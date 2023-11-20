His foot
Блог

15 игроков сборной Кубы чуть не подписал немецкий клуб. В обмен на мячи и бутсы

сборная Кубы сборная Кубы
Сборная России по футболу Сборная России по футболу
бундеслига Германия бундеслига Германия
Футбол Футбол

История удивительной дружбы.

Ближайший соперник сборной России мелькнул на чемпионате мира всего однажды – в далеком 1938-м. Чтобы хоть немного подтянуть уровень, федерация и правительство решились на эксперимент: в 1999-м 15 лучших игроков страны уехали за опытом в клуб четвертой лиги Германии.

Кто их позвал и что из этого вышло?

До Германии был другой эксперимент: кубинские футболисты прошли полугодовые сборы в КНДР!

На чемпионате мира 1938-го играла сборная совсем другой Кубы. Островом свободы страну тогда никто не называл, социализм там еще не строили. Это было типичное государство Карибского архипелага: бедное население, мощное американское влияние, регулярная смена власти то на выборах, то в ходе переворотов – схожая картина складывалась у большинства соседей Кубы. Все изменилось после революции 1959-го: Фидель Кастро сверг диктатора Батисту, возглавил правительство, подружился с СССР и боролся с пережитками буржуазного прошлого. 

Под снос пошел и весь профессиональный спорт: футбольные, бейсбольные, волейбольные и прочие клубы в одночасье превратились в любительские. Правда, большой трагедией это не стало: спорт и так развивался плохо. Даже поездка на ЧМ-1938 не была достижением – сборная пробилась на турнир, потому что все шесть соперников отказались биться за путевку. Так они отреагировали на решение ФИФА провести второй подряд турнир в Европе. Позже Куба либо не преодолевала отбор, либо вообще в нем не участвовала.

Любительский статус клубов – не единственное, что тормозило развитие. Власти запретили выезд спортсменам: до 2016-го легионеров не вызывали в сборную – поэтому, например, так много кубинских волейболистов выступают под другими флагами. И все же кубинское правительство решалось на эксперименты. На волне успеха сборной КНДР на ЧМ-1966 (вышли из группы, обыграв Италию) на остров позвали северокорейского тренера. Ким Йонг-ха увез футболистов на родину на 6-месячные сборы, а затем рванул с ней в турне по воюющему Вьетнаму. Сработало: команда достойно смотрелась в региональных турнирах, а в 1971-м стала четвертой из шести в дебютном для нее Чемпионате КОНКАКАФ. 

Ким Йонг-ха проработал всего пару лет, вскоре сменилось поколение игроков, и Куба начала заново. Зато в конце 1990-х родилась еще более грандиозная идея: отправить игроков в европейский чемпионат. Причем инициатива принадлежала не кубинцам, об этом впервые заговорил Ханс-Роберт Виол – владелец клуба «Боннер» (как не трудно догадаться, из Бонна – бывшей столицы ФРГ). Его вдохновила игра 1998-го между Кубой и Бразилией (0:2). 

Начались переговоры: Ханс-Роберт Виол и Райнер Томас полетели в Гавану на встречу с Альберто Хуантореной, кубинским легкоатлетом, олимпийским чемпионом и заместителем министра спорта. Правда, отпустить футболистов в Германию могли только с разрешения Фиделя Кастро – и он не возражал. Главное условие сделки – сохранение любительского статуса игроков. Куба хотела, чтобы они не получали зарплату, в лучшем случае – деньги на карманные расходы. «Боннер» брал на себя проживание и питание.

Болельщики, игроки, местные власти и даже ФИФА – никто не хотел кубинцев в Германии. Но они все равно приехали 

15 игроков сборной Кубы ждали в Германии в сезоне-1999/2000. И не только игроков – вместе с ними приехали два тренера, переводчик, массажист и повар. За аренду немецкий клуб заплатил федерации мячами, бутсами и формой – на острове дефицит спорттоваров. 

Конечно, к сделке тут же появились вопросы. Ей заинтересовались ФИФА и немецкий футбольный союз – не каждый день в клуб приходят сразу 15 легионеров из одной страны. Но все было чисто: да, в Германии есть лимит, который уже тогда затрагивал футболистов не из Евросоюза, но ограничения касались только двух сильнейших дивизионов. «Боннер» же был аутсайдером Оберлиги – четвертого по силе турнира страны, где про лимит не знали вообще. «ФИФА не может запретить решение клуба, но мы считаем его нежелательным и противоречащим морали», – заявил пресс-секретарь ФИФА Андреас Херрен.

Возмущались болельщики, газеты (предложили переименовать «Боннер» в «Фидель») и местные власти (об этом чуть позже). Негодовали и немецкие футболисты клуба – их потеснила бесплатная рабочая сила с Кубы. 

В апреле 1999-го сборная Кубы приехала в Бонн и сыграла с «Боннером» товарняк (данных о результате нет). Писали, что возможны матчи еще с Люксембургом и Лихтенштейном, но состоялись ли они, неизвестно.

Эксперимент провалился. Игрокам завернули документы, а сборная так и осталась слабой

После товарняка сборная осталась в Германии. Футболисты тренировались с «Боннером», но в официальных матчах играть не могли. Известно о пяти (по другим данным – семи) игроках, которые весной 1999-го бегали за «Боннер» в контрольных встречах: сыграли 2:2 с «Германией» из Теверена и 1:1 с «Лангервеэ». Затем кубинцы должны были попасть в заявку на новый сезон.

Но вписать в протокол ни 5, ни уже тем более 15 игроков не вышло. Глава административного округа Кельн (Бонн тоже в него входит) Франц-Йозеф Антверпес добился, чтобы кубинцам отказывали в разрешении на работу. Без документов футболисты не могли остаться в Германии. «Если бы им сразу отказали во въезде, нам было бы гораздо проще», – рассказал спустя годы Виол.

Transfermarkt знает лишь двух кубинцев, которые взломали немецкую бюрократию. Полузащитник Лестер Менендес тренировался целый год, чтобы в мае 2000-го выйти на последние 12 минут против «Дюссельдорфа»-2. Его партнер по сборной Йомбель Агуадо был гораздо полезнее: провел пять матчей и забил гол второму составу «Кельна». Летом 2000-го он вернулся на родину в «Пинар-дель-Рио», но вскоре Агуадо вернулся в Германию: женился на немке и играл за «Цвиккау», «Хоэнштайн-Эрнсттал», «Рапид» из Хемница и другие клубы низших лиг. 

Встречаются и упоминания защитника Владимира Алехо, который задержался в «Боннере» на три года.

Правда, опыт Агуадо Кубе не пригодился. Последний матч в сборной он провел осенью 1999-го, когда тренировался еще с «Боннером». Да и в целом эксперимент с Германией не сработал: в марте 2000-го Куба прошла несколько раундов квалификации ЧМ-2002, но в основной этап не попала. Предыдущая кампания была успешнее – Куба прошла предварительные стадии, но в группе стала последней. 

В Золотой кубок КОНКАКАФ-2000 Куба тоже не пробилась, а через два года в этом же турнире финишировала в группе четвертой. Зато в 2003-м сборная все же пролезла в плей-офф, где в четвертьфинале получила пять мячей от США. Против американцев на поле вышел полузащитник Ласаро Даркорт – единственный из того состава, кто получил хоть какой-то опыт в «Боннере». Он был одним из пяти (или семи) парней, которые играли в товарняках весной 1999-го.

Рейнхольд Фанц (слева) в сборной Кубы

В 2008-м в федерации вспомнили про того самого владельца «Боннера» Ханса-Роберта Виола: сборной нужен был тренер и технический директор. Владелец посоветовал Рейнхольда Фанца, который ранее как раз работал в его клубе. Фанц потренировал Кубу несколько месяцев, после чего стал лишь консультантом нового коуча. Немца понизили после отбора ЧМ-2010, где Куба проиграла США 1:6. Перед матчем кубинские игроки Педро Файфе и Рейньер Алькантара сбежали из команды и попросили политического убежища в США. 

С Кубы регулярно сбегают спортсмены: уезжают на матчи и не возвращаются. Из-за бедности (зп – 40$ в месяц) и бюрократии

Я не вижу смысла в матчах сборной России прямо сейчас. А вы?

В сборной Кубы есть и легионеры. Власти не боятся, что они сбегут?

Фото: Gettyimages.ru/Central Press, Doug Pensinger /Allsport, Kevin C. Cox, Friedemann Vogel/Bongarts

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
Покупка бутс игрокам сборной Кубы в Волгограде - повторение пройденного
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий