

если вы носите очки, то попробуйте использовать фото без них;

не отправляйте фото животных, бот распознает только лица людей.

Спортивный мем-бот – преемник киношного аналога, запущенного к юбилею сайта

8 ноября 2023 года Кинопоиску исполнилось 20 лет. К юбилею сервис выкатил киношный мем-бот. Принцип тот же – нейросеть меняла лицо героя мема на ваше, а вы получали уникальный и смешной стикерпак.

Пользователи сайта превращали себя в Беллу из «Сумерек», Леонардо ди Каприо из фильма «Остров проклятых», Боромира из «Властелина колец» (мем «нельзя просто так взять») и многих других.

В спортивном боте 23 мема – есть не только спортсмены, но и тренер, и даже два судьи!

В новом боте – выбор из 23 культовых спортивных моментов. Там есть судьи Сергей Карасев и Пьерлуиджи Коллина, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти и куча спортсменов из разных видов спорта: футбол, хоккей, баскетбол, бокс, ММА и теннис. Вот несколько ярких примеров:

Рекламная кампания Louis Vuitton перед ЧМ-2022 с участием Месси и Роналду, где футболисты играют в шахматы на чемодане бренда. Нейросеть вставит ваше лицо и вместо аргентинца, и вместо португальца.

Бразилец Роналдо с культовой прической с ЧМ-2002. Футболист оставил на голове только треугольную челку, сбрив остальные волосы. Стрижка оказалась фартовой – бразильцы в пятый раз выиграли чемпионат мира, а Зубастик стал лучшим бомбардиром, забив 8 мячей.

Леброн Джеймс орет на Джей Ар Смита за ошибку в первом матче финальной серии. В 2018 году «Кливленд» вышел в финал, где соперником был «Голден Стейт». В первом матче серии за четыре секунды до сирены об окончании основного времени счет был 107:107. «Кавальерс» получили право на штрафной бросок, но игрок промахнулся. Мяч подобрал его партнер Джей Ар Смит и почему-то побежал в другую сторону, потеряв драгоценные секунды. В овертайме победил «Голден Стейт».

Александр Овечкин с Кубком Стэнли и беззубой улыбкой. В сезоне-2017/18 капитану «Кэпиталс» удалось привести свою команду к победе. В финале был обыгран «Вегас» 4:1, а самого Ови признали MVP того плей-офф.

Легендарное фото Мохаммеда Али и поверженного Сонни Листона. После удара Листон пролежал на ринге 17 секунд, а снимок вошел в число величайших спортивных фотографий по версии Sports Illustrated.

Марио Балотелли и его легендарное «Why always me?» 23 октября 2011 года «Манчестер Сити» на «Олд Траффорд» разбил «Ман Юнайтед» – 6:1. Дубль в том матче оформил Марио Балотелли, но главный эпизод дерби – его знаменитая надпись на футболке под игровой формой после первого гола. «Надпись «Почему всегда я?» посвящалась всем, кто всегда говорит про меня плохие вещи, хотя совсем меня не знает. И я просто спросил у этих людей: почему я?» – рассказывал итальянец.

Переходите по ссылке, чтобы запустить бота, подписывайтесь на канал «Спорт на Кинопоиске», загружайте фотку – и забирайте уникальный стикерпак!

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