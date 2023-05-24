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Безбашенный Малкольм Эллисон.

До эпохи больших денег «Манчестер Сити» оформил только два чемпионства – в 1937-м и 1968-м. Титул второй половины XX века – заслуга в том числе Малкольма Эллисона. Гениальный тренер мелькал в таблоидах, спускал флаг «МЮ» на «Олд Траффорд», сделал «Кристал Пэлас» «орлами» и не расставался с шампанским даже на собственных похоронах.

Малкольм завалил экзамен, чтобы не стать регбистом. А карьеру футболиста перечеркнул туберкулез

Будущий тренер «Манчестер Сити» родился в 1927-м в городке Дартфорд к юго-востоку от Лондона. В детстве Малкольм хорошо бегал. Эту способность он чаще проявлял на работе – Эллисон был курьером у местного бакалейщика. К спорту его тоже тянуло, и поначалу перед ним маячила карьера регбиста. Родители хотели, чтобы он поступил в гимназию, где была регбийная команда, но Малкольм больше любил футбол, поэтому намеренно завалил экзамен.

В 1945-м его позвали в первый серьезный клуб – «Чарльтон Атлетик». Молодой центральный защитник редко покидал скамейку запасных и в 1951 году перешел в «Вест Хэм». Там Эллисон быстро стал капитаном, но с главным тренером Тедом Фентоном отношения не заладились.

«Он обманывал нас при любой возможности, – рассказывал футболист. – Однажды мы играли с любительской командой, на матче было 22 000 человек. За такую встречу каждому игроку полагалось 5 фунтов от Футбольной ассоциации, а еще 2 фунта в качестве бонуса платил клуб. Когда мы пришли за деньгами, нам дали только по 5 фунтов: 3 за игру и 2 как бонус».

Перед следующим матчем «Вест Хэма» Эллисон объявил забастовку. Он заявил Фентону, что команда не выйдет на поле, пока ей не выплатят всю сумму. Тренер тут же пошел за деньгами и дал каждому по 2 фунта.

За команду из Лондона защитник провел более 250 матчей. Позже он рассказывал, что именно там его зацепила тактика. К тому же он хорошо мотивировал молодых игроков. Среди тех, над кем Малкольм взял шефство, был еще совсем зеленый Бобби Мур.

В 1958-м с большим футболом пришлось завязать. Врачи поставили Эллисону диагноз «туберкулез» и удалили часть легкого. Защитник лечился целый год, затем пытался торговать автомобилями и управлять баром. В 1960-м Малкольм вернулся в спорт, перейдя в скромный лондонский клуб «Ромфорд», но через два года закончил карьеру игрока уже насовсем.

Эллисон заставлял игроков танцевать и запрещал пасы вратарям

В автобиографии Малкольм рассказывал, что черпал тренерские идеи в самых неожиданных местах. Например, в 1945-м, еще до «Чарльтона», Эллисон проходил военную службу в оккупированной союзниками Вене. Однажды в саду Пратер он увидел тренировку команды, составленной из солдат Красной армии. Британца впечатлило, как они работали с мячом.

Спустя 8 лет он смотрел на «Уэмбли» матч сборных Англии и Венгрии, когда «золотая команда» грохнула хозяев – 6:3. В тот вечер Малкольм осознал, что индивидуально сильные футболисты проигрывают более слабым, если хуже подготовлены тактически.

«Что было абсолютно удивительно для меня, – рассказывал Эллисон, – так это то, как венгры быстро меняли формацию. Последние 25 лет все играют по схеме WM Герберта Чепмена (3-2-2-3). Ее скопировали все команды, но, как только венгры поменяли формацию и стали играть с глубоким центральным нападающим, они тут же разгромили Англию».

Теорию на практике он впервые испытал в команде Кембриджского университета. В 1964-м молодой тренер ненадолго съездил в Канаду, где поработал с «Торонто Сити», и в том же году оказался в «Плимут Аргайл», с которым далеко прошел в Кубке Англии.

В 1965-м его назначили помощником главного тренера «Манчестер Сити». Тогда клуб играл во втором дивизионе, а управлял командой известный по работе в «Астон Вилле» Джо Мерсер. Однажды в Бирмингеме у него случился инсульт, после чего он потерял работу и перебрался в «Манчестер Сити», куда позвал и Эллисона. Они уже были знакомы по тренерским курсам в Национальном спортивном центре в Лиллешел Холле. Хотя Мерсер стоял выше Малкольма, они работали в тандеме: в первом же сезоне «Ман Сити» вырвался в первый дивизион, а через два года стал чемпионом.

За это время Биг Мэл, как прозвали ассистента Мерсера в клубе, совершил революцию. С одной стороны, он по-прежнему вдохновлялся сборной Венгрии 1950-х, с другой – искал новые способы улучшить игру команды. Эллисон ввел танцевальные тренировки и занятия по технике баланса, приучил футболистов к сложной диете, отдельно работал с вратарями и ценил выносливость. Пока в других командах тренеры заставляли бегать кроссы, в «Манчестер Сити» футболисты потели на тренажерах и в залах для аэробики. Еще он назначал разное время для тренировок. Чтобы лучше подготовить команду в субботнему матчу, в четверг и пятницу Малкольм ставил занятия на середину дня. Этой же фишкой пользовался и Роберто Манчини, когда работал в «Манчестер Сити».

Эллисон даже помогал искать новичков. Благодаря ему в команду перешли Колин Белл, Френсис Ли и Майк Саммерби – важные игроки чемпионской команды 1968-го.

Эллисон был новатором и в тактике. Еще в «Вест Хэме» он призывал партнеров играть в одно касание. В «Манчестер Сити» это стало обычной практикой, в том числе и для защитников. Им, к слову, запрещали возвращать мяч вратарю, чтобы не тормозить атаку.

Эллисон заряжал всех обаянием, харизмой и дерзостью. Болельщикам все это тоже доставалось. Например, в 1970-м после победы над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» со счетом 4:1 он пошел к фанатам «МЮ» и показал четыре пальца. А позже признался, что устроил небольшую диверсию: «В ночь перед матчем на «Олд Траффорд» был приспущен флаг. Это я попросил верхолаза подняться по лестнице на крышу и спустить его. Он так и провисел несколько дней».

В чемпионском сезоне команда точно не доминировала, как сегодня «Сити» Гвардиолы. За 42 тура проиграла шесть раз, а судьба трофея решилась только в последнем матче. Но это был лучший «Манчестер Сити» до его покупки шейхами. Через год дуэт Мерсер – Эллисон выиграл Кубок Англии, а в 1970-м взял Кубок лиги.

Малкольм не считал деньги: в «Сити» он поставил рекорд лиги по тратам, а за полтора месяца в «Кристал Пэласе» спустил с клубной кредитки 30 тысяч фунтов

На фоне успехов Эллисону предложили поработать с «Ювентусом». От переезда в Италию он отказался, но перед этим убедил руководство «Ман Сити» доверить ему место главного тренера. Когда Мерсер узнал об этом, он отказался уходить, что привело к конфликту – в итоге Джо уволили. В 1972-м Малкольм правил уже единолично, но так продолжалось лишь пару месяцев.

Весной 1973-го он нашел работу в «Кристал Пэлас». Лондонцы боролись за выживание, но Эллисон не спас их от вылета. На этом падение не остановилось – уже через год команда играла в третьем дивизионе. К тому же Малкольм прославился расточительством. Глава клуба Рэймонд Блой дал ему корпоративную кредитную карту, и Эллисон потратил 30 тысяч фунтов всего за полтора месяца.

И все же болельщики должны быть благодарны Эллисону. Это по его предложению у «Кристал Палас» сменился логотип. В 1973-м вместо невзрачной монограммы на эмблеме появился орел. Выбор птицы неслучаен – Малкольм вдохновлялся «Бенфикой», которая за год до этого дошла до полуфинала Кубка чемпионов.

В 1976-м Эллисон впервые уехал тренировать за границу – его пригласили в «Галатасарай». Через два года он вновь оказался в «Плимуте», а в 1979-м Малкольма опять позвали в «Ман Сити». Там он разогнал прежний состав и потратил 1,45 млн фунтов на двух футболистов – нападающего Майкла Робинсона и полузащитника Стива Дейли. Игроки неплохие, но не настолько, чтобы ради них спускать рекордную для лиги сумму на трансферы. Оба провалились и вскоре ушли.

После этого «Ман Сити» чуть не обанкротился, а в 1983-м вылетел во второй дивизион. Правда, к тому моменту Эллисона в клубе уже не было: в 1980-м он опять тренировал «Кристал Пэлас».

Классический образ Эллисона: шляпа-федора, сигара, свита из девушек и море шампанского. Когда его хоронили, на гроб поставили бутылку Moet

Малкольм знал, на что потратить деньги. Он любил стильную одежду и часто появлялся в фетровой шляпе-федоре. Несмотря на проблемы с легкими, Малкольм предпочитал хорошие сигары, что не помешало ему прожить до 83 лет. Курил он при любом удобном случае – даже во время матча.

В 1970-м его пригласили на телевидение освещать чемпионат мира в Мексике. Одним из его партнеров по эфиру был комментатор Брайан Мур, который позже ярко описывал происходившее в студии: «Малкольм Эллисон с кубинской сигарой в зубах выглядел на миллион долларов. Это был именно тот образ, который он хотел представить зрителям».

Алкоголь Биг Мэл любил, наверное, даже больше сигар. Он регулярно появлялся с бутылкой дорого шампанского – Moet или Dom Perignon. «Когда мы вылетели из Первого дивизиона, команда вернулась в гостиницу на ужин, – рассказал центральный защитник «Кристал Пэлас» Джим Кэннон. – Все сидели за длинным столом. С одной стороны президент клуба, с другой – Малкольм. Вдруг Эллисон встает и заказывает дюжину бокалов шампанского. Он обратился к главе клуба: «Все только начинается! В следующем году мы вернемся в Первый дивизион, так что наслаждайтесь и получайте удовольствие!»

Через год мы играли уже в третьем дивизионе».

Женщины тоже занимали достойное место в списке интересов. Известно, что тренер встречался с моделями, певицами и даже двумя «Мисс Британия». А в 1976-м в газетах напечатали фото Малкольма с порноактисой Фионой Ричмонд. Он пригласил ее на тренировку «Кристал Пэлас», а затем позвал в душевую принять вместе ванну, где уже были игроки. Они тут же попрятались, опасаясь папарацци. В итоге в кадр попали сияющая улыбка Эллисона и обнаженная грудь Фионы.

Примерно на половине всех фотографий Малкольм запечатлен со свитой из красивых девушек. Правда, к концу жизни он был в одиночестве.

В 1980-х Эллисон работал в сборной Кувейта и выигрывал Кубок Португалии со «Спортингом», а в 1993-м закончил карьеру в «Бристоле». В начале 2000-х выяснилось, что Эллисон болен алкоголизмом и должен лечь в больницу. «Отец ходит в паб в надежде, что кто-то купит ему выпить. Взамен он делится удивительными историями, которые произошли с ним в футболе», – рассказывал сын тренера Марк.

Малкольм умер в доме престарелых в октябре 2010 года. Проститься с ним пришли фанаты «Сити» и многие футболисты. В тот день рядом с гробом Биг Мэла не только положили бело-голубой шарф, но также поставили ведро со льдом и бутылкой Moet.

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Фото: Gettyimages.ru/Allsport UK, PA Images, Monty Fresco/Topical Press Agency, Evening Standard/Hulton Archive, Robert Stiggins/Daily Express/Hulton Archive, Central Press; mancity.com; East News/AP Photo