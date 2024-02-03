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Кинопоиск выпустил спортивную версию завирусившегося бота. С его помощью можно встроить свое лицо в легендарные мемы

мемы мемы
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Марио Балотелли Марио Балотелли
Леброн Джеймс Леброн Джеймс
Александр Овечкин Александр Овечкин
Лионель Месси Лионель Месси
Роналдо Роналдо
Футбол Футбол

Уже протестировали?

Кинопоиск запустил спортивный вариант знаменитого мем-бота в телеграме. С его помощью можно создать стикерпак, где на месте героев великих спортивных мемов окажетесь вы. Все просто – вы переходите по ссылке, подписываетесь на канал «Спорт на Кинопоиске», а затем загружаете свою фотографию, соблюдая несколько правил:

  • на фото должно быть хорошо видно ваше лицо;
  • на фото не должно быть других лиц, кроме вашего;
  • желательно без головного убора и очков;
  • если вы носите очки, то попробуйте использовать фото без них;
  • не отправляйте фото животных, бот распознает только лица людей.

Спортивный мем-бот – преемник киношного аналога, запущенного к юбилею сайта

8 ноября 2023 года Кинопоиску исполнилось 20 лет. К юбилею сервис выкатил киношный мем-бот. Принцип тот же – нейросеть меняла лицо героя мема на ваше, а вы получали уникальный и смешной стикерпак. 

Пользователи сайта превращали себя в Беллу из «Сумерек», Леонардо ди Каприо из фильма «Остров проклятых», Боромира из «Властелина колец» (мем «нельзя просто так взять») и многих других.

В спортивном боте 23 мема – есть не только спортсмены, но и тренер, и даже два судьи!

В новом боте – выбор из 23 культовых спортивных моментов. Там есть судьи Сергей Карасев и Пьерлуиджи Коллина, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти и куча спортсменов из разных видов спорта: футбол, хоккей, баскетбол, бокс, ММА и теннис. Вот несколько ярких примеров:

Рекламная кампания Louis Vuitton перед ЧМ-2022 с участием Месси и Роналду, где футболисты играют в шахматы на чемодане бренда. Нейросеть вставит ваше лицо и вместо аргентинца, и вместо португальца.

Бразилец Роналдо с культовой прической с ЧМ-2002. Футболист оставил на голове только треугольную челку, сбрив остальные волосы. Стрижка оказалась фартовой – бразильцы в пятый раз выиграли чемпионат мира, а Зубастик стал лучшим бомбардиром, забив 8 мячей.

Леброн Джеймс орет на Джей Ар Смита за ошибку в первом матче финальной серии. В 2018 году «Кливленд» вышел в финал, где соперником был «Голден Стейт». В первом матче серии за четыре секунды до сирены об окончании основного времени счет был 107:107. «Кавальерс» получили право на штрафной бросок, но игрок промахнулся. Мяч подобрал его партнер Джей Ар Смит и почему-то побежал в другую сторону, потеряв драгоценные секунды. В овертайме победил «Голден Стейт».

Александр Овечкин с Кубком Стэнли и беззубой улыбкой. В сезоне-2017/18 капитану «Кэпиталс» удалось привести свою команду к победе. В финале был обыгран «Вегас» 4:1, а самого Ови признали MVP того плей-офф. 

Легендарное фото Мохаммеда Али и поверженного Сонни Листона. После удара Листон пролежал на ринге 17 секунд, а снимок вошел в число величайших спортивных фотографий по версии Sports Illustrated.

Марио Балотелли и его легендарное «Why always me?» 23 октября 2011 года «Манчестер Сити» на «Олд Траффорд» разбил «Ман Юнайтед» – 6:1. Дубль в том матче оформил Марио Балотелли, но главный эпизод дерби – его знаменитая надпись на футболке под игровой формой после первого гола. «Надпись «Почему всегда я?» посвящалась всем, кто всегда говорит про меня плохие вещи, хотя совсем меня не знает. И я просто спросил у этих людей: почему я?» – рассказывал итальянец. 

Переходите по ссылке, чтобы запустить бота, подписывайтесь на канал «Спорт на Кинопоиске», загружайте фотку – и забирайте уникальный стикерпак!

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5 комментариев
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Легендарное фото Мохаммеда Али и поверженного Кливленда Уильямса.
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Это Санни Листон
+23
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+23
Очень прикольная вещь)) спасибо за рекомендацию))
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Спасибо за рекомендацию:)
+5
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посмотрел себя вместо дзюбы и невзлюбил
+1
0
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Ответ Always_sam
посмотрел себя вместо дзюбы и невзлюбил
А представь как Дзюбе вместо Дзюбы...
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