Жребий – важный инструмент истории. Так древние греки выбирали чиновников, а иудеи – «козла отпущения»

Alea jacta est!

Монетки, шарики с бумажками или компьютеры – такими мы знаем технологии жеребьевки в спорте. Но когда-то использовали бобы, жетоны и деревянные таблички – и не для сведения команд в еврокубках, а для решения важных государственных и религиозных вопросов.

Рассказываем, как жребий боролся с несовершенством античной демократии, зачем новгородцы приглашали на жеребьевки слепых и бросал ли жребий Цезарь перед тем, как перейти Рубикон.

В Афинах обожали бросать жребий. Для этого даже изобрели клеротерион – предок лототрона

Система управления в разных древнегреческих полисах сильно отличалась. Благодаря Аристотелю больше всего мы знаем об афинской, где с начала VI века до н.э. установилась форма античной демократии. Ее важнейшая особенность – вовлечение огромного числа граждан. Ими считались только совершеннолетние свободные мужчины, на пике – около 20-40 тысяч человек при общем населении в 300 тысяч. Для них участие как минимум в Экклесии (народном собрании – высший орган власти в городе) было почти обязательным. Тех, кто игнорировал общественную и политическую жизни полиса, называли словом ἰδιώτης, то есть «идиотами».

Булеветрия в Афинах

Экклесия принимала важнейшие законы, но как постоянный орган работать не могла. Каждый год на народном собрании определяли состав Буле – совета 500 граждан. Туда попадали не по результатам голосования, а по жребию. Руководящим органом Буле была Притания – в нее входили 50 человек, которые играли важнейшую роль. Остальные (450, имели заметно меньше полномочий) заседали в Булевтери. В Пританию входили представители только одной афинской филы – то есть рода. Времени на раскачку не было. Группа из 50 граждан могла созывать собрания, составлять повестку и вести переговоры с соседями только 35-39 дней. Затем состав Притании менялся – к власти приходила другая группа, а первая отправлялась заседать в Булевтерию. Правящие филы сменялись также в результате жребия. И да, эпистата, то есть формального главу Притании, меняли каждый день – тоже жребием.

Роль жеребьевки в Афинах была огромна. В разные периоды ее использовали для назначения почти на все государственные должности. Пожалуй, главным исключением была коллегия из 10 стратегов – главнокомандующих армией и флота избирал народ. Кроме того, на голосовании выбирали эллинотамия (главного казначея), гиппарха (командира кавалерии), атлогетов (организаторов соревнований), а также других городских и военных управленцев.

Но, например, архонтами (высшая государственная должность) становились в том числе по жребию. Состав среднего и низшего чиновничьего аппарата также зачастую определял случай: аподекты собрали налоги, практоры занимались штрафами, астиномы заведовали порядком на улицах. Даже состав суда обозначал жребий. Дела в разное время рассматривал Ареопаг или Дикастерий. Первый был более древним органом, с годами его роль снижалась, а вот Дикастерий получил широкие полномочия – сегодня мы бы назвали его судом присяжных. Поначалу коллегия формировалась в порядке живой очереди – кто первый пришел, тот и судья. Позже состав выбирали жеребьевкой.

Афиняне распределяли важные посты случайным образом в том числе из-за понимания несовершенства демократии. Подкупы, создание коалиций, нечестный подсчет голосов – возможностей для фальсификаций достаточно. Чтобы процесс жеребьевки был непредвзятым, со временем использовали клеротерион. Точная дата изобретения устройства неизвестна, но его внедрили не позже 370 года до н.э.

Клеротерион – это стоящая вертикально прямоугольная плита из дерева или камня. С лицевой стороны было несколько (обычно от двух до пяти, хотя встречалось и больше) колонок с щелями. В колонках – до 50 рядов. В отверстия вставляли жетоны из дерева или металла. Каждый такой жетон соответствовал определенному гражданину – кандидату на получение должности. Рядом с плитой находилась сквозная трубка – за заглушкой внизу. В нее закладывались темные и светлые камушки (также использовали бобы). Затем заглушку открывали, и выпадал один камень. Если вылетал темный, то первый сверху ряд пропускался – жетоны вынимались, кандидаты выбывали. Если же вылетал светлый камень, ряд побеждал в жеребьевке. И так, пока не определятся все члены совета или чиновники.

Получился более простой аналог современного лототрона. К слову, человека, отвечавшего за работу клеротериона, также определяли в ходе жеребьевки.

Выражение «козел отпущения» тоже появилось благодаря жребию

Жеребьевка – не изобретение афинян. Эту процедуру использовали разные народы, например, евреи. Так они распределяли земельные наделы и выбирали царей. Один из самых известных ритуалов древних иудеев – жребий на Йом-кипур. Этот день можно сравнить со Страстной пятницей у христиан, его еще называют «субботой суббот», хотя он может выпасть на любой отрезок недели (в 2023 году пришелся на 24 сентября). Йом Кипур переводится как «День искупления» или «Судный день». Согласно традиции, верующие должны отказаться от пищи на 25 часов, посетить синагогу и много молиться.

Йом Кипур упомянут в книге Левит – одной из частей Торы. Там же говорится об обряде, который исполняли в этот день. В Храм приводили двух одинаковых козлов: одного приносили в жертву на месте, другого скидывали со скалы.

Судьбу животных определял жребий. Для этого первосвященник использован деревянную урну, куда помещались две таблички: на одной было написано «Для Господа», на другой – «Для Азазеля». Азазелем называли падшего ангела, демона пустыни. Первосвященник просовывал обе руки в урну, брал таблички в разные ладони, вынимал и показывал народу. Если в правой руке находилась с надписью «Для Господа», ритуал в Храме совершался с правым козлом. Если наоборот, то с левым.

Затем все должны были прикоснуться к животному «для Азазеля», то есть передать грехи. Такого козла называли «козлом отпущения». На шею привязывали красную ленточку, после чего специальный человек выводил зверя в пустыню, где сбрасывал его со скалы. Вернувшись в город, он должен был очистить себя и одежду.

Существует несколько интерпретаций этого обряда, и почти все они касаются темы выбора. Он не предопределен, ведь козлы имели равные шансы на любой исход. Повлиять на жребий может только божественная сила.

«Жребий брошен» – точно неизвестно, говорил ли так Цезарь. Возможно, он просто цитировал греческого комедиографа

«Жребий брошен, Рубикон перейден» – самый известный афоризм Гая Юлия Цезаря наряду с «И ты, Брут». Согласно легенде, он произнес его 10 января 49 года до н.э., когда перевел войска через административную границу Италии. Это один из последних эпизодов эпохи гражданских войн в Риме. Цезарь тогда командовал армией в Галлии, был одним из двух консулов и конфликтовал с заседавшей в Сенате аристократией, прежде всего – с ее лидером Гнейем Помпеем. Срок полномочий у Гая Юлия заканчивался, но он не хотел возвращаться в Рим, чтобы сноа лично выставить кандидатуру, как было положено по закону. Полководец опасался, что ему не дадут это сделать, потому что армию, его главную опору, нужно было распустить – она не могла вступить в провинцию Италии.

Цезарь рискнул и перешел через границу вместе с легионерами, чем спровоцировал очередную Гражданскую войну, по итогам которой установил единоличную диктатуру.

Рубикон и древнеримский мост

Живший через сто лет после этих событий римский писатель Плутарх описывал начало похода на столицу. Он упоминал сомнения Цезаря, который осознавал масштаб последствий в случае провала: полководец превратился бы в изменника и бунтовщика, а в случае разгрома его политической карьере (а то и жизни) пришел бы конец. И все же Цезарь решился. В момент перехода через реку он якобы произнес Alea iacta est! – «Жребий брошен». Нет никаких свидетельств, что будущий диктатор доверил судьбу случаю. Скорее фразу можно перевести как «Пан или пропал».

Это выражение тоже имеет латинские корни. Aut Caesar, aut nihil – «Либо Цезарь, либо ничего». Возможно, такие слова произнес в I веке н.э. писатель Светоний, обращаясь к императору Калигуле. То есть к Гаю Юлию Цезарю они отношения не имеют.

Впрочем, есть версия, что фраза Alea iacta est! стала афоризмом еще до перехода Рубикона. Она встречается у древнегреческого драматурга Менандра, который жил в Афинах в IV – начале III века до н.э. Он написал комедию «Аррефора» – ее текст до нас не дожил, но один из фрагментов сохранился. Там встречается фраза с таким переводом: «Да будет брошен жребий». Возможно, полководец ее просто цитировал.

К слову, Плутарх утверждал, что Цезарь сопроводил переход через Рубикон словами именно на древнегреческом. Так что правильно не Alea jacta est, а ανερρίφθω κύβος.

Жребий для выбора должностей бросали лишь в древности? Нет, еще в Средние века в Венеции, в Византии и даже в Ладушкине под Калининградом (в 2023 году)

Процедуры, ставшие оплотом политического строя Афин, пережили античность и даже вписались в христианскую культуру. В Византии жребий бросали при распределении церковных должностей: игуменов, архимандритов и протоиереев. Например, для избрания игумена отбирали трех претендентов, записывали их имена на разных листах, перемешивали и помещали на престол. После молитвы неграмотный монах или ребенок должен был выбрать один из листов.

К жеребьевке регулярно прибегали в городах-государствах Италии. В XV веке во Флоренции так утверждали претендентов на разные должности: от правительства до судей. Эти правила, пусть и с серьезными изменениями и перерывами, сохранялись полтора столетия. В Венеции несколько веков бросали жребий, чтобы выбрать дожа – как минимум с 1268 года. Для этого кандидаты вкладывали записки с именами в урну, один из членов совета приглашал с улицы первого попавшегося мальчика и предлагал ему вытянуть 30 записок. Они попадали в следующий раунд. Затем процедуру повторяли несколько раз, пока не оставался один претендент.

На Руси тоже проводили жеребьевки. В Новгороде и Владимире с ее помощью определяли архиепископа в XI-XV веках. Правда, новгородцы участвовали в выборе кандидатов: голосовали на вече, затем записки вносили в Софийский собор, откуда одну из них выносил либо ребенок, либо слепой, чтобы не было сомнений в непредвзятости.

И даже сегодня жеребьевка из политической жизни никуда не делась. В разных европейских странах процедуру используют при распредели некоторых должностей с узкими полномочиями. В России другая практика. Жеребьевка нужна, чтобы установить последовательность партий и кандидатов в бюллетенях на выборах. Кроме того, по закону жребий бросают, когда кандидаты набирают равное количество голосов.

Один из таких случаев произошел в 2023 году в Ладушкинском городском округе, где два претендента боролись за право стать депутатом местного совета. Оба набрали 53 голоса. Члены избирательной комиссии вложили билеты (один означал победу, другой – поражение) в два одинаковых конверта. Кандидаты выбрали по конверту и, не вскрывая их, написали свои имена. Затем конверты распечатали и огласили победителя.

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Фото: Gettyimages.ru/Harold Cunningham; wikipedia.org