Неаполем больше 200 лет правили испанцы. Что они оставили после себя?

Юрий Истомин – о пышном наследии.

Италия против Испании – классическое противостояние не только в футболе. Два народа вечно спорят, чье вино лучше, чей язык красивее и чьи пляжи чище. Но в одном испанцы точно преуспели: в позднее Средневековье они были настолько сильны, что подчинили значительную часть Апеннинского полуострова. Именно тогда Неаполь входил в обширную империю Габсбургов.

Рассказываем, как это произошло и какое наследие оставили испанцы.

Испания претендовала на всю Италию, но подчинила только половину. Так она стала главной державой в западном Средиземноморье

Италия в Средние века – это множество небольших государств, боровшихся друг с другом за территории и влияние. Их выделяли античное наследие и удачное географическое положение. Построенные римлянами дороги служили несколько столетий, основанные ими города оставались важными экономическими и политическими центрами, а длинная береговая линия, с одной стороны, защищала от внешних угроз, с другой – открывала огромные возможности для морской торговли. Этими преимуществами пользовались прежде всего Венеция, Генуя и Флоренция.

Юг полуострова развивался медленнее, в том числе из-за бесконечных войн: арабы, норманны, византийцы, французы – кто здесь только не правил. В XV веке власть в Неаполе перешла в руки Арагона. Сегодня так называется одна из испанских провинций, а тогда она была отдельным королевством на Пиренейском полуострове. Там тоже существовали раздробленные государства, но их больше занимала не торговля, а война. В VIII веке почти всю современную Испанию захватили арабы. Несколько столетий местные христианские правители вели освободительные войны, к тому же Кастилия, Леон, Наварра и Арагон сами боролись друг с другом за влияние. Еще до объединения страны в единое государство одно из королевств расширилось на восток. На рубеже XIII-XIV веков Арагон подчинил Сицилию, затем настал черед Сардинии, а в 1442-м Альфонсо V стал королем в Неаполе.

К концу XV века христиане вытеснили арабов почти со всей территории Испании. В регионе доминировало Королевство Кастилия и Леон, которое стало ядром будущего единого государства. Благодаря браку Изабеллы Кастильской и Фердинанда II Арагонского возникла уния – союз формально независимых государств. Их наследником стала королева Хуана, которая впала в безумие, поэтому власть де-факто досталось ее мужу – Филиппу Красивому. Он был из династии Габсбургов, чей могущественный род правил в Испании (а еще в половине мира) в течение следующих столетий.

Неаполь тоже оказался под властью Габсбургов – сразу после смерти Фердинанда II Арагонского в 1516-м. Формально это было отдельное королевство, но оно входило в разрастающуюся империю. Как раз тогда Испания стала главным государством в западном Средиземноморье (а то и во всем мире): с открытием Америки и других земель за пределами Европы итальянские города-государства Генуя и Венеция утратили выгодные торговые маршруты, а их соседи усилились настолько, что претендовали на власть в регионе. Противоречия между Испанией и Францией вылились в серию кровопролитных Итальянских войн, растянувшихся до 1559 года.

Карл V – первый король, правящий и в Испании, и в Неаполе

Полностью подчинить полуостров Габсбурги не смогли, хотя изрядно его потрепали. Важнейшим событием войн стало разграбление Рима в 1527 году. Императорская армия состояла в основном из наемников, и однажды им не заплатили. Многотысячное войско подняло бунт и отправилось на штурм папской столицы. В то время Рим как раз восстанавливался после средневекового упадка, вновь стал ключевым культурным и духовным центром и превратился в важнейший город итальянского Возрождения. Он пал почти без боя, мятежники две недели устраивали дикие погромы – по масштабам хаоса и кровопролития зверства вполне сравнимы с захватом Рима вандалами в 455 году.

Через три года досталось и Флоренции – армия императора осаждала город несколько месяцев. Обошлось без резни, но республиканская власть пала, и Флоренция стала герцогством. В те же годы пострадали и другие города, в том числе и от французов. В результате бесконечных войн Испания так и не покорила всю Италию, но сохранила за собой юг – Сицилию и Неаполь.

Автопортрет Эль-Греко

У этих конфликтов были и менее очевидные последствия. В течение следующих десятилетий из разоренных итальянских городов в другие страны уезжали художники, скульпторы, архитекторы и мыслители. Богатые и влиятельные семейства Милана, Венеции и Флоренции уже не могли дать им работу. Так идеи Возрождения, которые до этого по большей части были итальянским явлением, распространились по Западной Европе. Например, скульптор Пьетро Торриджано покинул Италию в 1509-м, творил в Нидерландах и Англии, а последние годы жизни провел в Испании. Знаменитый голландский портретист Антонис Мор учился живописи в Риме, но позже работал при английском и испанском дворах. А родившийся на Крите Доменикос Теотокопулос по прозвищу Эль-Греко поначалу писал картины в Венеции, но в 1577-м отправился в Толедо, где создал самые известные работы.

Испанские кварталы – визитка Неаполя. Район вырос из таверн и борделей для гарнизона

В Неаполе тоже был Ренессанс, но расцвет случился еще при Арагонской династии. Здесь творил художник Колантонио, который один из первых писал маслом, и его более известный ученик Антонелло да Мессина. В городе на несколько лет задержался и итальяно-хорватский скульптор Франческо Лаурано, а главным неаполитанским поэтом эпохи считается Якопо Саннадзаро.

При Габсбургах город потерял авторитет: королевский двор почти не останавливался, а экономический рост замедлился. Зато Неаполь сохранил важное стратегическое значение – в том числе в годы Итальянских войн. Здесь квартировался большой гарнизон, для которого по приказу вице-короля Педро Альвареса де Толедо в 1536-м построили казармы и пробили несколько улиц. Самая известная так сегодня и называется – улица Толедо.

Но вряд ли Педро Альварес рассчитывал на то, что получилось в итоге. Вокруг казарм вырос маргинальный район, где царили преступность и нищета. Здесь почти сразу открылись дешевые публичные дома и таверны – как раз для обслуживания солдат. В Quartieri Spagnoli (с итальянского – «Испанские кварталы») лучше было не соваться: узкие переулки – лучшее место для поножовщины или грабежа. Репутация района не улучшилась даже после переселения гарнизона в другое место.

Испанские кварталы по-прежнему так и называются. Сегодня это самый центр города – до Новой крепости, центральной площади Пьяцца-дель-Плебишито или университета буквально несколько минут пешком. Именно сюда отправляются туристы, чтобы прочувствовать тот самый колорит Неаполя: деревянные ставни на окнах, развешенное белье, уличные торговцы и снующие туда-сюда мотороллеры. В последние годы стало безопаснее и ухоженнее, но в районе все еще высокий уровень преступности и бедности. Считаются, что почти все здесь контролирует Каморра – знаменитая неаполитанская мафия.

Конечно, испанцы возводили в городе не только казармы. В начале XVII века вице-король Педро Фернандес де Кастро заложил новый дворец. Проект доверили архитектору Доменико Фонтана, но тот до завершения работ не дожил – строительство затянулось на несколько десятилетий. Да и особого смысла во дворце не было: его задумывали как резиденцию испанских королей, но они там не останавливались.

При испанском правлении в Неаполе появилось много фонтанов. Самый известный посвящен Нептуну, сейчас он находится на пьяццо Муницио. «Сейчас» – потому что его много раз переносили: сначала возвели в порту, далее установили перед королевским дворцом (тем самым, что спроектировал Доменико Фонтана), а позже у крепости – он менял локацию восемь раз. Последний переезд случился в 2014-м из-за строительства метро.

В XVIII веке в Неаполе и Мадриде правила одна династия, но разные короли. Тогда в городе построили знаменитую оперу и роскошные дворцы

Правление испанцев в Неаполе прервалось в 1707 году, когда город захватили австрийцы. Это произошло на фоне династического кризиса: в 1700-м умер Карл II, у монарха не было прямых наследников, и династия испанских Габсбургов прервалась. Так подорвалась огромная империя, и началась Война за испанское наследство, охватившая почти всю Западную Европу. По ее итогам Сицилия и Неаполь стали частью Австрии, но, как оказалось, ненадолго. В 1735-м власть досталась Карлу VII, монарху из испанской ветви династии Бурбонов, которая также правила в Мадриде, но у каждого государства был свой король.

Неаполитанское королевство стало полностью самостоятельным, хотя по-прежнему управлялось иностранцами. Но главное, что впервые за несколько столетий монархи жили в городе не наездами, а постоянно. Карл VII заказал строительство летней резиденции недалеко от столицы – в Портичи у подножия вулкана. Возле барочного дворца в усадьбах и поместьях селилась знать – так возник один из самых престижных пригородов Неаполя со знаменитыми везувийскими виллами.

Дворец в Портичи

Правда, жить недалеко от кратера Карлу показалось опасным, поэтому в 1752-м начали строить новый, еще более роскошный дворец в Казерте – в 20 километрах к северу от Неаполя. Но побыть там он толком и не успел: через семь лет унаследовал титул короля Испании, а в Неаполе отдал власть малолетнему сыну Фердинанду.

Дворец в Казерте

В XVIII веке город расцвел – стал одним из самых больших в Европе. Здесь открылась престижная Академия изящных искусств, где работали известные художники и архитекторы. А главной страстью Карла стала опера. В 1737 году он основал театр Сан-Карло со зрительским залом на 3000 мест – крупнейшее подобное сооружение в Европе, где творили композиторы Доменико Скарлатти и Никколо Порпора, а на сцене ставили знаменитые оперные произведения.

Лучшие годы для Неаполя закончились с наступлением эпохи Наполеоновских войн. Бурбоны на какое-то время потеряли власть, а когда вернулись, столкнулись с новыми вызовами – внутренними восстаниями, притязаниями Австрии и войнами с соседями, желавшими объединить страну. В 1861-м Неаполь стал частью единого итальянского королевства. Правление испанской ветви династии Бурбонов закончилось.

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Фото: commons.wikimedia.org/Sony photographery, Carlo Pelagalli; /Zsolt Cserna; Joko/imagebroker.com/; /Bony/SIPA