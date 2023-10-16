Живут в домах из навоза и пьют кровь коров. Кенийское племя масаи – самое необычное в Африке

Отправляемся в саванну.

В 2021 году сборная Кении обновила форму. На груди появился силуэт вытянутого по вертикали щита с торчащими из-под него копьями. Это оружие народа масаи – возможно, последних африканцев, которые живут почти как их предки много веков назад.

Необычные и жестокие традиции племени вас удивят.

За сотни лет масаи почти не ассимилировались: живут в деревнях, делают шлепки из покрышек, никаких документов

Восточную Африку называют колыбелью человечества – отсюда люди расселились по другим частям света. Символично, что в Кении и Танзании все еще живет народ, который сохранил почти первобытный уклад. Племя масаи – наполовину кочевники: они пасут скот, строят небольшие деревни и редко вступают в контакт с другими людьми. Даже выглядят масаи так, будто их нарядили сотрудники этнографического музея. Чаще всего носят яркие (в основном красно-черные – как рубашки канадских лесорубов) туники, хотя сотню лет назад в ходу были шкуры диких животных. Сегодня с охотой в Кении все гораздо строже: за преднамеренное убийство хищника сажают в тюрьму, допускается только самозащита.

Другое новшество последних десятилетий – обувь. Даже самые консервативные масаи уже не ходят по саванне босиком, а выбирают шлепки с подошвой из старых автомобильных покрышек.

В остальном же масаи живут, как их предки сотни лет назад. В основном обитают на юго-западе страны в национальном заповеднике Масаи-мара. Самые крупные деревни построены из более-менее современных материалов – бетона или кирпича. Но в небольших масаи возводят дома по старинке – из коровьего навоза (пахнут соответствующе). Постройки высотой примерно в полтора метра (приходится ходить согнувшись) стоят на голой земле. Внутри – очаг и минимальный уровень удобств. Нет электричества, водопровода и прочих признаков цивилизации. Зато масаи в любой момент могут сломать хижину и построить новую – там, где стадо еще не съело всю траву.

Многие проводят в таких домах всю жизнь и никогда не бывают в больших кенийских городах. У местных жителей нет паспортов, чаще всего они безграмотные и говорят на масайском языке нило-сахарской группы. А вот с деньгами племя хорошо знакомо – по крайней мере те, кто живет в более доступных деревнях. В последние годы они все больше похожи на туристические аттракционы, куда европейцы приезжают ради экзотики. За несколько тысяч кенийских шиллингов (не пугайтесь, это пара десятков долларов) нарядные масаи станцуют, споют и покажут, как добывают огонь без спичек и зажигалок.

В деревнях подальше жители племени не так доброжелательны. Правительство Кении позволяет им (и больше никому) носить холодное оружие. Достают его не только для самозащиты при нападении львов, но и при выяснении отношений. Масаи славятся буйным нравом и упрямством, поэтому конфликты внутри племени – не редкость.

А еще они большие путешественники. Историки утверждают, что масаи – не автохтонный, а пришлый народ. Когда-то они жили на территории современного Судана. В 1500-х годах племя покинуло долину Нила и отправилось на юг. Что именно побудило их переселиться, ученые точно не знают. Да и сейчас масаи регулярно меняют место жительства: многие проживают не в Кении, а в соседней Танзании. Границы в Африке почти прозрачные, так что даже отсутствие паспортов – не помеха.

Юноши после обрезания уходят на три месяца в глушь пасти скот в одиночестве. Женщинам выбивают часть зубов

Почти вся жизнь масаи связана со скотоводством: мужчины пасут коров, овец и коз, женщины готовят еду (мясо и молоко – основа рациона) и строят те самые дома из навоза. Также племя питается коровьей кровью. Домашний скот стоит дорого, так что животных берегут. Для этого делают аккуратный надрез на теле коровы, сцеживают и закрывают рану. Кровь пьют как лекарство, во время церемоний и просто так – смешивая с молоком и мукой.

К соплеменникам масаи достаточно жестоки. И мальчики, и девочки проходят обряд инициации с обрезанием (естественно, без наркоза и в негигиеничных условиях). Будущие мужчины сталкиваются с болезненной процедурой в 16 лет, после чего их отправляют в саванну с небольшим стадом. Там каждый живет три месяца в полном одиночестве. И только по возвращении становится полноправным членом племени.

У женщин тоже все непросто. Многим выбивают нижние передние зубы – возможно, эта традиция зародилась во времена, когда масаи угоняли друг друга в рабство. Обезображенная женщина ценилась меньше, поэтому риск лишиться свободы был ниже. А вот огромные серьги в мочках ушей – наоборот, признак красоты (причем и у мужчин тоже). Также вне зависимости от пола все масаи бреют налысо голову, а иногда еще и раскрашивают лицо.

Сразу после свадьбы женщины селятся отдельно от родителей и строят дом из навоза. Скорее всего, невеста – не первая у жениха. Да, среди масаи распространено многоженство, причем важную роль играет домашний скот. Одна жена обычно равняется десяти коровам. Как только их число увеличивается на десяток голов, мужчина может сделать предложение еще одной избраннице.

Впрочем, из условий, близких к первобытным, можно вырваться. Некоторые семьи отправляют детей в города, где они учатся в школе, осваивают достижения цивилизации и постепенно ассимилируются.

Численность масаи падает. Их главный враг – муха цеце

Сегодня в Кении и Танзании живет около миллиона масаи. По сравнению со многими другими африканскими племенами они не входят в зону риска. Серьезных угроз со стороны прочих народов двух стран также нет: по плотности населения Кения замыкает сотню, а Танзания в этом списке еще ниже. На земли древнего племени никто особо не претендует. А уж с дикими хищниками масаи давно научились справляться: для этого они строят заборы из соломы, да и холодное оружие всегда при них.

Главная напасть – болезни, которые переносят мухи цеце. Например, африканский трипаносомоз – благодаря насекомым эта инфекция быстро распространяется в экваториальных странах. Ее еще называют сонной болезнью (из-за чего путают с летаргическим энцефалитом), симптомы – головная боль, зуд, нарушение координации и спутанность сознания. Без лечения исход может быть летальным. Трипаносомоз вызывают простейшие паразиты. Эффективной вакцины против заразы нет.

Раз в несколько десятилетий в Африке вспыхивают крупные эпидемии сонной болезни. На рубеже XIX-XX веков пострадали жители Уганды и бассейна реки Конго. Затем история повторилась в 1920-х, а последняя крупная вспышка растянулась на несколько десятилетий – вплоть до 1990-х.

Низкий (если не первобытный) уровень медицины и гигиены среди масаи приводит к тому, что численность племени постепенно сокращается. Не спасает даже высокая рождаемость – ее нивелирует высокая детская смертность (из-за нее младенцам даже не дают имена, пока им не исполнится три месяца). Впрочем, как пишет ВОЗ, за последние пять лет в Кении выявляют лишь эпизодические вспышки сонной болезни.

Бонус: в Кении есть еще одно уникальное поселение – матриархальная деревня, где нельзя жить мужчинам

На севере Кении можно наткнуться на территорию, которая обнесена колючей проволокой. Хотя туда легко за небольшую плату попасть туристом – неподалеку для них расположен палаточный лагерь. Проволока огораживает поселение от местных мужчин – в деревню Умоджи («единство» в переводе с суахили) им можно только по делам, но не жить.

Деревня появилась в 1990 году, когда британские солдаты изнасиловали 15 местных девушек. Хотя женщины и так подвержены жестокости внутри народа самбуру: практикуется женское обрезание, а замуж их выдают еще девочками. Стандартная история: отец обменял дочь на стадо коров, хотя ей 11 лет, а мужу 57. Отдельное от мужчин поселение-приют придумала Ребекка Лолосоли – обычная женщина, которую избили просто за высказанную идею. Но матриархальная деревня все равно появилась.

После случаев насилия со стороны солдат британской армии многих женщин бросили мужья и выгнали из дома. Лолосоли объединила их в одно поселение, куда за помощью может прийти любая женщина. Сейчас в Умоджи живут около 50 женщин и 200 детей. Мальчикам разрешается оставаться до 18 лет – после рекомендуют уезжать, но выросшим в деревне мужчинам разрешено ночевать в Умоджи. Сторонние мужчины могут только заниматься рабочими делами – например, ухаживать за скотом.

К 2021 году Лолосоли официально выкупила землю деревни. Раньше с этим были проблемы – мужчины устраивали погромы, бывший муж Лолосоли тоже угрожал – женщинам пришлось временно найти другое место.

Чем больше о деревне узнавали и писали мировые медиа, тем быстрее она превращалась в полноценное поселение. Есть школа, детский сад, а все женщины чем-то заняты: плетут из бисера украшения для туристов и помогают им обустраивать кемпинг. Все получают зарплату и платят с нее 10% налогов.

В Умоджи решения принимаются демократически – у особого дерева. Голоса в случае спорных вопросов у всех женщин равны. Но все-таки деревню они используют в основном как временное поселение – девушкам разрешено его покидать, встречаться с мужчинами в других местах и в итоге насовсем уехать из (хотя они всегда могут вернуться). А дочь Лолосоли вообще покинула Кению и учится в Германии, куда мама тоже иногда приезжает.

Фото: imageBROKER.com/Global Look Press; Gettyimages.ru/Stuart Franklin, Siegfried Modola; wikipedia.org