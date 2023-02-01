39 комментариев

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«Реал» правда пострадал от диктатуры Франко? А «Барселона»? Давайте спокойно разберемся

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Юрий Истомин – о футболе во времена репрессий.

В испанском футболе скандал: президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что «Реал» был любимым клубом диктатора Франко. В Мадриде оскорбились и тоже обвинили каталонцев в дружбе с режимом. 

Взвешиваем аргументы каждой стороны.

Кратко: что сказал Лапорта и чем ответил «Реал»?

«Барселоне» грозит наказание за вмешательство в работу судей. 17 апреля Жоан Лапорта собрал пресс-конференцию, чтобы озвучить позицию клуба. Так как среди обвинителей был «Реал», ему досталось отдельно. «Хочу отметить участие клуба в судебном процессе, – заявил он. – Клуба, который утверждает, что чувствует себя ущемленным. Клуба, которому всегда благоволили судьи. Который считался командой режима и был близок к политической и экономической элите». 

Словосочетание El equipo del régimen должно звучать особенно обидно. Оно отсылает к событиям середины XX века, когда власть в Испании была в руках генералиссимуса Франсиско Франко. В те же годы «Реал» пять раз подряд выигрывал Кубок чемпионов и стал симпатичен руководителям страны. «Барселону» же принято считать клубом ярых противников диктатуры, сторонников демократии и автономии Каталонии. 

«Реал» тут же ответил на обвинения президента «Барсы». Клуб опубликовал видео, где провокационная реплика Лапорты контрастировала с исторической хроникой. На архивных кадрах – памятные моменты для «Барселоны» эпохи Франко. Их сопроводили напоминаниями о том, что инаугурацию «Камп Ноу» провел один из министров Франко Хосе Солис Руис, а клуб сделал генералиссимуса почетным сосьо в 1965 году и даже дарил ему подарки. А еще выигрывал при нем турниры, тогда как «Реал» в годы Гражданской войны остался без футболистов. 

Что из этого правда? 

Дополнение: о том, как разворачивается конфликт прямо сейчас, читайте здесь

Во время Гражданской войны «Реал» действительно растерял состав. Но за клуб играли и республиканцы, и франкисты

В 1931 году в Испании громыхнула революция. Власть короля Альфонсо XIII пала и перешла в руки левых либералов и социалистов. Новое правительство полагалось на поддержку в Мадриде, Барселоне и других крупных городах. Но и противников у него тоже было достаточно: в консервативной части общества были сторонники реставрации монархии, военные, клерикалы и просто уставшие от растянувшегося на десятилетия политического и экономического кризиса. В июле 1936-го в армии вспыхнул мятеж, который перерос в кровопролитную Гражданскую войну. Республиканцам противостояла армия и ультраправая партия «Испанская фаланга» генерала Франсиско Франко. 

Страна оказалась расколота. Мадрид, Барселону, Бильбао, Валенсию и Малагу поначалу контролировали республиканцы. Франкисты удерживали Севилью, Сарагосу, Памплону и Кордобу. В новых условиях о чемпионате страны не могло быть и речи, хотя существовали региональные турниры, самый крупный – Средиземноморская лига. Ее учредили в конце 1936 года для команд восточного побережья: «Барселона» соперничала с «Жироной», «Эспаньолом», «Валенсией», «Леванте» и другими командами. Причем некоторые снялись еще до начала розыгрыша, так как фронт подошел к ним слишком близко. В 2007 году «Барса» даже пыталась приравнять победу в Средиземноморской лиге к золоту чемпионата, но Федерация футбола Испании ей отказала.

У «Мадрида» (после прихода к власти республиканцев клуб лишился статуса королевского и заодно всех монархических символов на эмблеме) ситуация была сложнее. Он не только не играл, но и растерял состав. Ни один футболист не погиб, но «Реал» образца сезона-1936/1937 фактически исчез. Страну покинули два венгерских легионера и бразилец Фернандо. Остальные либо перешли в другие команды (например, полузащитник Симон Лекуэ на время перебрался в «Валенсию» и играл в Средиземноморской лиге), либо приостановили карьеру.

Нельзя сказать, что «Реал» в те годы был чисто франкистской или исключительно республиканской командой. Например, братья Педро и Луис Регейро и Эмилин Алонсо родились в Стране басков, поэтому не прониклись идеями испанского национализма. Поначалу они агитировали сторонников действующей власти в Мадриде, а в 1937-м отправились в турне по Европе, чтобы привлечь внимание других стран к войне в Испании. В составе сборной Басконии они посетили в том числе СССР, где сыграли со «Спартаком», «Локомотивом», «Динамо» и другими командами.

Были и обратные примеры, когда игроки «Реала» выступали на стороне националистов. Скажем, мексиканец Хосе Санто сначала не без приключений уехал во Францию, а затем вернулся и вместе с братом Анхелем вступил в подразделение франкистов. После войны он снова играл за «Реал», чему поспособствовал президент клуба Сантьяго Бернабеу. Тот, кстати, тоже воевал на стороне «фаланги» и даже стал капитаном 150-й марокканской дивизии.

Особенно драматично сложилась жизнь Рикардо Саморы. Голкипер родился в Каталонии и до 1929-го играл то за «Барсу», то за «Эспаньол». Своим он не стал ни для республиканцев, ни для франкистов. Его поведение напрягало социалистов: до войны Самора писал для националистической газеты, был ярым приверженцем католической церкви, а в феврале 1936-го на матче против сборной Германии поднял кулак одновременно с нацистским приветствием немцев. Уже в июле, когда начались первые открытые столкновения с франкистами, он вполне мог уехать из Мадрида, но почему-то остался. Вскоре за ним пришли республиканцы, и Рикардо попал в тюрьму Модедо, где содержались около пяти тысяч заключенных. Когда началось наступление франкистов, заключенных хотели привезти в Валенсию, но отправить всех бы не успели. Тогда начались массовые казни – сотни человек расстреливали и вывозили в мешках.

Эти события вошли в историю как Резня в Паракуэльосе. Самору спасла лишь известность. 

Последствия резни в Паракуэльосе

«Каждый день надзиратель зачитывал несколько имен людей, которые покидали камеры и больше не возвращались, – пересказывал этот страшный эпизод из жизни отца сын Саморы. – Моего папу упоминали несколько раз, вселяя в него дикий ужас. Оказалось, что комиссары, ответственные за список, включили его только для того, чтобы с ним познакомиться». 

Освободить вратаря «Реала» требовали иностранные футболисты, и в ноябре его отпустили. Чтобы избежать еще одного ареста, Самора спрятался в посольстве Аргентины, после чего убежал во Францию, где даже поиграл за Ниццу. В местной прессе он заверял, что не поедет к франкистам: «Скажите Испании, что я не фашист». Правда, в 1938-м его все же уговорили вернуться на родину. Там Рикардо вновь столкнулся с репрессиями – теперь уже от сторонников «Испанской фаланги». Саморе припомнили интервью, а заодно указали на то, что он приехал слишком поздно. Франко давал беженцам из республиканской части только два месяца на то, чтобы переметнуться на его сторону, а вратаря «Реала» не было больше года. 

В итоге его вновь ненадолго посадили в тюрьму. А когда выпустили, запретили играть в футбол.  

Диктатору понравился «Реал» только в 1950-е. До этого он поддерживал «Атлетико»

В апреле 1939-го Гражданская война закончилась победой Франко, а уже в декабре стартовал первый чемпионат. Обескровленные «Реал» и «Барселона» играли плохо и финишировали в середине таблицы. Но трофей достался клубу, который пострадал не меньше. Некоторые футболисты «Атлетико» погибли, другие уже не вернулись в футбол. 

До войны клуб выглядел печально и вообще должен был вылететь по итогам сезона-1935/1936 вместе с «Осасуной», но через три года им подарили стыковой матч. Чтобы было, кем играть, «Атлетико» объединили с командой ВВС «Авиасьон Насьонал». Считается, что перед этим такой вариант предложили «Реалу», но он отказался. Так в испанском чемпионате появился новый топ-клуб – «Атлетико Авиасьон». И именно его сначала поддерживал Франко. В годы Гражданской войны большую роль играли самолеты, генерал их очень ценил, поэтому симпатии были очевидны. Союз с ВВС распался только в 1946-м – за это время команда дважды выигрывала чемпионат, взяла две бронзы и одно серебро.

В 1940-х «Реал» был в лучшем случае вторым, а «Барселона» впервые взяла титул при Франко в 1945-м, после чего повторила успех в 1948-м и 1949-м. Зато мадридцы могли похвастаться победами в очных встречах. Самая известная была в полуфинале Кубка генералиссимуса-1942/1943 (так тогда назывался Кубок короля). В ответном матче «Реал» разорвал «Барсу» со счетом 11:1. В Каталонии вам расскажут, что после первой игры (закончилась их победой 3:0) к футболистам пришел влиятельный человек из правительства и напомнил, что «Барселона» играет только из-за великодушия Франко. Звучало как угроза, которая, возможно, сказалась на мотивации футболистов и итоговом счете. Подтверждений этой истории нет, но заявлять о том, что в те годы Франко симпатизировал «Реалу», нельзя.

Лишь в 1950-е у диктатора появился новый фаворит. «Атлетико» растерял прежний лоск, зато «лучшим послом» Испании стал «Реал» – так об успехах клуба в Европе рассуждал министр иностранных дел Фернандо Мария де Кастиэлья. В 1956-м «Реал» выиграл первый в истории Кубок чемпионов и повторил успех еще четырежды. Любой диктаторский режим стремится к тому, чтобы его ассоциировали с победами, поэтому трофеи «Реала» примагнитили внимание Франко, который регулярно встречался с командой. 

И все же главный аргумент тех, кто убежден, что генералиссимус не просто симпатизировал клубу, но и помогал ему, связан с Альфредо ди Стефано. В 1953-м, то есть еще до эпохи больших побед в Европе, аргентинец перешел в «Реал», хотя мог оказаться в «Барселоне». Версия о том, что нападающий предпочел столичную команду под влиянием режима, правдоподобна, но не доказана. 

В любом случае Франко больше пользовался успехами «Реала», чем определял их.

Образ «Барселоны», противостоящей диктатуре, сложился во многом благодаря бунтарю Кройффу. За 8 лет до его перехода Франко спас клуб от банкротства

Миф о «Реале» как главном футбольном форпосте режима – одна из двух крайностей, связанных с испанскими клубами при Франко. Вторая – мученический образ «Барселоны».

В 1930-е годы каталонский футбол действительно находился на острие политической борьбы. Одной из жертв франкистов первых недель Гражданской войны был Хосеп Суньоль. Он ратовал за республиканский строй и автономию для региона, его уважали в футбольных кругах. В 1930-х Хосепа избрали в парламент от Республиканской каталонской левой партии, а в 1935-м назначили президентом «Барселоны». 

В этом статусе Суньоль проработал год. В 1936-м, когда война уже началась, он регулярно появлялся на фронте, и одна такая поездка оказалась последней. Хосеп вместе с журналистом республиканской газеты отправился на машине в горы. Шофер ошибся дорогой, и они втроем попались франкистам. Президента «Барселоны» узнали, арестовали и вскоре расстреляли. В Каталонии Суньоля по сей день считают героем, о нем помнят многие болельщики «Барсы»

И все же после победы Франко клуб не исчез. Более того, он пользовался некоторыми благами нового режима и не избегал сотрудничества. В 1950-х, когда «Барса» взяла несколько титулов, Франко организовывал приемы для игроков и руководства. В 1954-м в столице Каталонии началось строительство «Камп Ноу». Генералиссимуса назначили почетным президентом инаугурационной комиссии при закладке первого камня. После открытия диктатор посещал арену, в том числе был на матчах «Барселоны» – и далеко не всегда его освистывали. Когда в 1965-м клуб не мог выплатить долг в 230 миллионов песет, Франко помог закрыть кредит, а через пять лет власти перечислили 45 млн на строительство спортивного комплекса.

В отношениях «Барселоны» с диктатором есть и история, схожая с сюжетом вокруг Ди Стефано. В 1951-м в «Барсу» перешел чехословацкий нападающий Ладислав Кубала. Как и в случае с Альфредо, трансфер мог бы не состояться без санкции Франко. Футболист выбирал между «Реалом» и «Барселоной», но скаут каталонцев Хосеп Самитьер, видимо, использовал связи в правительстве.

Осложнения между генералиссимусом и клубом связаны уже с более поздней эпохой. В 1973 году «Барселона» подписала Йохана Кройффа. «Аякс» планировал продать футболиста в «Реал», но в Каталонии работал Ринус Михелс, и Кройфф очень хотел играть у него. Впрочем, некоторые фанаты «Барсы» наверняка скажут, что бунтарь Кройфф не хотел ассоциироваться со столичной командой, которой симпатизирует Франко. К тому же с годами именно этот мотив все чаще озвучивал сам футболист. 

«Помню, что мой переход в испанскую лигу был довольно противоречивым: люди говорили, что я ехал в фашистскую страну, а президент «Аякса» хотел продать меня в «Реал», – вспоминал он в 2015-м. – Я родился сразу после войны, и меня учили не принимать решения, не обдумав их. «Барселона» не играла на том же уровне, что и «Реал», но было более благоразумным переехать в Каталонию. Это был огромный вызов для меня – выступать за «Барсу». 

Как бы то ни было, именно Йохан Кройфф стал символом сопротивления режиму Франко. Диктатор десятилетиями подавлял самосознание каталонцев, запрещал им говорить на своем языке и лишал символов. Голландец плевал на правила и ограничения. Когда у него родился сын, он назвал его Йорди. Это имя при Франко было запрещено – так зовут святого покровителя Каталонии. На Йохана давили, но он никого не послушал. 

Пожалуй, самый известный момент заочного противостояния связан с матчем  «Барселона» – «Малага» в феврале 1975-го. Тогда Кройффу не понравилась работа судьи – в ответ на обвинения арбитр показал ему красную карточку. Йохана уводили с поля полицейские, и фотография бунтаря, окруженного силовиками, стала хрестоматийной иллюстрацией несогласия с режимом. 

Правда, жить этому режиму оставалось недолго. В ноябре 1975 года Франко умер, вскоре началась либерализация, а в 1979-м Каталония наконец-то получила автономию. 

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Новый скандал между «Барсой» и «Реалом»! К делу Негрейры притянули режим Франко

Фото: globallookpress.com/Marc Graupera Aloma, Scherl

39 комментариев

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DolJun
заходил чтобы получить "да" или "нет", а тут как обычно "не все так однозначно".
+36
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+29
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Mr. Jones
Ничего особенного, вполне знакомая картина. Пока был жив фюрер, и те, и другие лизали ему задницу, получали деньги из бюджета и участвовали в казенных мероприятиях. Теперь обвиняют в этом друг друга, бросаясь фекалиями.
+35
-7
+28
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Юрий Истомин
Автор
Ответ DolJun
заходил чтобы получить "да" или "нет", а тут как обычно "не все так однозначно".
Ну если хотите короткий ответ, то вот: «Франко правил слишком долго, чтобы ни один из топ-клубов не запятнал репутацию сотрудничеством с ним».
+27
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+26
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Полуэктов Пётр
Довольно сложно "разобраться спокойно", когда речь про такие старинные события.
Просто хотя бы потому, что проблематично подтвердить подлинность каждой найденной информации.
Да и кому оно нужно то? Очевидно, что Лапорта разыграл слабый прием с попыткой отвлечь внимание от реальных вопросов, чтобы вместо обсуждения их сейчас начали ковырять какую-то историю, покрывшуюся множеством слоев пыли.
+18
-2
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Yelzin Teheda
это уже история, зря Барселона вообще затронула эту тему.
+12
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Антон Казанский
Пара-тройка дополнений к отличному экскурсу:

- С середины XIX века Испанцы вели практически перманентную войну на севере Африки, на территориях своих колоний и протекторатов. К 1920 году подошли на грани военной катастрофы и со вполне осязаемыми перспективами потерять эти самые колонии и протектораты.
- Франко стал Полковником только что созданного Legion Española, самого боеспособного и передового по оснащению и тактике военизированного соединения Испании. Именно благодаря La Legion Испания смогла радикально изменить ситуацию на севере Африки в свою пользу. Все командиры La Legion, включая Франко, быстро стали национальными героями.
- Франко хотел поднять мятеж сразу после становления Второй Республики в 1931 году, но его отговорил его учитель и покровитель Хосе Миллан-Астрай.
- Именно La Legion подняли восстание в Сеуте и Мелилье, которое потом перекинулось на Андалусию. Так началась Гражданская Война.
- Помимо скрытой поддержки Католической Церкви, монархистов и крупного капитала, мятеж 1936 года опирался на Армию и силовые структуры. Если в 1931 году Гражданская Гвардия (Guardia Civil, что-то вроде нашей Росгвардии) была против мятежа, то в 1936 году открыто поддержала восстание.
- Брат Франко Рамон был военным лётчиком, совершившим в 1926 году первый в истории перелёт между Испанией и Латинской Америкой (Vuelo Plus Ultra). В те времена тоже был героем Нации. Погиб в 1938 году во время очередного полёта.
- Говорят, что Франко поддержал "Атлетико-Авиасьон" из-за тесных связей с Армией и ВВС, а потом долгое время покровительствовал, в том числе, в память о брате. Но, в конечном итоге, Франко превратил и использовал футбол исключительно в качестве инструмента влияния во внутренней и внешней политике.
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nmnackjbxkasbk
Ответ Nastyok
Долго читать. Спортс, в итоге кто прав?
наши!
+13
-3
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a2wai
Ответ Почтенный эльф
Непонятно, почему автор позиционирует франкистов как испанских националистов ? Уж кто националисты тогда - это каталонцы и баски, а франкисты типа - "федералы".
Франкистов называют националистами потому что они на первых порах были в одном политическом векторе с режимами в Италии, Германии и Португалии 30-х - 40-х годов и использовали их аттрибуты. Некоторые исследователи данной проблемы даже продвигают тезис о том, что франкизм - одна из трех типов классического фашизма наряду с итальянским фашизмом и немецким национал-социализмом.

Да и в целом франкисты не сильно отличались от басков или каталонцев, просто национализм у басков и каталонцев был ориентирован лишь на свою маленькую (в контексте целой страны) территорию, а у франкистов - на всю Испанию.
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Кирилл Вырвихвист
Статья хороша. Надо еще упомянуть, что после смерти Суньоля президентом Барселоны назначили человека от франкистов
+8
-1
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Почтенный эльф
Непонятно, почему автор позиционирует франкистов как испанских националистов ? Уж кто националисты тогда - это каталонцы и баски, а франкисты типа - "федералы".
+12
-5
+7
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Mikel Dominator Arteta
То есть в видео Реал фактанул, а лапортыч как обычно обкакался. Ничего нового
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Red-Green Amsterdam
прекрасный пост, спасибо !
+4
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Barbambia
Автор пытался привести факты, что режим Франко помогал и тем и тем, а оказалось что больше всего от этого получил Атлетико))), Атлетико Авиасьон.
+3
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Денис Кателин
Ответ DolJun
заходил чтобы получить "да" или "нет", а тут как обычно "не все так однозначно".
в жизни вообще крайне мало просто чёрно-белого, в основном всё как раз неоднозначно.
привыкайте)
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Фран
Спасибо за такой прекрасный материал. Очень интересно было прочесть, многое знал и сам, но материал добавил полноты всей картине и многое разложил по полочкам, лично для меня. А это, порой, важнее даже самих сухих фактов.
Каудильо, конечно, был хорош. Сам футбол был ему совершенно не интересен, но он очень хорошо понимал что футбол значит для страны в целом, и умело использовал его как инструмент.
+3
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Nikita S.
Хороший текст
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Ярик01
Ответ Почтенный эльф
Непонятно, почему автор позиционирует франкистов как испанских националистов ? Уж кто националисты тогда - это каталонцы и баски, а франкисты типа - "федералы".
Потому что, например, в СССР были понятие испанский фашизм режима Франко, а Испанская Фаланга не сильно отличалась от ультранационалистических партий Германии и Италии
+3
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Борис Дугужев
Ответ #SharkTeam
Многовато собственных заключений автора
Согласен. Я давно читал подобный материал, но только более объктивный, и без всяких там, и тем, и этим. Франко болел за Реал однозначно, но гробить Барселону не рисковал, так футбол был популярен, и у Барсы была своя большая торсида что делало ее в каком то смысле неприкосновенной. Кстати Франко лично заходил в раздевалку Барселоны с пистолетом в руках, и предупреждал, что если Барса выиграет, со стадиона они поедут к стенке. Франко был фашистом до мозга костей, преступник и убийца, но западные покровители его сильно любили, и прикрывали, в самой Испании Франко считается преступником если что, и фашистом. У него руки по локоть в крови.
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Алексей Куликов
одно ясно -все хороши!
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Мадрид наказывает!
На поверку как обычно все доводы таджикских каталонцев разбиты в пух и прах))
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DolJun
Ответ Юрий Истомин
Ну если хотите короткий ответ, то вот: «Франко правил слишком долго, чтобы ни один из топ-клубов не запятнал репутацию сотрудничеством с ним».
спасибо!
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Валентин и ыч
Ответ DolJun
заходил чтобы получить "да" или "нет", а тут как обычно "не все так однозначно".
да-да, я сама внучка Франко
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Борис Дугужев
Ответ Ilyas Ahmed
с Франко и испанской гражданской войной такое дело, что если б не внутренняя война, то страна была бы по полной вовлечена в мировую войну, а с Франко Испания практически избежала серьёзного участия в ней. не знаю, почему в Испании возникли гранды Европы, возможно дело именно в том, что вторая мировая их не затронула. очевидно, что в 50х, когда началось противостояние, оба клуба уже были самые богатые в мире.
Под Сталинградом стояли испанские части если что. И кое где ещё на оккупированной территории СССР.
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Георгий Михайлов
Долго ждал материал про Реал и Франко. Спасибо!
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Doctor of Philosophy
Как актуально. Чувствуете, что людей сейчас интересует:)
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