7 комментариев

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Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад», и астрологи объявили неделю повышенного интереса к Стране басков. Один из символов региона – чизкейк «Сан-Себастьян», который придумали в одноименном городе. Рассказываем о знаменитом десерте и самом аутентичном заведении, где его можно попробовать.

Но сначала: а чем вообще известен Святой Себастьян?

Святой Себастьян – покровитель спортсменов, инвалидов и солдат. В его честь проводят праздники по всей Испании

Испания остается очень религиозной страной. По данным за 2018 год, почти 70% жителей считают себя верующими. Это касается и басков – национального меньшинства, компактно проживающего на северо-востоке Пиренейского полуострова. Своим небесным покровителем они считают Игнатия Лойольского, который жил в XVI веке и основал орден иезуитов. Но баски чтят и других католических святых, в частности – Себастьяна, в честь которого назван второй по величине город Басконии.

Согласно христианской традиции, он родился в III веке н.э. на территории современной Франции. Себастьян поступил на службу в римский легион и даже возглавил преторианскую гвардию императора Диоклетиана. Он тайно принял христианство и заступился за друзей-единоверцев Марка и Маркеллина. Те были готовы отречься, чтобы сохранить жизнь, но Себастьян переубедил их. Так он раскрыл себя, за что был арестован и приговорен к казни. По приказу Диоклетиана легионера привязали к дереву и пронзили стрелами. Но он выжил и, чтобы доказать императору силу веры в Христа, вновь явился к нему. Себастьяна во второй раз приговорили к смерти, но теперь уже его забили камнями (по другой версии – дубинами). Святого почитает и католическая, и православная церковь, а к образу мученика часто возвращались художники эпохи Возрождения. Его считают покровителем инвалидов, солдат, спортсменов и пострадавших от чумы.

«Святой Себастьян» Тициана из коллекции Эрмитажа

По Григорианскому календарю день памяти Святого Себастьяна выпадает на 20 января. В Испании праздник принято отмечать широко – особенно на Майорке, где мученика наиболее чтят. В Басконии в этот день тоже проходят большие события, хотя к христианской традиции они имеют косвенное отношение. Каждый год в Сан-Себастьяне отмечают праздник Тамборрада. На улицах и площадях выступают барабанщики, переодетые либо в поваров и водовозов, либо в солдат армии Наполеона. Согласно легенде, когда город покидали отряды Бонапарта, французские военные маршировали под грохот военных барабанов. В знак протеста повара и водовозы били в ответ по бочкам с водой и припасами, сбивая солдат с ритма. Сегодня во время Тамборрады также исполняют «Марш Святого Себастьяна», написанный в середине XIX века.

Чизкейк «Сан-Себастьян» – самое известное блюдо баскской кухни. Но придумали его совсем недавно

И все же главный баскский десерт назван не в память о Святом Себастьяне, а в честь города, где его впервые приготовили. Чизкейк – блюдо очень древнее, некое подобие этого торта готовили еще во времена Античности. Но в Басконии рецепт переосмыслили совсем недавно – в 1990 году.

Чизкейк «Сан-Себастьян» – изобретение таверны La Viña, которая находится в самом центре баскского города. Это небольшое семейное заведение на девять столиков, открывшееся еще в 1959 году. В La Viña кусочек чизкейка стоит 6 евро или 45 евро, если заказывать целиком.

Основные отличия Gazta Tarta (так десерт называется на баскском) – характерная подгорелая корочка и отсутствие коржа. Внешне чизкейк немного похож на привычную нам творожную запеканку. А если нарушить технологию или ошибиться с ингредиентами, то «Сан-Себастьян» и легендарное блюдо школьных столовых будет роднить еще и вкус.

Десерт из La Viña прославился благодаря The New York Times. В декабре 2020-го медиа включило баскский чизкейк в топ главных гастрономических тенденций года – наряду с популярными во время пандемии (хотя у нас они актуальны всегда) домашними закрутками, разрастанием служб доставок и крафтовым пивом в банках. Журналисты упомянули повышенный интерес к «Сан-Себастьяну» среди американских поваров, а после публикации статьи десерт готовят в самых разных странах. Сегодня он очень популярен в Китае, Южной Кореи и Японии. Кроме того, его почти повсеместно подают в Турции. Впрочем, иногда в меню чизкейк ошибочно именуют «испанским», что явно коробит чувства настоящих басков, стремящихся сохранить национальную идентичность.

Как приготовить чизкейк?

Для «Сан-Себастьяна» вам понадобится:

– 850 граммов творожного сыра; – 6-7 яиц (в зависимости от размера); – 380 миллилитров 30-процентных сливок; – 215 граммов сахара; – 30 граммов кукурузного крахмала (можно заменить на муку); – ваниль или ванильный сахар по вкусу.

1. Готовить будем в круглой разъемной форме диаметром 24 сантиметра. Дно и стенки лучше покрыть пергаментной бумагой, предварительно ее хорошенько намочив, чтобы она плотнее прилегала к форме.

2. На творожном сыре не экономим – от его качества напрямую зависит результат. Все ингредиенты надо хорошо смешать – получится жидкая белая смесь. Ее заливаем в форму поверх пергаментной бумаги. На поверхности могут появиться пузыри – их надо лопнуть или аккуратно снять ложкой.

3. Духовку раскаляем до 250 градусов с верхним и нижним нагревом без конвекции. Выпекаем 25-30 минут. Чизкейк должен сильно подпечься сверху, а середина слегка подрагивать и остаться нежной. Даем остыть до комнатной температуры, снимаем бортики и отделяем бумагу.

4. Чизкейк можно подать кусочком набок и полить сверху растопленным шоколадом.

Приятного аппетита!

Фото: East News/Yoshitaka Nishi / Yomiuri; РИА Новости/Александр Вильф; pexels.com/Kezia Lynn; commons.wikimedia.org; lavinarestaurante.com