82 комментария

Наброс на ворота
Блог

«Кто в стране рулит: мы или законы с той стороны?» Что окружало исторический матч КХЛ, где сыграл Федотов

ЦСКА ЦСКА
КХЛ КХЛ
Ак Барс Ак Барс
Иван Федотов Иван Федотов
Сергей Федоров Сергей Федоров
Игорь Есмантович Игорь Есмантович
Дмитрий Воронков Дмитрий Воронков
Хоккей Хоккей

Федоров не сдержался.

ЦСКА и «Ак Барс» (2:5) открыли новый сезон КХЛ, но все достижения Шипачева и других игроков Казани затмила история с Федотовым. Вратарь ЦСКА сыграл за клуб на фоне дисквалификации, пропустил 5 шайб и снова отмолчался. Со стороны ЦСКА ситуацию до и после матча объясняли президент Игорь Есмантович (благодарил всех подряд) и главный тренер Сергей Федоров.

Весь месяц Федоров тактично ссылался на разбирательство по Федотову: говорил о позиции клуба, отсылал к новостям на официальные сайты и наигрывал Ивана в основе. Теперь понятно, почему Федотов выходил за ЦСКА в товарищеских матчах в момент, когда клуб мог пробовать других вратарей. Федоров изначально знал: ничто не помешает его выпустить.  

Федоров еще месяц назад понимал – ЦСКА пойдет до конца и не откажется от борьбы против ИИХФ

Вот главная часть выступления Федорова на пресс-конференции:

«Всем давно пора проснуться. Идет специальная военная операция, мир поменялся давно. И есть правильные высказывания, но это 1%. 99% высказываний – о каких-то договоренностях, содружестве, и так далее, и тому подобное. Этого не будет! Не я это сказал. Это говорят, так сказать, более высокие и ответственные люди за нашу страну.

Почему хоккей? Футбол тоже отстранили от всех кубков. На 10 лет. Хоккей – на 7! Извините, я предсказал. Поэтому тут надо всем немножко проснуться и понять, в каких мы условиях и реалиях живем. И кто в стране рулит нашей: мы или какие-то законы с той, так сказать, стороны? Вот такой эмоциональный ответ».

На самом деле главный тренер ЦСКА говорил намного больше. Он утверждает, что следил за всеми юридическими тонкостями дела Федотова и еще месяц назад принял для себя такую реальность: Федотов может играть в КХЛ со старта сезона. На дисквалификацию Ивана до января 2024-го и его действующий контракт с «Филадельфией» в штабе ЦСКА не смотрели.

Позиция Федорова напрямую сочетается с высказываниями президента Есмантовича. Помните яркую цитату президента ЦСКА о том, что он не знает Люка Тардифа? Даже в момент разъяснения деталей по появлению Федотова в составе ЦСКА он смеялся и опять просил журналистов: «Только не про Тардифа, я его не знаю». Выглядело так, будто не происходит ничего важного.

Вокруг матча затерялись угрозы ИИХФ о дисциплинарном деле для ЦСКА. Потерялась и новость о штрафе для ФХР на 5 тысяч франков за допуск Федотова к игре. Сама ФХР будто бы забыла, что уважала решение ИИХФ о дисквалификации Федотова и помогала клубу решать вопрос через юристов. Зато президент ФХР Владислав Третьяк поздравлял всех с началом сезона и фотографировался с «Ак Барсом».

По сайту ФХР кажется, что ничего не произошло. Федерация опубликовала пост о матче – вот фрагмент:

«Федерация хоккея России поздравляет всех участников чемпионата и многомиллионную аудиторию их поклонников с праздником и желает им в течение ближайших восьми месяцев получить массу ярких эмоций и незабываемых впечатлений, какие неизменно дарит болельщикам наша замечательная игра. В добрый путь, 78-й!»

Вокруг – атмосфера любви к Федотову: болельщики поддержали вратаря и согласились с решением ЦСКА

Трибуны громче всего отреагировали именно на фамилию Федотова уже в момент представления состава ЦСКА. В другой реальности могло показаться, что это объясняется его долгим отсутствием. Перед уходом в армию Иван был лучшим вратарем КХЛ, выиграл Кубок Гагарина и стал одним из героев плей-офф. Исключая происходящее вокруг, Федотов – важный игрок для этого ЦСКА.

В соцсетях Ивана благодарили за каждый сэйв в матче с «Ак Барсом» – особенно в момент, когда он затащил буллит. В середине второго периода фанатский сектор вообще вдруг зарядил без повода: «Иван Федотов!» Кажется, что летняя контрактная история положительно повлияла на известность вратаря среди болельщиков.

Из разговоров со зрителями на арене можно сделать общий вывод: каждый так или иначе следил за развитием скандала с дисквалификацией, но разобраться с тонкостями было сложно. Поэтому болельщики доверяют клубу: если Федотов вышел в старте, то в итоге все решилось правильно. Многие переживают за душевное состояние Ивана и его моральную готовность к игре.

Внутри ЦСКА никто не думал о Федотове в контексте дисквалификации – это подтвердили игроки. Максимальная реакция: шутки над Иваном в клубной раздевалке. Только после матча все хоккеисты чуть дольше обычного благодарили Федотова за игру и поддерживали на льду. Даже пять пропущенных шайб и проигранный матч не подпортили впечатление для хоккеистов.

А что сам Федотов? В третьем периоде он казался самым эмоциональным игроком ЦСКА. При счете 2:5 ЦСКА получил большинство 5 на 3, а Федотов косился на скамейку и надеялся на замену. Долго работал клюшкой во вратарской, смотрел на Федорова и двигался по зоне. И через секунду уже реагировал на очередной выброс шайбы из зоны «Ак Барса» – однажды чуть не привез гол.

В конце матча ЦСКА прижал «Ак Барс» к воротам, но забить так и не смог. Реакция Федотова в те минуты прослеживалась почти на каждый бросок от игроков ЦСКА. Иногда он разводил руки в порыве эмоций, но изменить ситуацию не удавалось. Еще и Федоров не пошел на смену вратаря, хотя ЦСКА ранее наигрывал игру с пустыми воротами даже в овертаймах.

Что затмили разговоры о Федотове: возвращение актива, новый талисман КХЛ, приезд Воронкова

● Еще в середине августа активные фанаты ЦСКА объявили, что снова придут на домашние матчи. Конфликт с Есмантовичем продолжается, но идеологический бан для актива снят. С оговорками: можно приходить на арену, но без посещения привычного фанатского сектора – там сейчас другие люди. Кажется, игроки ЦСКА реагировали именно на эту новость, когда приезжали на стадион.

● Идентифицировать вернувшийся актив среди обычных фанатов в стартовой игре КХЛ было невозможно. Среди зрителей попадались люди с разными историями. Кто-то весь прошлый сезон уже ходил только на хоккей из-за Fan ID на футболе. Другие давно забили на недовольство руководством ЦСКА. Общее число зрителей вышло показательно хорошим – 9756 человек.

● Для болельщиков «Ак Барса» в Москве нашелся неожиданный герой. Дмитрий Воронков в мае подписал контракт с «Коламбусом», но перед сезоном в НХЛ приехал на матч бывшего клуба. В перерывах к Воронкову постоянно подходили болельщики – он со всеми фотографировался, раздавал автографы и вообще никому не отказывал.

● Состав «Ак Барса» и без Воронкова выглядит одним из лучших в КХЛ. У каждого – собственная история. Радулов эмоциональнее остальных праздновал гол в третьем периоде – трибуны немного посвистели. Войнов получил травму, поэтому не выходил в двух периодах. Жафяров не добрался до 10 минут по игровому времени, а Шипачев отдал рекордную 600-ю передачу в КХЛ.  

● У КХЛ появился новый маскот – Крут. Следить за ним можно в телеграм-канале. Это снежный человек в бирюзово-фиолетовой форме. До известности Снеговика из «Сибири» ему пока далеко, но потенциал есть.

Федотов вышел в Кубке Открытия (пропустил 5, а ЦСКА проиграл) – война с ИИХФ официально началась! Как это было

Кто сделал регистрацию Федотова возможной? Оказывается, это прокуратура, Ротенберг, Тимченко и Сечин

Как КХЛ переобулась за три дня. От «Нет, дисквалификация» до игры Федотова за ЦСКА

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко; ХК ЦСКА Москва

82 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Nobilius
Правильным и эпичным продолжением этой истории должен был бы стать побег Федотова в НХЛ к началу тренировочного лагеря Филадельфии. Вот тогда все бы стало на свои места! Особенно вспоминая как когда то в НХЛ сбежал сам Федоров, который улетел прямо из сборной на частном самолете, боялся за семью, но все равно принял приглашение Детройта.

Жаль только этого не будет.... Времена не те. Да и люди уже не те. Посмотрите на того же Федорова. Как не вспомнить белых мышей?
+97
-13
+84
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JBa
многовато внимания этой недолиге.

тут большинство руководителей всё живёт по понятиям, а спортс продолжает мусолить эту историю, за которую в цивилизованной стране незамедлительно привлекли бы к ответственности
+75
-20
+55
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VintDV
Как настоящие урки совершили преступные действия, попались а теперь все спихивают на правоохранителей, дескать это они виноваты, белыми нитками дело шьют.... 🤗
+46
-6
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Инженер-конструктор
Ответ VintDV
Ну вообще-то другого хоккея сейчас нет. Ну и может эта История поможет КХЛ выйти из тени Фхр и стать независимой. Но ЦСКА всё равно надо в ВХЛ отправить на пару лет😝
КХЛ, РПЛ, любая другая профессиональная спортивная лига в России не может стать независимой от федераций и госструктур по причине тотальной бедности и неспортивности населения.
+36
-1
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валерий Сергеевич
Ответ Willson MD
Все санкции введенные против нашего хоккея нелегитимны и нарушают собственный устав иихф. Не понимаю почему кхл не возьмет и не выйдет из под их юрисдикции
А КХЛ и не находится под их юрисдикцией, им подченена другая наша структура, ФХР, где уже много лет царствует Третьяк.
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Suprmaro
Ответ Willson MD
Все санкции введенные против нашего хоккея нелегитимны и нарушают собственный устав иихф. Не понимаю почему кхл не возьмет и не выйдет из под их юрисдикции
Кхл не связана с иихф. С ней связи у фхр. Если будет самый жесткий бан от иихф, то даже детские команды России не могут принимать участие в международных турнирах
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Epicman
Болелы у этой ОПГ без мозгов что ли? Сначала упекают по беспределу человека в армию, теперь заставляют насильно играть. А эти и рады, будто ничего не понимают.
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spartakkmk
Смешно читать это от Федорова, который сам в своё время сбежал за бугор.
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr. Jones
Смотришь на Федорова и в очередной раз поражаешься лицемерию советских людей. В свое время бежал с родины со скандалом и заработал в НХЛ 90+% денег за всю жизнь, а теперь демонстративно плюет в ту сторону в угоду своим нынешним хозяевам.
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nnp165
Ответ VintDV
Как настоящие урки совершили преступные действия, попались а теперь все спихивают на правоохранителей, дескать это они виноваты, белыми нитками дело шьют.... 🤗
И что здесь удивительного? В истории с пробами Московской лаборатории и ее базами данных было ровно тоже самое. Не предоставили все это ВАДА, хотя и были обязаны, сославшись на то что это все арестовал Следком.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VintDV
Как быстро ЦСКА из беспредельщика превратилось в жертву мирового заговора😁😁😁😁
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nnp165
После такого, ИИХФ должна как минимум приостановить членство ФХР. Т.к. ФХР не имеет возможности выполнять взятые на себя, как члена ИМХФ, обязательства в связи с откровенным вмешательством государства. Я уж не говорю о том, что с правовой точки зрения такое определение Генпрокуратуры мягко говоря сомнительно, т.к деятельность профессиональных спортсменов регулируется не только трудовым законодательством, но и нормами Международных и российских федераций, регламентами профессиональных лиг п.3 ст 19.1 «Закона о спорте».
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitriy Racheev
"разобраться с тонкостями было сложно. Поэтому болельщики доверяют клубу". Безголовье навсегда
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nnp165
Ответ Инженер-конструктор
КХЛ, РПЛ, любая другая профессиональная спортивная лига в России не может стать независимой от федераций и госструктур по причине тотальной бедности и неспортивности населения.
Согласен. В первую очередь именно неспортивности, не нужен в России коммерческий спорт, население за него платить не готово. И дело не в бедности даже, месячная подписка на Матч Премьер стоит меньше бутылки водки, но на водку деньги найдут, а за Матч Премьер платить удавятся
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Thomas Hant
Ответ nnp165
Согласен. В первую очередь именно неспортивности, не нужен в России коммерческий спорт, население за него платить не готово. И дело не в бедности даже, месячная подписка на Матч Премьер стоит меньше бутылки водки, но на водку деньги найдут, а за Матч Премьер платить удавятся
Вот с какой радости я должен за это платить, когда результат сезона уже известен в начале сезона, и да, некоторые из равных откровенно наплевали на правила КХЛ. Так что дело не в неспортивности населения, а в неконкурентности наших лиг даже внутри себя.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Russ Ivan
Я рад, что Россия послала ИИХФ далеко и надолго. Организация, которая в нарушении всех правил и законов отстранила сборные России и Белоруссии, априори не может никому-ничего диктовать!
Удачи Ивану Федотову, надо играть и набирать форму...
+20
-12
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Montenegro Serbian
Ответ Willson MD
Все санкции введенные против нашего хоккея нелегитимны и нарушают собственный устав иихф. Не понимаю почему кхл не возьмет и не выйдет из под их юрисдикции
Главная причина: легионеры.
Почти все главные международные соревы проходят под эгидой ИИХФ.
Так вот, ИИХФ может потенциально "забанить" игроков любых сборных, если они будут выступать в чемпионате Федерация которого вышла из состава ИИХФ или не вышла, но на неё наложены какие-то меры и дисквалификации.
Шведы, фины, чехи и прочие немцы и даже условно говоря второсортные американцы и канадцы будут обламываться ехать в РФ выступать за клубы КХЛ если им потенциально будет грозить бан от ИИХФ и их "отрежут" от выступлений за сборную.
Кто-то скажет: ну вон НХЛ сама по себе и тот Кузнецов был в бане за допинг, но играл за Вашингтон........ну так йопт это же НХЛ. Целая экосистема и вообще другой уровень. Ради карьеры в НХЛ (в случае потенциально конфликта с ИИХФ) немало игроков из Европы (и уж тем более амеры и канадцы) забьют на свои сборные. А вот ради КХЛ маловероятно, т.к обычно в КХЛ выступают легионеры скажем так "2 и 3 уровня" из числа тех, кто в НХЛ попасть не смог или поиграл, но не закрепился. Их в основном и вызывают на ЧМ и Евротур, для них выступать за свою сборную важно.

Единственное исключение: если зарплаты в КХЛ у легов будут совсем уж космические (но что-то наблюдается обратная тенденция, т.к государству нынче не до дополнительных расходов на спорт на фоне СВО), тогда поедут несмотря ни на что. А пока нет и опальный статус КХЛ только снизит поток более-менее толковых легов.
В КХЛ это понимают и пока стараются усидеть на двух стульях. Типа вроде и рамсят с ИИХФ, но на развод не бегут подавать))
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
A K
У троллей новая тема - писать, что международные федерации сами все нарушили. В комментариях одни спортивные юристы-международники. Бывшие вирусологи, по всей видимости, после экспресс-курсов переподготовки.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Darshan
Исходя из ситуации с Федеровым в КХЛ точно не рулят здравый смысл и разум. Рулят эмоции, геополитические амбиции высшего руководства страны и желание показать кузькину мать западу.
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Паломей Корзинкин
«Кто в стране рулит: мы или законы с той стороны?»

Пусть ФХР выходит из состава ИИХФ и живет тогда по соим законам.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Калачев
Ответ nnp165
Согласен. В первую очередь именно неспортивности, не нужен в России коммерческий спорт, население за него платить не готово. И дело не в бедности даже, месячная подписка на Матч Премьер стоит меньше бутылки водки, но на водку деньги найдут, а за Матч Премьер платить удавятся
А почему я должен платить за подписку за футбол, который играется в том числе, благодаря моим налогам
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pushka Zotova
В любой организации свои правила и требования к членству. И никто ничего не навязывает, не нравится - выходите из ИИХФ и живите по своим законам, кто вам мешает. Неадекват какой-то этот Федоров.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nnp165
Ответ Талгат Ликеров
Я тоже так думаю! НХЛ без зазора совести кладет болт на ИИХФ и они проглатывают, а мы молчим всегда. Они и так уже на шею сели и и ножки свесили
Чушь полная. Взаимоотношения НХЛ и ИИХФ определены договором между этими организациями, который обе стороны выполняют неукоснительно.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mesut Ozil
Ответ Селиван
А что сейчас детские команды принимают участие в международных турнирах?
Вы живёте одним днем?
Завтра закончится сво или ещё чего произойдёт. Ведь в некоторых видах допускают российских спортсменов, а в хоккее теперь уже так не получится.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь М.
Ответ Александр Калачев
А почему я должен платить за подписку за футбол, который играется в том числе, благодаря моим налогам
да, вот тут поддержу. Т.е. нам предлагают платить за то, что частично содержится на наши налоги (футбол), а транслируется на канале, который тоже содержится на налоги:) весело, однако
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий