Почему Италия играет в синем, хотя его нет на флаге? Оказывается, все дело в крестоносцах
От редакции: текст впервые опубликован летом 2021-го. Но это по-прежнему актуально.
Цвета итальянского флага – зеленый, белый и красный, но сборная почему-то играет в синем.
Ответ найдем в Средневековье, когда Апеннинский полуостров делили множество городов-государств, княжеств и герцогств.
Синий символизирует преданность. Этим цветом помечали флагманскую галеру
В школьных учебниках истории Средних веков обычно довольно бегло рассказывают о Крестовых походах. Останавливаются на главных: первый завершился взятием Иерусалима, второй был не такой успешный, в третьем участвовал Ричард Львиное Сердце, в результате четвертого пал Константинополь, ну и были еще северные кампании – в Прибалтику и против Новгорода.
На этом фоне Савойский крестовый поход выглядит более скромным и по масштабам, и с точки зрения итогов. Он состоялся в 1366-1367 годах и получил название по имени небольшого, но очень влиятельного графства. Сегодня Савойя – это французский департамент со столицей Шамбери на границе с Италией. В XIV веке город (как и все графство) подчинялся Священной Римской империи. Тогда же здесь правил Амадей VI Зеленый, получивший прозвище в день 19-летия. В честь праздника он выступил на рыцарском турнире в зеленом плаще в сопровождении придворных, одетых под стать графу. Но Амадей вошел в историю еще и благодаря другому цвету.
Памятник Амадею Зеленому стоит в центре Турина
При нем Савойя воевала с Миланом и выступала посредником при переговорах между Генуей и Флоренцией. Граф прослыл очень набожным правителем, особенно когда в 1366 году отозвался на просьбу папы римского Урбана V возглавить крестовый поход против турок. В то время Иерусалим уже не был главной целью войнов-католиков, и те переключились на более локальные задачи. На этот раз поводом для экспедиции стали завоевания Османской империи в Европе. В 1354-м турки без боя заняли Галлиполи – полуостров неподалеку от Константинополя между Эгейским морем и проливом Дарданеллы.
Амадей оставил регентом Савойи жену, а сам собирал войска по всей северной Италии. Отряд даже по тем временам получился небольшим. Например, зять графа и правитель Милана Галеаццо II предоставил 25 солдат и оплатил услуги 600 наемников.
Из Италии до Галлиполи Амадей планировал добраться морем, поэтому обратился к венецианцам. В плавании участвовали 17 галер – они шли по Адриатике и далее через Эгейское море плотной группой в пределах видимости друг друга. Первым был корабль графа савойского, опережать его не дозволялось – за это последовало бы наказание.
Чтобы галеру Амадея не спутать с другими судами, ее пометили синим знаменем. В геральдике этот цвет означает преданность, святость и стремление к победе. Он же ассоциировался с девой Марией. Есть версия, что стяг в Савойе считали своим и раньше, но это документально не подтверждается.
Савойский крестовый поход лишь отсрочил падение Константинополя
В том же году крестоносцы заняли Галлиполи, чтобы затем передать его Византии. Это немного задержало экспансию османов в Европу. Но пострадали не только турки: по просьбе византийского императора Иоанна V крестоносцы устроили рейд по черноморскому побережью. Были взяты несколько болгарских крепостей, после чего Амадей вместе с отрядом вернулся на Апеннины. Успехи Крестового похода были скромными, но не для небольшого Савойского графства. С тех пор помимо белого креста на красном фоне символом правящей династии стало синее знамя.
Италия – это республика, но главный монархический цвет еще в ходу
В следующие столетия потомки Амадея сохраняли власть в Италии – становились князьями Пьемонта и королями Сардинии. Но объединение страны произошло только в середине XIX века. Территории, находившиеся под контролем Савойской династии, стали ядром будущего государства. В 1861-м в Турине король Сардинии и Пьемонта Виктор Эммануил II был объявлен первым правящим монархом единой Италии. Вскоре он подчинил Папскую область и перенес столицу в Рим.
Флаги Италии XIX века и при Муссолини
С тех пор цвет правящей династии стал символом страны и поначалу фигурировал на флаге. Привычное нам трехполосное знамя появилось еще при Наполеоне. В те годы Италия была частью Французской империи, и получилась своеобразная эклектика: геометрически полотнище повторяло революционный флаг Франции, но с геральдическими цветами Милана. В 1861-м в центр поместили герб Савойи с синей окантовкой, а при Муссолини сверху добавили корону.
Королевство Италия просуществовало до 1946 года, когда на референдуме большинство избирателей проголосовало за республику, и с флага убрали всю монархическую символику. Но династический цвет «савойский синий» никуда не делся, просто теперь его обычно называют «итальянский синий».
Разные версии президентского штандарта
В 1965-м у президента страны появился штандарт – государственный герб на синем фоне. Позже его несколько раз переосмысляли, но от савойского прошлого так и не отказались. То же самое касается знамен родов войск, наград, формы полиции, военных и много другого.
В «савойский синий» окрашены даже авто итальянской полиции
У сборной Италии есть еще одна культовая форма – зеленая. Недавно ее пытались возродить
Хотя сегодня сборная Италии плотно ассоциируется с синим, такой она была не всегда. В 1910-м футболки были белыми, но с династическим гербом. В следующем году игроки вышли уже в «савойском» цвете: в такой форме итальянцы уступили Венгрии.
При Бенито Муссолини от традиционных оттенков вновь отказались. Дуче не был большим фанатом монархии, поэтому избегал синего в национальной символике. Главным цветом итальянских фашистов был черный, который достался в наследство от штурмовых подразделений Первой мировой – Ардити (в переводе – «отважные»). Ветераны элитных отрядов составили костяк боевой ячейки партии Муссолини. Бенито и сам часто появлялся в черной рубашке.
Фашистские символы пронизывали многие сферы жизни Италии в межвоенные десятилетия, и футбола это тоже касалось. Сборная часто играла в в черной форме – в том числе на победном чемпионате мира в 1938-м.
Сборная Италии на ЧМ-1938
После Второй мировой синий вновь стал основным, но в 1950-х к нему добавился еще и зеленый – в таких футболках сборная Италии выиграла у Аргентины в товарищеском матче 1954-го.
В 2019-м представили третий комплект: зеленая форма была посвящена победе 65-летней давности. К тому же цвет должен был напомнить о Ренессансе.
В Средневековье зеленая одежда встречалась редко, потому что не было хороших красителей, но в эпоху Возрождения с этим стало попроще. Так в Италии в моду вошел зеленый, которые сегодня тоже ассоциируется со сборной, пусть и не так очевидно как «савойский синий».
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Фото: Gettyimages/Kevin C. Cox / Staff; commons.wikimedia.orgGettyimages.ru/Fox Photos; globallookpress.com/Schirner Sportfoto/B3649_Schirner_Sportfoto; instagram.com/azzurri
Скуадра адзурра можно перевести скорее как лазурная команда.
Итальянская сборная победила со счетом 6:2. Однако через 10 дней после игры с французами сборная Италии попала под «холодный душ». Она проводила свой второй матч на выезде - с венграми в Будапеште. Более классная команда Венгрии учинила им форменный разгром со счетом 6:1. Как вспоминал один из итальянских игроков, единственным утешением для них было то, что венгерские болельщики, довольные победой своей команды, угощали гостей... сигаретами.
После столь сокрушительного поражения отцы кальчо решили смягчить наказание игрокам «Про Верчелли». И в ответной игре с венгерской сборной, состоявшейся в Милане 6 января 1911 года, в составе итальянской команды появилось сразу шестеро футболистов из Верчелли. Тем не менее она проиграла, хотя матч проходил в равной борьбе и его судьбу решил единственный мяч, забитый венграми со штрафного. Но тот матч больше памятен тем, что тогда впервые сборная Италии вышла на поле в голубых футболках, а голубой («адзурро») был одним из цветов герба Королевского дома Савойя (тогда Италия была еще королевством). Со временем команда стала называться «скуадра адзурра» (squadra azzurra), а ее игроки - «адзурри» (azzurti).