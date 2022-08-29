Хоккейный Fantasy-блог
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Возвращение КХЛ: следите за новым сезоном вместе со своей fantasy-командой, соревнуйтесь в лигах и выигрывайте призы

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Мы рады сообщить о долгожданном возвращении fantasy-турнира КХЛ.

Если вы знаете правила fantasy и еще не собрали команду, самое время это сделать!

Также можно собрать свою команду здесь.

Если вы никогда не играли в Fantasy Hockey, то первым делом вам нужно авторизоваться на Sports.ru.

Как создать команду?

Ваша команда должна состоять из 17 хоккеистов - 2 вратарей, 6 защитников и 9 нападающих, суммарная стоимость которых не должна превышать 20 000.

Вы можете выбрать не более 3 игроков из одного клуба.

Как управлять командой?

Каждую игровую неделю на лед выходят 17 хоккеистов и проводят за это время (неделя начинается в 04:00 каждый понедельник) разное количество игр. Старайтесь брать тех хоккеистов, которые будут играть - замены в игре не предусмотрены.

Расположение игроков на поле не имеет значения - вы можете поставить бомбардира в третье звено, а тафгая в первое; они будут набирать очки точно так же, если вы поменяете их местами.

Как проводить трансферы?

После выбора команды вы можете менять состав с помощью трансферов. В течение каждой недели можно провести до 5 трансферов. До начала турнира вы можете проводить неограниченное количество трансферов.

Изменения в составе команды можно производить в любое время в течение недели, и они сразу вступят в силу.

Стоимость хоккеиста меняется после каждого матча - и поэтому хоккеист будет заблокирован для перехода за час до начала игры и будет разблокирован по истечении некоторого времени после него.

Вместе со стоимостью хоккеистов меняется бюджет вашей команды. В дальнейшем вы можете менять состав в пределах изменившейся стоимости команды.

Кто оценивал?

Оценка игроков перед сезоном – это достаточно трудоемкий процесс. Последние несколько сезонов оценкой занимаются энтузиасты из fantasy-сообщества. Благодарим Wolski за проделанную работу. По вопросам оценки – тоже к нему.

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Если у вас есть вопросы по работе Fantasy Hockey, присылайте их вместе со ссылкой на вашу команду на адрес games@sports.ru.

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