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Новый тренерский контракт Ротенберга – на пять лет, для КХЛ это большая редкость

СКА СКА
Роман Ротенберг Роман Ротенберг
КХЛ КХЛ
Хоккей Хоккей

Больше не генеральный директор.

Главная новость этой недели: Роман Ротенберг продлил контракт со СКА сразу на пять лет. Это касается именно должности главного тренера – с поста генерального директора СКА он ушел. На клубном сайте указано, что Ротенберг займется управлением основной командой и другими клубами системы, а еще будет осуществлять планирование и развивать клубный спортивный менеджмент.

Глобально ничего не меняется: Роман по-прежнему координирует на себе те дела, которые сам хочет.

Кем Ротенберг работал в СКА: начинал с маркетинга, был главой штаба и превратился в тренера

Ротенберг попал в СКА в 2011 году по приглашению Тимченко. Вот его первые слова на должности вице-президента по маркетингу и развитию бизнеса: «Хотел бы вывести имидж СКА на новый, современный уровень. Чтобы сразу, с матча-открытия болельщики увидели изменения».

Позже пояснения по деталям его обязанностей постепенно исчезли – Роман превратился в настоящего вице-президента. Должностей в его жизни с каждым годом становилось все больше:

Менялось и мышление Ротенберга. В 2014 году он рассказывал о маркетинговых достижениях в клубе. Примерно с того же времени Роман параллельно собирал должности в КХЛ и ФХР. Дошел до заместителя председателя правления КХЛ, стал первым вице-президентом ФХР и числился еще на многих второстепенных должностях. Потом Ротенберг двинулся в тренерскую сторону.

С 2020 года он регулярно попадал на скамейку СКА – и уже тогда это что-то значило. В сентябре 2020-го СКА играл с «Сибирью», а Ротенберг стоял на лавке. Так его действия объяснял исполняющий обязанности главного тренера Андрей Козырев: «Он был с наушниками и корректировал игру, общую картину матча». Дальше таких матчей становилось все больше.

Вот показательные слова Валерия Брагина – это его Роман Ротенберг позже сместил с должности главного тренера СКА и оставил в штабе: «В течение последнего месяца мы опробовали вариант, когда Роман Борисович выполняет функции главного тренера, и это все сработало, есть результат». Это объяснял человек, пониженный до роли старшего тренера.

В каждом заявлении о переменах в СКА обычно отмечается, что решение принимается советом директоров. Учитывая должность Ротенберга в этом совете, номинально он назначал на новое место самого себя. Так, в июне 2021 года уже в качестве главы штаба Ротенберг стал генеральным директором СКА. А когда был главой штаба, сочетал в себе все известные функции менеджера.

Новые перемены в клубе произошли после вступления в должность Александра Медведева. Напоминаем: он сменил Тимченко на посту председателя совета директоров. Роман Ротенберг изначально остался заместителем председателя даже при Медведеве, но его новая отдельная роль связана со спортивным направлением. Разделяются функции – это уже прояснил Медведев.

Кто еще вместе с Медведевым и Ротенбергом входит в совет директоров, где и принимаются важные для клуба решения: Вячеслав Тюрин, Александр Дюков, Виктор Кручинин, Владимир Юрзинов, который недавно добавился к привычному составу фамилий. Остальные были в директорском списке еще при Тимченко.

Очевидно, что Ротенберг по-прежнему сохраняет контроль над всеми основными процессами в СКА. Разница заключается в том, что формально он станет куратором всей системы клубных команд. Вот только в комментарии в официальном телеграм-канале Ротенберг отмечает рядом спортивные и коммерческие задачи. И добавляет отсылку к детскому хоккею.

Как Ротенберг теперь выглядит на фоне других тренеров в КХЛ – такого контракта ни у кого нет

Мы проанализировали данные из открытых источников и новости на клубных сайтах. Получилось такое:

Пятилетний контракт Ротенберга в СКА сравним с работой Билялетдинова в «Ак Барсе». Но даже в этом случае необходимо пояснение. Билялетдинов с перерывами связан с тренерской работой в «Ак Барсе» аж с 2004 года. За это время возникала пауза на сборную России и обычный перерыв в карьере. Билялетдинов останется в «Ак Барсе» и в сезоне-2023/24, но сейчас всего на один год.

Игорь Никитин и Николай Заварухин продолжают работу в клубах по действующим контрактам. Браташ, Разин и Жамнов пришли в свои команды лишь в это межсезонье. Интереснее всего смотрится случай Разина – он сменил в «Металлурге» Илью Воробьева. Тот возглавлял клуб с 2019 года и за это время дошел с ним до финала Кубка Гагарина. А Разин с 2018-го работал в «Северстали».

Большинство тренеров в КХЛ имеют однолетние контракты. В некоторых случаях это оставшийся год по длительному соглашению. Так, «Барыс» открыто объявлял, что из-за еще одного года по контракту Скабелки не торопится ничего менять. «Салават Юлаев» (Виктор Козлов) и «Куньлунь» (Виктор Игнатьев) вообще не раскрывают сроки по новым соглашениям главных тренеров.

Отдельная ситуация в минском «Динамо». Дмитрий Квартальнов сразу обозначил: «Общались, договорились, подписали контракт. Он подразумевает срок работы до трех лет. На год основное соглашение и еще опция на два года со стороны меня и команды. Аналогично и со сборной Беларуси. Если ты тренер «Динамо», то работаешь на таких же условиях в сборной страны».

Андрей Козырев только попал в «Северсталь» на соглашение 1+1 после работы с Ларионовым в тренерском штабе «Торпедо». Ранее он играл за клуб и даже становился с ним бронзовым призером чемпионата России-2001. В сезоне-2016/17 он был там ассистентом. Немировски пришел на такой же формат контракта в «Сибирь», которая отпустила Мартемьянова в «Амур».

На фоне всех контрактов надо правильно воспринимать достижения Ротенберга. С ним СКА выиграл Кубок Континента, имея игроков на несколько составов. Ситуация повторяется ежегодно: летом 2023 года СКА отпустил нескольких лидеров (Яшкин, Гусев) из клуба и берет на их место новых. По новостным поводам это по-прежнему главная команда в это межсезонье.

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Алексей Филиппов

4 комментария

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Shaiba Bash
5 КГ выиграет чувак)
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ivan555navi
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Статья написана в таком духе, как будто Ротенберг или руководство СКА нарушает какие-то законы.
Если Совет директоров решил дать контракт на 5 лет, это всё в его полномочиях.
К том же РР покинул должность ген.директора, что можно вообще смотреть на понижение полномочий.
В реальности Ротенберг теперь будет полностью сосредоточен на тренерской деятельности.
Автору не надо искать чёрную кошку в чёрной комнате.
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ivan555navi
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
На пять лет это вполне нормальный контракт в мировой спортивной практике.
Автор пытается притянуть за уши таблицу с контрактами тренеров.
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ivan555navi
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
"Пятилетний контракт Ротенберга в СКА сравним с работой Билялетдинова в «Ак Барсе». "
До контрактов Билялетдинова Ротенбергу ещё очень далеко. И этот контракт у Билялетдинова на один год только потому, что он сам не хочет больше, а то бы и ему с радостью дали на 5 лет.
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