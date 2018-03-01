Ставки на НХЛ 1.03.2018

Здравствуйте, я уже продолжительное время небезуспешно увлекаюсь ставками на хоккей. Идея создать блог, в котором я буду делиться с вами своими прогнозами, появилась у меня несколько месяцев назад и вот наступил тот день, когда я решил воплотить эту идею в жизнь. Благо, что сейчас как раз идеальное время для создания блога по двум причинам: начинается новый месяц (мне будет удобно вести статистику блога) и в весенней стадии результаты матчей более предсказуемы в преддверии плейофф в НХЛ и КХЛ.

Прогнозы в этом блоге будут публиковаться в каждый игровой день НХЛ и КХЛ. Еженедельно и ежемесячно будет вестись статистика ставок. Для удобства ведения статистики я выделил отдельный банк для ставок и при каждом прогнозе я буду указывать какой процент от этого банка я поставил на данное событие.

1 игровой день, в банке 100%

(03:00) Тампа-Бэй Лайтнинг (1 место в лиге, 63 матча 89 очков (227-170), 70,6% очков) - Баффало Сейбрз (30 место в лиге, 63 матча 49 очков (151-206), 38,9% очков)

Лидер регулярного чемпионата принимает главного аутсайдера восточной конференции. Первый матч Тампы после грандиозного обмена. Кучеров восстановился от травмы верхней части тела, полученной в прошлом матче и сможет принять участие в игре сегодня. Новичок Райан Макдона провел первую тренировку с командой, но пропустит матч. Баффало в свою же очередь будет проводить свой первый матч без одного из лидеров - Эвандера Кейна, который уже успел дебютировать за свой новый клуб Сан-Хосе Шаркс.

Прогноз на матч: победа Тампы с форой (-1,5), коэффициент 2,05 (БК Марафон), ставка 15% от банка (---)

(04:00) Сент-Луис Блюз (17 место в лиге, 64 матча 72 очка (176-172), 56,3% очков) - Детройт Ред Уингз (23 место в лиге, 62 матча 62 очка (165-183), 50% очков)

В последних матчах Сент-Луис выглядел ужасно. Команда проиграла свой 7 матч к ряду, с общим счетом 10:29. Последнее поражение от Миннесоты со счетом 3:8 привело в ярость главного тренера "блюзменов" Майка Йео, который пообещал к отправить в запас всех игроков, чей уровень самоотдачи его не устраивает. В сегодняшнем матче против Детройта, после восьми оплеух от Миннесоты, Сент-Луис будет стараться пропустить как можно меньше шайб. Учитывая, что Детройт, это команда которая строит свою игру "от печки", ожидать большого количества шайб в этом матче не стоит. Также есть вероятность, что Сент-Луису удастся прервать свою серию поражений, поэтому на данный матч я сделаю две ставки.

Прогнозы на матч:

1) тотал меньше 5,5; коэффициент 1,75 (БК Марафон), ставка 40% от банка (+++)

2)победа Сент-Луиса в основное время, коэффициент 2,07, ставка 10% от банка (+++)

(05:30) Колорадо Эваланш (18 место в лиге, 62 матча 71 очко (190-186), 57,3% очков) - Калгари Флеймз (16 место в лиге, 64 матча 73 очко (182-187), 57% очков)

У Калгари две проблемы в предстоящем матче с Колорадо: травму получил основной голкипер Майк Смит, без которого Калгари играют неуверенно и для Флеймз этот матч будет вторым гостевым матчем за два дня. Колорадо же выглядит крайне уверенно в домашних матчах, одержав 9 побед в последних 9 матчах дома. "Лавины" борятся за место в плейофф и будут прикладывать максимум усилий для победы в предстоящем матче.

Прогноз на матч: победа Колорадо (включая ОТ и буллиты), коэффициент 1,92 (БК Марафон), ставка 25% от банка (+++)

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