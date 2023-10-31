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Титов и Тихонов? А может быть, Мостовой и Бесчастных? Помогите составить топ-25 звезд «Спартака» Романцева

Спартак Спартак
Олег Романцев Олег Романцев
Футбол Футбол

Московский «Спартак» под руководством Олега Романцева – легенда российского и советского футбола: яркое чемпионство СССР в 1989 году, тотальное доминирование в 1990-х, три полуфинала еврокубков и другие моменты, которые останутся в нашей памяти навсегда – от победы над «Наполи» с Марадоной до гола Цымбаларя «Реалу».

4 ноября на Кинопоиске выйдет документальный сериал «Время „Спартака”» об эпохе Романцева (1989-2003). Производством занимались Плюс Студия и компания Stereotactic, а поддержку проекту оказали футбольный клуб «Спартак» и Winline. Интервью для сериала дали более 30 человек, причастных к «Спартаку» того времени – в том числе Олег Романцев, Владимир Бесчастных, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Станислав Черчесов, Андрей Тихонов, Сергей Юран, Александр Филимонов и другие.

Серии будут выходить между матчами «Спартака» в РПЛ и Кубке России — чтобы не пропустить их, кликните «Буду смотреть» на странице сериала.

К выходу сериала мы решили составить топ-25 лучших игроков золотой эпохи «Спартака» – с вашей помощью. Вы вводите своих кандидатов в форму ниже, распределяете их по местам, а мы подсчитываем – и через некоторое время покажем результаты, которые можно будет сравнить с редакционным рейтингом.

Вы можете предложить любого игрока из нужного временного периода – постарайтесь только обойтись без радикальных вариантов типа Романа Павлюченко (сыграл при Романцеве лишь полтора десятка матчей) или Квинси Промеса (пришел в клуб в 2014 году).

После ввода можно легко поменять игроков местами – перетягивайте строки, держась за левый край. Или удалить лишнего – для этого есть «х» справа в строке. Так можно сначала отобрать нужны игроков, а потом расставить всех по персональному рейтингу.

Для того, чтобы голос зачелся, нужно вписать минимум 10 человек в форму ниже и нажать кнопку «отправить». Но лучше, конечно, выбрать больше. Голоса в комментариях подсчитываться не будут. Так что если хотите озвучить свой выбор – это классно, но не забудьте продублировать его тут.

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65 комментариев

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БолельщикСоСтажем
Мукунку, Огунсанья, Роман Василюк, Жафар Ирисметов, вратарь Баги, Зоа, Кебе, Герман Ловчев, Гошески, Скарлетт, Букиевский…
+57
-13
+44
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hh88_88
Ответ БолельщикСоСтажем
Мукунку, Огунсанья, Роман Василюк, Жафар Ирисметов, вратарь Баги, Зоа, Кебе, Герман Ловчев, Гошески, Скарлетт, Букиевский…
С козырей зашёл...
+18
-1
+17
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Сидоров А
Василия Баранова нельзя выбрать ?!?!
Забыли легенду . Пушку ...
+19
-2
+17
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Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Ответ БолельщикСоСтажем
Мукунку, Огунсанья, Роман Василюк, Жафар Ирисметов, вратарь Баги, Зоа, Кебе, Герман Ловчев, Гошески, Скарлетт, Букиевский…
Типичный комментарий завистника. Думаете, это так забавно, проигнорировать Эссьена Фло?
+13
-1
+12
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Кокич
Ответ Ahilles
мукунку где?
Это список самых лучших, а не самых хороших.
+11
-2
+9
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Denis Fratria
Люк Зоа
+9
-2
+7
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Вован Азаров
Спартак Романцева это и чемпионство в союзе в 89, 4:1 в Киеве дорого стоит, и гол Шмарова в Лужниках это нечто
+7
-1
+6
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Ahilles
Ответ pi@neer
Егор Титов Андрей Тихонов Федор Черенков Илья Цымбаларь Дмитрий Аленичев Юрий Никифоров Луис Робсон Дмитрий Ананко Дмитрий Хлестов Александр Филимонов Виктор Онопко Андрей Ширко Сергей Юран
мукунку где?
+6
-1
+5
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tommy_hell_trigger
Ответ БолельщикСоСтажем
Мукунку, Огунсанья, Роман Василюк, Жафар Ирисметов, вратарь Баги, Зоа, Кебе, Герман Ловчев, Гошески, Скарлетт, Букиевский…
А как же гениальный кипер Саболч Шафар?
+5
0
+5
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mad butcher
Ответ Сидоров А
Василия Баранова нельзя выбрать ?!?! Забыли легенду . Пушку ...
Кстати. Да. Пушка там была мощная. Сразу вспомнил, как стенку Баварии прошил.
Да и на фланге, если скорость набрал, не остановить.
+5
0
+5
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Slavnov
Их столько, что и топ 50 мало, больше в истории россии, не будет никогда, столько сильных россиян в одной команде, сейчас бы эти ребята стоили за 20 млн минимум
+7
-2
+5
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Alex Belov
Егор Титов

Илья Цымбаларь

Дмитрий Аленичев

Федор Черенков

Андрей Тихонов

Валерий Карпин

Александр Мостовой

Виктор Онопко

Юрий Никифоров

Сергей Юран

Владимир Бесчастных

Валерий Кечинов

Виктор Булатов

Александр Филимонов

Дмитрий Парфенов

Артем Безродный

Дмитрий Сычев

Луис Перейра Робсон

Дмитрий Ананко

Максим Бузникин

Александр Ширко

Руслан Нигматуллин

Василий Баранов

Жерри-Кристиан Тчуйсе

Станислав Черчесов
+8
-3
+5
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Spartanchik
Ответ БолельщикСоСтажем
Мукунку, Огунсанья, Роман Василюк, Жафар Ирисметов, вратарь Баги, Зоа, Кебе, Герман Ловчев, Гошески, Скарлетт, Букиевский…
Данишевский ван лав)
+6
-2
+4
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DoDidDone
Мостовой, Шалимов, Черенков, Карпин, Пятницкий, Онопко, Титов, Кульков, Бесчастных, Цымбаларь и дальше еще 20 человек..
+5
-1
+4
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BratGoranflo
Ответ Сидоров А
Василия Баранова нельзя выбрать ?!?! Забыли легенду . Пушку ...
почему нельзя, я выбрал
+4
0
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Denis Fratria
Кебе Баи
+4
-1
+3
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Magico!
По сути у Романцева было 4 Спартака.

1. "Поздний СССР" - частично оставшаяся от Бескова команда, частично новые игроки - Мостовой, Шалимов, Кульков, Родионов, Черчесов, Шмаров и т.д.

2. Первые российские чемпионаты (как разъехались Мостовой, Шалимов, Кульков и еще несколько человек): основные лица - Черчесов/чуть позже Стауче, Ледяхов, Карпин, Пятницкий, Онопко, Никифоров, Бесчастных, Писарев, Мамедов. Потом летом 94-го уезжают Карпин, Ледяхов, Бесчастных. Потом переходный 1995-й, после которого уезжает Онопко, сдает Пятницкий, чуть позже и Никифоров уезжает.

3. "Вторая половина 90-х" - условно 1996-1998 (первая половина 1999): во многом новая команда (из тени вышли Аленичев и Тихонов + Цымбаларь-то и среди Карпиных с Ледяховыми и Пятницкими был одним из ведущих игроков, а теперь и подавно + пионеротряд о главе с Титовым): Аленичев, Титов, Тихонов, Цымбаларь, Хлестов, Ананко, Кечинов, Филимонов, Горлукович, Ширко, Ромащенко.

4. Рубеж тысячелетий ака "Лебединая песня" (примерно конец 1999-2001): уже без Аленя, Цымбаларя. Вскоре без Тихонова. Основные лица: Титов, Баранов, Робсон, Парфенов, Булатов, Безродный, Ковтун + возвращения ненадолго Писарева, Бесчастных.

В чем-то очень похожие, но во многом разные Спартаки. Но каждый по-своему дорог.

P.S. 2002-2003 - это уже не Спартак был, а червиченковщина, тут можно не рассматривать. чемодан - вокзал - ростов.
+3
0
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Block Head
Я хоть и не болельщик Спартака, но тот период помню довольно неплохо. Мой личный топ
Андрей Тихонов, Илья Цымбаларь, Егор Титов , Валерий Кечинов, Андрей Пятницкий, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Парфенов, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Ананко, Александр Филимонов. Почему Тихонов на первом месте? Просто один из самых любимых игроков, дальше выбирал исключительно по тому насколько долго играли и были талантливы, не претендую на объективность.
+3
0
+3
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Imamalio
Ответ БолельщикСоСтажем
Мукунку, Огунсанья, Роман Василюк, Жафар Ирисметов, вратарь Баги, Зоа, Кебе, Герман Ловчев, Гошески, Скарлетт, Букиевский…
На воротах Саболч Шафар предпочтительнее
+2
0
+2
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Ape1sin
Ну сколько Мост отыграл за Спартак в ЧР? Поколение легионеров, пару сезонов отыграл и уехал, это легенда? Титов это жемчужина, наверно единственный воспитанник, периода послесоветского, который реально стал звездой, следующий уже только Дзюба? Ну и Тихонов по длительности приношения пользы, по суммарной пользе, Филимонов, Булатов. А Шалимов, Мост, Карпин, Аленичев это "записные" спартаковцы, это самообман
+2
0
+2
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БолельщикСоСтажем
Ответ Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Типичный комментарий завистника. Думаете, это так забавно, проигнорировать Эссьена Фло?
Его не было в выпадающем списке, представляете?( написал в поддержку, пока молчок
+2
0
+2
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Милитриса Кирбитьевна
Когда результаты?
+2
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TFP_Sports
Без Мукунку нельзя, он ведь хороший
+2
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krasnblj
То есть вы решили не заморачиваться с фильтрацией и выбрать можно кого угодно: хоть Месси, хоть Акинфеева, хоть Пеле?
+2
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Андрей Арсентьев
Десятка моих любимых игроков того периода:
Тихонов
Черенков
Цымбаларь
Мостовой
Карпин
Онопко
Титов
Аленичев
Хлестов
Кульков
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0
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