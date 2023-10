Майами-Бич – культовое место для жизни звезд (Месси рядом). А как оно появилось? И какие там цены?

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Месси купил виллу в Форт-Лодердейле – одном из престижных пригородов Майами.

Это место уступает по популярности легендарному Майами-Бич, где уже поселились Леброн Джеймс, Мадонна и другие звезды. Рассказываем, как песчаные пляжи на восточном побережье Флориды превратились в один из самых известных и элитных курортов мира.

В туристическую мекку Флориду превратил нефтяник-новатор. Возможно, его проект – результат труда заключенных

В середине сентября во Флориде запустили поезда из Майами в Орландо. Это редкий для страны пример развития междугороднего рельсового пассажирского транспорта – в Соединенных Штатах принято путешествовать на самолетах и автомобилях. А еще новый маршрут стал первой частной железной дорогой, открытой в США за последние сто лет. Символично, что благодаря поездам Флорида когда-то и стала тем, чем является сейчас, – популярным курортом, куда приезжают отдыхать не только из Северной Америки, но и со всего мира.

Территория на юго-востоке США получила статус штата в 1845 году. Через 20 лет с окончанием Гражданской войны во Флориде отменили рабство, что сильно ударило по аграрному сектору. Спустя еще два десятилетия начался новый экономический подъем – в том числе благодаря строительству железной дороги на восточном побережье полуострова. Это проект крупного американского промышленника Генри Флаглера, который заработал огромное состояние благодаря нефти. В 1870-м он вместе с Уильямом Рокфеллером-младшим и химиком Сэмюэлом Эндрюсом основал компанию Standard Oil. Уже через несколько лет она стала важнейшим монополистом и изменила индустрию. Раньше для перевозки нефти использовали деревянные бочки, но Standard Oil перешла на металлические, а крупные партии перевозила в цистернах. Флаглер также разработал новые методы рафинирования нефти, что сделало производство бензина и других нефтепродуктов более эффективным и выгодным.

Компания умело манипулировала транспортниками, вынуждая железнодорожников и владельцев судов снижать цены на перевозки, чтобы не лишиться дохода. Флаглер сосредоточился на расширении транспортной сети: инвестировал в строительство нефтепроводов и железных дорог, чтобы сокращать издержки. Впрочем, Standard Oil долго не просуществовала. Уже в начале XX века власти США задумались о разделении компании, чтобы рынок стал конкурентнее. Суд решил, что Standard Oil нарушает антимонопольное законодательство. В 1911-м корпорация распалась, а на ее обломках появились существующие до сих пор ExxonMobil и Chevron.

Железная дорога восточного побережья Флориды – еще одно детище Флаглера. Правда, на штат он обратил внимание не из бизнес-интересов, а по медицинским причинам: его жена Мэри заболела, и в 1878-м по совету врача семейство отправилось в Джексонвилл – крупнейший город Флориды. Супруга вскоре умерла, а Генри женился на ее сиделке Иде Элис. Медовый месяц они провели во Флориде, после чего предприниматель задумался о строительстве отеля. Так возник Ponce de Leon Hotel в прибрежном городе Сент-Огастин. Здесь тоже не обошлось без инноваций – при возведении здания использовали бетон, который в то время превращался в новый строительный тренд. Вложения полностью оправдались: отель быстро стал популярным, и вскоре Флаглер задумал открыть во Флориде целую сеть.

Чтобы номера не пустовали, бизнесмен построил железную дорогу вдоль Атлантического побережья. Она обеспечила приток новых туристов, а заодно поднимала экономику всего региона. Колею протягивали на юг постепенно: только к концу века она достигла центральной части штата. Причем Флаглер не сразу решился на расширение сети. К этому его подтолкнули холодные зимы 1894-го и 1895-го, когда на севере Флориды случился неурожай апельсинов. Аномальная непогода не затронула центральную часть полуострова. Местные фермеры предложили магнату продлить ветку, чтобы вывозить по ней фрукты. Так в 1896-м железная дорога достигла современного Майами.

Позже Флаглер взялся за еще более амбициозный план – пустить поезда до самой южной оконечности штата. В 1912-м, то есть за год до смерти Генри, стартовало движение по Морской железной дороге. Это уникальное транспортное сооружение, состоявшее из мостов и насыпей, связало находящийся на архипелаге город Ки-Уэст с материком. Длина путей, уходящих в Мексиканский залив, – больше 100 миль. Так железную дорогу восточного побережья Флориды достроили, хотя южный участок до Ки-Уэста просуществовал недолго – его уничтожил шторм в 1935-м, восстанавливать движение в этом месте не стали.

И все же репутация Флаглера была противоречивой. Инновации в бизнесе он охотно совмещал с жестоким отношением к тем, благодаря кому и стал железнодорожным магнатом. В начале XX века пресса обвинила его в насилии над рабочими. Журналисты писали, что промышленник заключил контракт с администрацией Флориды, по которому зэки участвовали в укладке колеи. Распространенная практика, но по версии газетчиков, условия труда на стройках Флаглера были приближены к рабским. Впрочем, власти с обвинениями не согласились, и Генри избежал наказания.

Из-за урагана Великая депрессия началась в Майами-Бич на три года раньше, чем в остальных США. Город называют самым уязвимым для стихии

С появлением железной дороги Майами почти мгновенно превратился в престижный курорт. Здесь Генри открыл помпезный Royal Palm Hotel с бассейнами, лифтами и цветущим садом. Это был один из самых роскошных отелей США, фактически с него началось развитие маленького провинциального поселка в крупный американский город.

Royal Palm Hotel в Майами

Естественно, вскоре рядом с Royal Palm выросли новые отели. Тем временем острова, расположенные по другую сторону от залива Бискейн, оставались заболоченным и не очень обжитым местом. Здесь на рубеже XIX-XX веков хозяйничал Джон Коллинз, выкупивший земли для выращивания кокосов. Получилось плохо, но успехи соседей с материка подтолкнули его перепрофилировать бизнес. Джон понял, что если осушить острова и сделать их более пригодными для жизни, стоимость земли вырастет в разы. Он договорился с инвестором Карлом Фишером, организатором гонок и одним из создателей знаменитой Indy-500, о строительстве моста через залив. Четырехкилометровая переправа была деревянной, ее достроили в 1913-м. Мост Коллинза связал острова с материком и открыл огромные перспективы для девелоперов. Джон основал компанию Miami Beach Improvement Company, с созданием которой началось развитие нового курортного поселка. Собственно, его название – как раз из зарегистрированного Коллинзом бренда.

И да, Майами и Майами-Бич – два разных города, хотя сегодня вместе с другими пригородами они слились в огромную агломерацию.

Сотрудничество с Фишером продолжилось. В 1920-х Карл пустил по островам трамвай, который улучшил транспортную доступность и повысил спрос на жилье. Кроме того, Фишеру принадлежали 200 акров земли, где он строил недвижимость для состоятельных американцев. Постепенно его примеру последовали другие предприниматели, что спровоцировало настоящий бум, охвативший всю Флориду. Экономика страны в то время быстро росла, но ажиотаж вокруг недвижимости в Майами-Бич превышал все разумные пределы. Многие инвесторы покупали землю только для того, чтобы перепродать ее через год заметно дороже. Другие строили дома в надежде, что стоимость квадратных футов тоже будет постоянно расти.

Уже в 1926-м наступил крах. Флориду накрыл сильнейший ураган. Он унес жизни по меньшей мере 370 человек и почти полностью разрушил Майами и Майами-Бич. Отель Royal Palm тоже сильно повредился и вскоре его снесли. Города пришли в упадок. Трамвайная сеть лишилась части маршрутов, а позже была полностью закрыта. Желающих вкладываться в курортную недвижимость Флориды поубавилось. Инвесторы поняли, что могут остаться ни с чем из-за разбушевавшейся стихии. Уже в XXI веке Национальное управление океанических и атмосферных исследований США назвало агломерацию Майами – самым уязвимым для штормов местом в стране. Шансы оказаться в зоне действия урагана здесь достигают 16%.

После 1926-го жизнь в Майами-Бич почти замерла. Для города и бизнесменов, которые купили здесь недвижимость, фактически началась «Великая депрессия» – за три года до финансового краха на нью-йоркской бирже в октябре 1929-го. Ураган изменил и архитектурный облик курорта. Если до катастрофы возводили в основном помпезные отели и большие жилые комплексы, то в 1930-х доминировали более скромные дома в стиле ар-деко. Один из районов, отстроенный в предвоенные годы, – главная архитектурная достопримечательность Майами-Бич и один из самых известных кварталов города.

Сто лет назад в Майами-Бич насыпали остров Стар. Сегодня здесь находятся виллы самых известных жителей

Майами-Бич стал культовым в том числе благодаря телевидению и кино. В 1984-м американский канал NBC показал сериал «Полиция Майами». Детективы Джеймс Крокетт и Рики Тубс расследовали преступления в Майами-Бич, и в кадре то и дело мелькали открыточные виды города – в том числе тот самый широченный пляж, откуда открывается роскошный вид на Атлантический океан. Запоминающиеся костюмы героев, динамичный саундтрек и добротный сюжет сделали сериал культовым, растянув его на пять сезонов. Заодно «Полиция Майами» стала отличной рекламой курорта.

Образ города, переданный в сериале, позже попыталась воплотить создатели игры GTA Vice City: неоновые вывески, розовые пиксельные закаты, пальмы вдоль набережной, геометрия улиц и даже скопированные дома в стиле ар-деко – очень многое напоминает оригинал.

Возможно, Майами-Бич такой культовый из-за недоступности. Прогуляться по виртуальным кварталам в GTA или посмотреть сериал на стриминге можно почти бесплатно, а вот отдохнуть на легендарном курорте и помять мокрый песок известного пляжа – удовольствие очень дорогое. По данным портала Budget Your Trip, в сезон за ночь в отеле или апартаментах придется заплатить 394 доллара за двоих. Цены в ресторанах тоже кусаются: средний чек на двоих – под сотню долларов без чаевых.

Так что Майами-Бич – это прежде всего место миллионеров и известных людей. Один из самых дорогих отелей – Four Seasons Hotel at The Surf Club. Его открыли в конце 1929-го, там отдыхали Фрэнк Синатра, Уинстон Черчилль, Элизабет Тейлор и другие знаменитости. Сегодня, чтобы последовать их примеру и снять номер, придется выложить минимум тысячу долларов за ночь.

Многие известные люди предпочитают останавливаться не в гостиницах, а покупать виллы. Самым престижным районом Майами-Бич считается небольшой остров Стар.

Он находится чуть южнее Венецианской дамбы, построенной на месте деревянного моста Коллинза. У острова идеальная овальная форма (800 метров в длину и 320 в ширину), к нему ведет только одна переправа. Стар насыпали в 1922-м, когда углубляли дно залива. Со временем здесь построили дома очень состоятельных людей: от Мадонны и Дженифер Лопес до Леброн Джеймса и Сильвестра Сталлоне.

Ценник постоянно растет. Например, в 2021-м особняк на 9 спален и 11 ванных комнат продали за 75 млн долларов. Это был рекорд для Майами-Бич, но он пал уже в начале 2022-го, когда комплекс из двух небольших вилл сменил владельца за 90 млн долларов.

Фото: twitter.com/InterMiamiCF; instagram.com/; en.wikipedia.org