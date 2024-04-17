Фэнтези Кубка Стэнли: приглашаем собирать команды. Возьмете Овечкина, Панарина и Кучерова?

Фэнтези-турнир по Кубку Стэнли очень близко!

Скоро плей-офф, уже можно собирать свою команду . Турнир стартует 20 апреля. Даже Александр Овечкин в последний момент присоединился!

С чего начать?

Вам нужно сконструировать свою команду, чтобы в ней было 17 игроков: два вратаря, шесть защитников и девять нападающих. Общий бюджет – 20 000, им нужно воспользоваться максимально эффективно.

На эти деньги у вас не получится купить всех самых результативных игроков лиги, придется комбинировать явных лидеров с менее очевидными хоккеистами, которые тоже будут приносить пользу.

Лимит – максимум четыре игрока из одного клуба на первой стадии плей-офф.

Благодарим нашего пользователя Wolski за оценку игроков.

Как выглядит сама игра?

Хоккеисты проводят реальные матчи, а за действия на площадке получают виртуальные фэнтези-очки. Ваши 17 игроков в течение недели участвуют в матчах за свои команды – их количество может отличаться в зависимости от календаря (один из лайфхаков в том, чтобы выбирать хоккеистов с большим числом игр, то есть тех, кто пройдет дальше, но не в серии со счетом 4-0).

На весь турнир у вас 50 трансферов, расходовать их можно в любой момент , главное – помнить, что в концовке крайне важно сохранить играющих хоккеистов.

Расположение игроков на поле не имеет значения: если бомбардир отображается в третьм звене, а не самый результативный форвард в первом, очки они приносить будут одинаково.

Вы можете выбрать не более четырех игроков из одного клуба на стадии 1/8 финала, не более шести в четвертьфиналах, максимум восемь – в финалах Востока и Запада, а также неограниченное количество игроков из одной команды в финале Кубка Стэнли.

Все детали правил – здесь .

Как делать трансферы?

Менять игроков можно в любой момент по ходу недели, перестановки вступят в силу сразу. Единственное – хоккеисты заблокированы для замен за час до начала матчей своих команд, в течение игры и после до подсчета очков, заработанных в матче.

Цена хоккеиста меняется после каждой игры – чем больше очков он зарабатывает, тем дороже становится. Соответственно растет и стоимость вашей команды, если игрок набрал очки в вашем составе. Дальше можно менять состав с учетом обновленного бюджета.

Все детали о начислении очков – тут .

А призы какие?

1-е место – сертификат в маркетплейс, звезда и чемпионский бейдж в профиле

2-е место – бейдж в профиле

3-е место – бейдж в профиле

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Остались вопросы?

Можно обсудить детали прямо здесь в комментариях или отправить свой вопрос со ссылкой на вашу команду по адресу fantasy@sports.ru.

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