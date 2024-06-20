Почему Италия играет в синем, хотя его нет на флаге? Оказывается, все дело в крестоносцах

От редакции: текст впервые опубликован летом 2021-го. Но это по-прежнему актуально.

Цвета итальянского флага – зеленый, белый и красный, но сборная почему-то играет в синем.

Ответ найдем в Средневековье, когда Апеннинский полуостров делили множество городов-государств, княжеств и герцогств.

Синий символизирует преданность. Этим цветом помечали флагманскую галеру

В школьных учебниках истории Средних веков обычно довольно бегло рассказывают о Крестовых походах. Останавливаются на главных: первый завершился взятием Иерусалима, второй был не такой успешный, в третьем участвовал Ричард Львиное Сердце, в результате четвертого пал Константинополь, ну и были еще северные кампании – в Прибалтику и против Новгорода.

На этом фоне Савойский крестовый поход выглядит более скромным и по масштабам, и с точки зрения итогов. Он состоялся в 1366-1367 годах и получил название по имени небольшого, но очень влиятельного графства. Сегодня Савойя – это французский департамент со столицей Шамбери на границе с Италией. В XIV веке город (как и все графство) подчинялся Священной Римской империи. Тогда же здесь правил Амадей VI Зеленый, получивший прозвище в день 19-летия. В честь праздника он выступил на рыцарском турнире в зеленом плаще в сопровождении придворных, одетых под стать графу. Но Амадей вошел в историю еще и благодаря другому цвету.

Памятник Амадею Зеленому стоит в центре Турина

При нем Савойя воевала с Миланом и выступала посредником при переговорах между Генуей и Флоренцией. Граф прослыл очень набожным правителем, особенно когда в 1366 году отозвался на просьбу папы римского Урбана V возглавить крестовый поход против турок. В то время Иерусалим уже не был главной целью войнов-католиков, и те переключились на более локальные задачи. На этот раз поводом для экспедиции стали завоевания Османской империи в Европе. В 1354-м турки без боя заняли Галлиполи – полуостров неподалеку от Константинополя между Эгейским морем и проливом Дарданеллы.

Амадей оставил регентом Савойи жену, а сам собирал войска по всей северной Италии. Отряд даже по тем временам получился небольшим. Например, зять графа и правитель Милана Галеаццо II предоставил 25 солдат и оплатил услуги 600 наемников.

Из Италии до Галлиполи Амадей планировал добраться морем, поэтому обратился к венецианцам. В плавании участвовали 17 галер – они шли по Адриатике и далее через Эгейское море плотной группой в пределах видимости друг друга. Первым был корабль графа савойского, опережать его не дозволялось – за это последовало бы наказание.

Чтобы галеру Амадея не спутать с другими судами, ее пометили синим знаменем. В геральдике этот цвет означает преданность, святость и стремление к победе. Он же ассоциировался с девой Марией. Есть версия, что стяг в Савойе считали своим и раньше, но это документально не подтверждается.

Савойский крестовый поход лишь отсрочил падение Константинополя

В том же году крестоносцы заняли Галлиполи, чтобы затем передать его Византии. Это немного задержало экспансию османов в Европу. Но пострадали не только турки: по просьбе византийского императора Иоанна V крестоносцы устроили рейд по черноморскому побережью. Были взяты несколько болгарских крепостей, после чего Амадей вместе с отрядом вернулся на Апеннины. Успехи Крестового похода были скромными, но не для небольшого Савойского графства. С тех пор помимо белого креста на красном фоне символом правящей династии стало синее знамя.

Италия – это республика, но главный монархический цвет еще в ходу

В следующие столетия потомки Амадея сохраняли власть в Италии – становились князьями Пьемонта и королями Сардинии. Но объединение страны произошло только в середине XIX века. Территории, находившиеся под контролем Савойской династии, стали ядром будущего государства. В 1861-м в Турине король Сардинии и Пьемонта Виктор Эммануил II был объявлен первым правящим монархом единой Италии. Вскоре он подчинил Папскую область и перенес столицу в Рим.

Флаги Италии XIX века и при Муссолини

С тех пор цвет правящей династии стал символом страны и поначалу фигурировал на флаге. Привычное нам трехполосное знамя появилось еще при Наполеоне. В те годы Италия была частью Французской империи, и получилась своеобразная эклектика: геометрически полотнище повторяло революционный флаг Франции, но с геральдическими цветами Милана. В 1861-м в центр поместили герб Савойи с синей окантовкой, а при Муссолини сверху добавили корону.

Королевство Италия просуществовало до 1946 года, когда на референдуме большинство избирателей проголосовало за республику, и с флага убрали всю монархическую символику. Но династический цвет «савойский синий» никуда не делся, просто теперь его обычно называют «итальянский синий».

Разные версии президентского штандарта

В 1965-м у президента страны появился штандарт – государственный герб на синем фоне. Позже его несколько раз переосмысляли, но от савойского прошлого так и не отказались. То же самое касается знамен родов войск, наград, формы полиции, военных и много другого.

В «савойский синий» окрашены даже авто итальянской полиции

У сборной Италии есть еще одна культовая форма – зеленая. Недавно ее пытались возродить

Хотя сегодня сборная Италии плотно ассоциируется с синим, такой она была не всегда. В 1910-м футболки были белыми, но с династическим гербом. В следующем году игроки вышли уже в «савойском» цвете: в такой форме итальянцы уступили Венгрии.

При Бенито Муссолини от традиционных оттенков вновь отказались. Дуче не был большим фанатом монархии, поэтому избегал синего в национальной символике. Главным цветом итальянских фашистов был черный, который достался в наследство от штурмовых подразделений Первой мировой – Ардити (в переводе – «отважные»). Ветераны элитных отрядов составили костяк боевой ячейки партии Муссолини. Бенито и сам часто появлялся в черной рубашке.

Фашистские символы пронизывали многие сферы жизни Италии в межвоенные десятилетия, и футбола это тоже касалось. Сборная часто играла в в черной форме – в том числе на победном чемпионате мира в 1938-м.

Сборная Италии на ЧМ-1938

После Второй мировой синий вновь стал основным, но в 1950-х к нему добавился еще и зеленый – в таких футболках сборная Италии выиграла у Аргентины в товарищеском матче 1954-го.

В 2019-м представили третий комплект: зеленая форма была посвящена победе 65-летней давности. К тому же цвет должен был напомнить о Ренессансе.

В Средневековье зеленая одежда встречалась редко, потому что не было хороших красителей, но в эпоху Возрождения с этим стало попроще. Так в Италии в моду вошел зеленый, которые сегодня тоже ассоциируется со сборной, пусть и не так очевидно как «савойский синий».

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Фото: Gettyimages /Kevin C. Cox / Staff; commons.wikimedia.orgGettyimages.ru /Fox Photos; globallookpress.com /Schirner Sportfoto/B3649_Schirner_Sportfoto; instagram.com/azzurri