Возят ее в специальном футляре.

«Флорида» и «Вегас» дошли до финала розыгрыша Кубка Стэнли. В этом году одна из команд впервые в своей истории заберет трофей. «Флорида» не доходила до решающей стадии с 1996 года, «Вегас» играл в единственном финале в 2018-м. У Кубка Стэнли обязательно будет и победитель из России: за «Вегас» играет Иван Барбашев, за «Флориду» – Сергей Бобровский.

«Флорида» необычно отмечает победы в плей-офф: игрок жует кость, а потом передает ее другому

ESPN делает документальный сериал Quest For The Stanley Cup. Там показываются моменты из матчей НХЛ, интервью игроков и эксклюзивные видео из раздевалок. Проект рассчитан на семь серий – пока вышло четыре. В нескольких из них засветились игроки «Флориды», у которых открылась неожиданная традиция.

Вы могли видеть в соцсетях несколько кадров с костью в зубах игроков «Флориды». Сайт Florida Hockey Now подробно исследовал эту историю. Известно, что все началось именно в этом плей-офф. После побед хоккеисты «Флориды» сначала вешают тренировочные шайбы на специальный стенд – это стандартная история для многих команд в турнирах разных стран.

Затем начинается момент с костью. В третьем эпизоде Quest For The Stanley Cup Сергей Бобровский передал ее Марку Стаалу. Райан Ломберг пояснял: «Она достается самому трудолюбивому парню в матче. Это награда для человека, сделавшего что-то большее. Хорошее чувство, когда ты укладываешь шайбу на доску и можешь немного пожевать эту кость».

Кадры с костью мелькали в проекте и раньше. Эрик Стаал рассказывал, что кость безвкусная и пропитана перекисью. Марк Стаал позже раскрыл ее историю. Главное: она не связана с собаками и ассоциируется с жесткостью. Стаал объяснял: «Это кость от стейка с т-образной косточкой. Короче говоря, один из наших тренеров съел огромный кусок стейка, и в нем была кость».

Кость возят на матчи в отдельном футляре. Ее можно получить только после победного матча плей-офф – это демонстрировал Эрик Стаал. Для «Флориды» кость уже прочно ассоциируется с продвижением в плей-офф. Автор сайта НХЛ Майк Зейсбергер даже писал: «Возможно, каждому игроку из команды следует дать такую кость, чтобы он погрыз ее».

Другие необычные традиции в НХЛ: мертвые осьминоги, гамбургеры для вратаря и красный шлем

• У фанатов «Флориды» есть другая известная победная традиция. После каждого удачного результата они выбрасывают на лед игрушечных крыс. Все началось в 1995-м: форвард «Флориды» Мелланби ударил настоящую крысу клюшкой, а затем оформил дубль. После этого фанат выкинул на лед крысу – и пошло.

• Игроки «Миннесоты» используют собственный уникальный послематчевый ритуал: игроку вручается красный шлем. The Athletic объяснял, что все пошло с рафтинг-экскурсии. Виктор Раск попросил клуб организовать ее для команды, а там игрокам понравилась экипировка. Красный шлем – награда за победу для хоккеиста, который проявил себя лучше остальных.

• В сезоне-1951/52 владельцы рыбного магазина выбросили на лед осьминога. «Детройту» оставалось восемь побед для взятия Кубка Стэнли – количество щупалец осьминога с этим и ассоциировалось. Фанаты вдохновились. Когда дошло до десятков осьминогов, традицию официально запретили. Сейчас мертвые осьминоги все равно иногда появляются на матчах.

• «Вашингтон» развивает традицию с канатом. Лучший игрок матча вешает его на шею – в октябре так делал Овечкин. За этим есть важная мотивирующая составляющая и связь с пожарными. Тренер Лавиолетт прояснял: плотную веревку передала служба пожарной охраны. Она символизирует единство и командную связь. Идея пронеслась через весь сезон.

• Зрители матчей в НХЛ часто бросают на лед что-то постороннее. Так, в играх с участием «Нэшвилла» можно увидеть мертвого сома. Самый интересный ритуал связан с вратарем Эндрю Хэммондом – тот регулярно получает от болельщиков гамбургеры. Из-за этого McDonald’s собрался его бесплатно кормить. Хаммонд подбирает фанатские гамбургеры, но обычно их не ест.

Фото: nhl.com; East News/AP Photo/Wilfredo Lee, AP Photo/Paul Sancya