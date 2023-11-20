15 игроков сборной Кубы чуть не подписал немецкий клуб. В обмен на мячи и бутсы

История удивительной дружбы.

Ближайший соперник сборной России мелькнул на чемпионате мира всего однажды – в далеком 1938-м. Чтобы хоть немного подтянуть уровень, федерация и правительство решились на эксперимент: в 1999-м 15 лучших игроков страны уехали за опытом в клуб четвертой лиги Германии.

Кто их позвал и что из этого вышло?

До Германии был другой эксперимент: кубинские футболисты прошли полугодовые сборы в КНДР!

На чемпионате мира 1938-го играла сборная совсем другой Кубы. Островом свободы страну тогда никто не называл, социализм там еще не строили. Это было типичное государство Карибского архипелага: бедное население, мощное американское влияние, регулярная смена власти то на выборах, то в ходе переворотов – схожая картина складывалась у большинства соседей Кубы. Все изменилось после революции 1959-го: Фидель Кастро сверг диктатора Батисту, возглавил правительство, подружился с СССР и боролся с пережитками буржуазного прошлого.

Под снос пошел и весь профессиональный спорт: футбольные, бейсбольные, волейбольные и прочие клубы в одночасье превратились в любительские. Правда, большой трагедией это не стало: спорт и так развивался плохо. Даже поездка на ЧМ-1938 не была достижением – сборная пробилась на турнир, потому что все шесть соперников отказались биться за путевку. Так они отреагировали на решение ФИФА провести второй подряд турнир в Европе. Позже Куба либо не преодолевала отбор, либо вообще в нем не участвовала.

Любительский статус клубов – не единственное, что тормозило развитие. Власти запретили выезд спортсменам: до 2016-го легионеров не вызывали в сборную – поэтому, например, так много кубинских волейболистов выступают под другими флагами. И все же кубинское правительство решалось на эксперименты. На волне успеха сборной КНДР на ЧМ-1966 (вышли из группы, обыграв Италию) на остров позвали северокорейского тренера. Ким Йонг-ха увез футболистов на родину на 6-месячные сборы, а затем рванул с ней в турне по воюющему Вьетнаму. Сработало: команда достойно смотрелась в региональных турнирах, а в 1971-м стала четвертой из шести в дебютном для нее Чемпионате КОНКАКАФ.

Ким Йонг-ха проработал всего пару лет, вскоре сменилось поколение игроков, и Куба начала заново. Зато в конце 1990-х родилась еще более грандиозная идея: отправить игроков в европейский чемпионат. Причем инициатива принадлежала не кубинцам, об этом впервые заговорил Ханс-Роберт Виол – владелец клуба «Боннер» (как не трудно догадаться, из Бонна – бывшей столицы ФРГ). Его вдохновила игра 1998-го между Кубой и Бразилией (0:2).

Начались переговоры: Ханс-Роберт Виол и Райнер Томас полетели в Гавану на встречу с Альберто Хуантореной, кубинским легкоатлетом, олимпийским чемпионом и заместителем министра спорта. Правда, отпустить футболистов в Германию могли только с разрешения Фиделя Кастро – и он не возражал. Главное условие сделки – сохранение любительского статуса игроков. Куба хотела, чтобы они не получали зарплату, в лучшем случае – деньги на карманные расходы. «Боннер» брал на себя проживание и питание.

Болельщики, игроки, местные власти и даже ФИФА – никто не хотел кубинцев в Германии. Но они все равно приехали

15 игроков сборной Кубы ждали в Германии в сезоне-1999/2000. И не только игроков – вместе с ними приехали два тренера, переводчик, массажист и повар. За аренду немецкий клуб заплатил федерации мячами, бутсами и формой – на острове дефицит спорттоваров.

Конечно, к сделке тут же появились вопросы. Ей заинтересовались ФИФА и немецкий футбольный союз – не каждый день в клуб приходят сразу 15 легионеров из одной страны. Но все было чисто: да, в Германии есть лимит, который уже тогда затрагивал футболистов не из Евросоюза, но ограничения касались только двух сильнейших дивизионов. «Боннер» же был аутсайдером Оберлиги – четвертого по силе турнира страны, где про лимит не знали вообще. «ФИФА не может запретить решение клуба, но мы считаем его нежелательным и противоречащим морали», – заявил пресс-секретарь ФИФА Андреас Херрен.

Возмущались болельщики, газеты (предложили переименовать «Боннер» в «Фидель») и местные власти (об этом чуть позже). Негодовали и немецкие футболисты клуба – их потеснила бесплатная рабочая сила с Кубы.

В апреле 1999-го сборная Кубы приехала в Бонн и сыграла с «Боннером» товарняк (данных о результате нет). Писали, что возможны матчи еще с Люксембургом и Лихтенштейном, но состоялись ли они, неизвестно.

Эксперимент провалился. Игрокам завернули документы, а сборная так и осталась слабой

После товарняка сборная осталась в Германии. Футболисты тренировались с «Боннером», но в официальных матчах играть не могли. Известно о пяти (по другим данным – семи) игроках, которые весной 1999-го бегали за «Боннер» в контрольных встречах: сыграли 2:2 с «Германией» из Теверена и 1:1 с «Лангервеэ». Затем кубинцы должны были попасть в заявку на новый сезон.

Но вписать в протокол ни 5, ни уже тем более 15 игроков не вышло. Глава административного округа Кельн (Бонн тоже в него входит) Франц-Йозеф Антверпес добился, чтобы кубинцам отказывали в разрешении на работу. Без документов футболисты не могли остаться в Германии. «Если бы им сразу отказали во въезде, нам было бы гораздо проще», – рассказал спустя годы Виол.

Transfermarkt знает лишь двух кубинцев, которые взломали немецкую бюрократию. Полузащитник Лестер Менендес тренировался целый год, чтобы в мае 2000-го выйти на последние 12 минут против «Дюссельдорфа»-2. Его партнер по сборной Йомбель Агуадо был гораздо полезнее: провел пять матчей и забил гол второму составу «Кельна». Летом 2000-го он вернулся на родину в «Пинар-дель-Рио», но вскоре Агуадо вернулся в Германию: женился на немке и играл за «Цвиккау», «Хоэнштайн-Эрнсттал», «Рапид» из Хемница и другие клубы низших лиг.

Встречаются и упоминания защитника Владимира Алехо, который задержался в «Боннере» на три года.

Правда, опыт Агуадо Кубе не пригодился. Последний матч в сборной он провел осенью 1999-го, когда тренировался еще с «Боннером». Да и в целом эксперимент с Германией не сработал: в марте 2000-го Куба прошла несколько раундов квалификации ЧМ-2002, но в основной этап не попала. Предыдущая кампания была успешнее – Куба прошла предварительные стадии, но в группе стала последней.

В Золотой кубок КОНКАКАФ-2000 Куба тоже не пробилась, а через два года в этом же турнире финишировала в группе четвертой. Зато в 2003-м сборная все же пролезла в плей-офф, где в четвертьфинале получила пять мячей от США. Против американцев на поле вышел полузащитник Ласаро Даркорт – единственный из того состава, кто получил хоть какой-то опыт в «Боннере». Он был одним из пяти (или семи) парней, которые играли в товарняках весной 1999-го.

Рейнхольд Фанц (слева) в сборной Кубы

В 2008-м в федерации вспомнили про того самого владельца «Боннера» Ханса-Роберта Виола: сборной нужен был тренер и технический директор. Владелец посоветовал Рейнхольда Фанца, который ранее как раз работал в его клубе. Фанц потренировал Кубу несколько месяцев, после чего стал лишь консультантом нового коуча. Немца понизили после отбора ЧМ-2010, где Куба проиграла США 1:6. Перед матчем кубинские игроки Педро Файфе и Рейньер Алькантара сбежали из команды и попросили политического убежища в США.

Фото: Gettyimages.ru/Central Press, Doug Pensinger /Allsport, Kevin C. Cox, Friedemann Vogel/Bongarts