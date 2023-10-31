Титов и Тихонов? А может быть, Мостовой и Бесчастных? Помогите составить топ-25 звезд «Спартака» Романцева
Московский «Спартак» под руководством Олега Романцева – легенда российского и советского футбола: яркое чемпионство СССР в 1989 году, тотальное доминирование в 1990-х, три полуфинала еврокубков и другие моменты, которые останутся в нашей памяти навсегда – от победы над «Наполи» с Марадоной до гола Цымбаларя «Реалу».
4 ноября на Кинопоиске выйдет документальный сериал «Время „Спартака”» об эпохе Романцева (1989-2003). Производством занимались Плюс Студия и компания Stereotactic, а поддержку проекту оказали футбольный клуб «Спартак» и Winline. Интервью для сериала дали более 30 человек, причастных к «Спартаку» того времени – в том числе Олег Романцев, Владимир Бесчастных, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Станислав Черчесов, Андрей Тихонов, Сергей Юран, Александр Филимонов и другие.
Серии будут выходить между матчами «Спартака» в РПЛ и Кубке России — чтобы не пропустить их, кликните «Буду смотреть» на странице сериала.
К выходу сериала мы решили составить топ-25 лучших игроков золотой эпохи «Спартака» – с вашей помощью. Вы вводите своих кандидатов в форму ниже, распределяете их по местам, а мы подсчитываем – и через некоторое время покажем результаты, которые можно будет сравнить с редакционным рейтингом.
Вы можете предложить любого игрока из нужного временного периода – постарайтесь только обойтись без радикальных вариантов типа Романа Павлюченко (сыграл при Романцеве лишь полтора десятка матчей) или Квинси Промеса (пришел в клуб в 2014 году).
После ввода можно легко поменять игроков местами – перетягивайте строки, держась за левый край. Или удалить лишнего – для этого есть «х» справа в строке. Так можно сначала отобрать нужны игроков, а потом расставить всех по персональному рейтингу.
Для того, чтобы голос зачелся, нужно вписать минимум 10 человек в форму ниже и нажать кнопку «отправить». Но лучше, конечно, выбрать больше. Голоса в комментариях подсчитываться не будут. Так что если хотите озвучить свой выбор – это классно, но не забудьте продублировать его тут.
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Забыли легенду . Пушку ...
Да и на фланге, если скорость набрал, не остановить.
Илья Цымбаларь
Дмитрий Аленичев
Федор Черенков
Андрей Тихонов
Валерий Карпин
Александр Мостовой
Виктор Онопко
Юрий Никифоров
Сергей Юран
Владимир Бесчастных
Валерий Кечинов
Виктор Булатов
Александр Филимонов
Дмитрий Парфенов
Артем Безродный
Дмитрий Сычев
Луис Перейра Робсон
Дмитрий Ананко
Максим Бузникин
Александр Ширко
Руслан Нигматуллин
Василий Баранов
Жерри-Кристиан Тчуйсе
Станислав Черчесов
1. "Поздний СССР" - частично оставшаяся от Бескова команда, частично новые игроки - Мостовой, Шалимов, Кульков, Родионов, Черчесов, Шмаров и т.д.
2. Первые российские чемпионаты (как разъехались Мостовой, Шалимов, Кульков и еще несколько человек): основные лица - Черчесов/чуть позже Стауче, Ледяхов, Карпин, Пятницкий, Онопко, Никифоров, Бесчастных, Писарев, Мамедов. Потом летом 94-го уезжают Карпин, Ледяхов, Бесчастных. Потом переходный 1995-й, после которого уезжает Онопко, сдает Пятницкий, чуть позже и Никифоров уезжает.
3. "Вторая половина 90-х" - условно 1996-1998 (первая половина 1999): во многом новая команда (из тени вышли Аленичев и Тихонов + Цымбаларь-то и среди Карпиных с Ледяховыми и Пятницкими был одним из ведущих игроков, а теперь и подавно + пионеротряд о главе с Титовым): Аленичев, Титов, Тихонов, Цымбаларь, Хлестов, Ананко, Кечинов, Филимонов, Горлукович, Ширко, Ромащенко.
4. Рубеж тысячелетий ака "Лебединая песня" (примерно конец 1999-2001): уже без Аленя, Цымбаларя. Вскоре без Тихонова. Основные лица: Титов, Баранов, Робсон, Парфенов, Булатов, Безродный, Ковтун + возвращения ненадолго Писарева, Бесчастных.
В чем-то очень похожие, но во многом разные Спартаки. Но каждый по-своему дорог.
P.S. 2002-2003 - это уже не Спартак был, а червиченковщина, тут можно не рассматривать. чемодан - вокзал - ростов.
Андрей Тихонов, Илья Цымбаларь, Егор Титов , Валерий Кечинов, Андрей Пятницкий, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Парфенов, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Ананко, Александр Филимонов. Почему Тихонов на первом месте? Просто один из самых любимых игроков, дальше выбирал исключительно по тому насколько долго играли и были талантливы, не претендую на объективность.
Тихонов
Черенков
Цымбаларь
Мостовой
Карпин
Онопко
Титов
Аленичев
Хлестов
Кульков