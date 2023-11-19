Против кого Тихонов играл в воротах? Какие фильмы смотрел Робсон? Проверяем, хорошо ли вы знаете легендарный «Спартак» Романцева

4 ноября на Кинопоиске состоялась премьера документального сериала «Время „Спартака”» об эпохе Романцева (1989-2003) – производством занимались Плюс Студия и компания Stereotactic, а поддержку проекту оказали футбольный клуб «Спартак» и Winline. Интервью для сериала дали более 30 человек, причастных к «Спартаку» того времени – в том числе Олег Романцев, Владимир Бесчастных, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Станислав Черчесов, Андрей Тихонов, Сергей Юран, Александр Филимонов и другие.

Ниже – тест о легендарном времени в истории красно-белых, где вы попробуете вспомнить, сколько раз «Спартак» брал золото ЧР и по каким фильмам бразилец Робсон учил русский язык.

Серии будут выходить между матчами «Спартака» в РПЛ и Кубке России – чтобы не пропустить их, кликните «Буду смотреть» на странице сериала. После первых двух эпизодов у сериала более 25 тысяч оценок и средний балл 8,7.