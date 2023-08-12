82 комментария

Федоров не сдержался.

ЦСКА и «Ак Барс» (2:5) открыли новый сезон КХЛ, но все достижения Шипачева и других игроков Казани затмила история с Федотовым. Вратарь ЦСКА сыграл за клуб на фоне дисквалификации, пропустил 5 шайб и снова отмолчался. Со стороны ЦСКА ситуацию до и после матча объясняли президент Игорь Есмантович (благодарил всех подряд) и главный тренер Сергей Федоров.

Весь месяц Федоров тактично ссылался на разбирательство по Федотову: говорил о позиции клуба, отсылал к новостям на официальные сайты и наигрывал Ивана в основе. Теперь понятно, почему Федотов выходил за ЦСКА в товарищеских матчах в момент, когда клуб мог пробовать других вратарей. Федоров изначально знал: ничто не помешает его выпустить.

Федоров еще месяц назад понимал – ЦСКА пойдет до конца и не откажется от борьбы против ИИХФ

Вот главная часть выступления Федорова на пресс-конференции:

«Всем давно пора проснуться. Идет специальная военная операция, мир поменялся давно. И есть правильные высказывания, но это 1%. 99% высказываний – о каких-то договоренностях, содружестве, и так далее, и тому подобное. Этого не будет! Не я это сказал. Это говорят, так сказать, более высокие и ответственные люди за нашу страну.

Почему хоккей? Футбол тоже отстранили от всех кубков. На 10 лет. Хоккей – на 7! Извините, я предсказал. Поэтому тут надо всем немножко проснуться и понять, в каких мы условиях и реалиях живем. И кто в стране рулит нашей: мы или какие-то законы с той, так сказать, стороны? Вот такой эмоциональный ответ».

На самом деле главный тренер ЦСКА говорил намного больше. Он утверждает, что следил за всеми юридическими тонкостями дела Федотова и еще месяц назад принял для себя такую реальность: Федотов может играть в КХЛ со старта сезона. На дисквалификацию Ивана до января 2024-го и его действующий контракт с «Филадельфией» в штабе ЦСКА не смотрели.

Позиция Федорова напрямую сочетается с высказываниями президента Есмантовича. Помните яркую цитату президента ЦСКА о том, что он не знает Люка Тардифа? Даже в момент разъяснения деталей по появлению Федотова в составе ЦСКА он смеялся и опять просил журналистов: «Только не про Тардифа, я его не знаю». Выглядело так, будто не происходит ничего важного.

Вокруг матча затерялись угрозы ИИХФ о дисциплинарном деле для ЦСКА. Потерялась и новость о штрафе для ФХР на 5 тысяч франков за допуск Федотова к игре. Сама ФХР будто бы забыла, что уважала решение ИИХФ о дисквалификации Федотова и помогала клубу решать вопрос через юристов. Зато президент ФХР Владислав Третьяк поздравлял всех с началом сезона и фотографировался с «Ак Барсом».

По сайту ФХР кажется, что ничего не произошло. Федерация опубликовала пост о матче – вот фрагмент:

«Федерация хоккея России поздравляет всех участников чемпионата и многомиллионную аудиторию их поклонников с праздником и желает им в течение ближайших восьми месяцев получить массу ярких эмоций и незабываемых впечатлений, какие неизменно дарит болельщикам наша замечательная игра. В добрый путь, 78-й!»

Вокруг – атмосфера любви к Федотову: болельщики поддержали вратаря и согласились с решением ЦСКА

Трибуны громче всего отреагировали именно на фамилию Федотова уже в момент представления состава ЦСКА. В другой реальности могло показаться, что это объясняется его долгим отсутствием. Перед уходом в армию Иван был лучшим вратарем КХЛ, выиграл Кубок Гагарина и стал одним из героев плей-офф. Исключая происходящее вокруг, Федотов – важный игрок для этого ЦСКА.

В соцсетях Ивана благодарили за каждый сэйв в матче с «Ак Барсом» – особенно в момент, когда он затащил буллит. В середине второго периода фанатский сектор вообще вдруг зарядил без повода: «Иван Федотов!» Кажется, что летняя контрактная история положительно повлияла на известность вратаря среди болельщиков.

Из разговоров со зрителями на арене можно сделать общий вывод: каждый так или иначе следил за развитием скандала с дисквалификацией, но разобраться с тонкостями было сложно. Поэтому болельщики доверяют клубу: если Федотов вышел в старте, то в итоге все решилось правильно. Многие переживают за душевное состояние Ивана и его моральную готовность к игре.

Внутри ЦСКА никто не думал о Федотове в контексте дисквалификации – это подтвердили игроки. Максимальная реакция: шутки над Иваном в клубной раздевалке. Только после матча все хоккеисты чуть дольше обычного благодарили Федотова за игру и поддерживали на льду. Даже пять пропущенных шайб и проигранный матч не подпортили впечатление для хоккеистов.

А что сам Федотов? В третьем периоде он казался самым эмоциональным игроком ЦСКА. При счете 2:5 ЦСКА получил большинство 5 на 3, а Федотов косился на скамейку и надеялся на замену. Долго работал клюшкой во вратарской, смотрел на Федорова и двигался по зоне. И через секунду уже реагировал на очередной выброс шайбы из зоны «Ак Барса» – однажды чуть не привез гол.

В конце матча ЦСКА прижал «Ак Барс» к воротам, но забить так и не смог. Реакция Федотова в те минуты прослеживалась почти на каждый бросок от игроков ЦСКА. Иногда он разводил руки в порыве эмоций, но изменить ситуацию не удавалось. Еще и Федоров не пошел на смену вратаря, хотя ЦСКА ранее наигрывал игру с пустыми воротами даже в овертаймах.

Что затмили разговоры о Федотове: возвращение актива, новый талисман КХЛ, приезд Воронкова

● Еще в середине августа активные фанаты ЦСКА объявили, что снова придут на домашние матчи. Конфликт с Есмантовичем продолжается, но идеологический бан для актива снят. С оговорками: можно приходить на арену, но без посещения привычного фанатского сектора – там сейчас другие люди. Кажется, игроки ЦСКА реагировали именно на эту новость, когда приезжали на стадион.

● Идентифицировать вернувшийся актив среди обычных фанатов в стартовой игре КХЛ было невозможно. Среди зрителей попадались люди с разными историями. Кто-то весь прошлый сезон уже ходил только на хоккей из-за Fan ID на футболе. Другие давно забили на недовольство руководством ЦСКА. Общее число зрителей вышло показательно хорошим – 9756 человек.

● Для болельщиков «Ак Барса» в Москве нашелся неожиданный герой. Дмитрий Воронков в мае подписал контракт с «Коламбусом», но перед сезоном в НХЛ приехал на матч бывшего клуба. В перерывах к Воронкову постоянно подходили болельщики – он со всеми фотографировался, раздавал автографы и вообще никому не отказывал.

● Состав «Ак Барса» и без Воронкова выглядит одним из лучших в КХЛ. У каждого – собственная история. Радулов эмоциональнее остальных праздновал гол в третьем периоде – трибуны немного посвистели. Войнов получил травму, поэтому не выходил в двух периодах. Жафяров не добрался до 10 минут по игровому времени, а Шипачев отдал рекордную 600-ю передачу в КХЛ.

● У КХЛ появился новый маскот – Крут. Следить за ним можно в телеграм-канале. Это снежный человек в бирюзово-фиолетовой форме. До известности Снеговика из «Сибири» ему пока далеко, но потенциал есть.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко; ХК ЦСКА Москва