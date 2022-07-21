Эта крипота как голова «Чужого» – работа «Мерседеса» и Balenciaga (отсылка к шлему механика из «Ф-1»!) Стоит $5600, Земфира и Кардашьян уже оценили

Отливается под каждого покупателя и тестируется на аэродинамику.

Люксовый бренд Balenciaga презентовал в Париже новую коллекцию Осень-Зима 2022. Один из самых обсуждаемых предметов – головной убор, который представила светская дива Ким Кардашьян.

Аксессуар напоминает совсем непрозрачный шлем. Для «застенчивых людей, которые любят внимание публики» – говорится в презентации. В маске, например, засветилась рок-певица Земфира, которая избегает лишней публичности.

Щиток-маска был разработан совместно с прикладным инженерным подразделением «Мерседеса» из «Ф-1». Он изготовлен из полиуретана, окрашен чернилами, отлит и отполирован вручную по индивидуальным меркам владельца.

И да, фанаты «Ф-1», скорее всего, уже узнали отсылку к шлемам бригады механиков «Мерседеса» на пит-стопах:

Защитная маска стоит $5600 и доступна исключительно в новом магазине Balenciaga Couture Store в Париже. Стандартная версия поставляется с логотипами команды «Мерседеса» и Balenciaga сзади. А для тех, кто может позволить себе повседневную одежду от кутюр, – есть возможность персонализировать аксессуар и добавить свои инициалы.

Щитки не только гладкие и блестящие, как болиды «Ф-1», но и оснащены соответствующими технологиями. «Маски разработаны для оптимизации потока воздуха и оборота CO2, а также с учетом разницы температур для недопуска запотевания», – говорится в пресс-релизе коллекции. Они разрабатывались в течение нескольких месяцев и даже проходили испытания на эффективность аэродинамики!

А вот возможность принимать пищу в таком головном уборе, кажется, не предусмотрели.

Ходят слухи, что это только начало партнерства между командой «Мерседес» и испанским модным брендом. Что же будет дальше-то?

Фото: instagram.com/kimkardashian; instagram.com/renatalitvinovaofficiall; instagram.com/brokengalerie; instagram.com/pierresnaps