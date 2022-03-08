Рейтинг ливрей «Ф-1» от Sports.ru: «Феррари» и «Мерседес» не лучшие, прошлогодний шедевр провалился на дно

Авангардный «Макларен» на высоте.

Команды «Формулы-1» показали новые машины на трассе и откатали первые тесты в Барселоне. Разбираемся, кто в 2022 году будет выступать на самых красивых болидах.

10. «Альпин»

El Plan Фернандо Алонсо по завоеванию третьего титула пока идет не слишком здорово: тесты в Барселоне испортили поломки, сотрудники жалуются на «не очень хороший» болид. Визуальное состояние машины полностью соответствует содержанию: новому титульному спонсору BWT принесли в жертву прекрасную французскую ливрею 2021 года.

Есть и полностью розовый вариант для первых двух Гран-при, но он немногим лучше. Добро пожаловать с первого места в прошлогоднем рейтинге на дно!

9. «Хаас»

Единственная команда, еще не определившаяся с ливреей на сезон-2022. Прямо во время тестов «Хаас» сменил расцветку на полностью белую, которая наверняка останется временной. В коллективе Мика Шумахера кардинальные перемены: выгнали какого-то спонсора, а вместе с ним и флаг какой-то страны, и какого-то пилота, который без денег внезапно оказался никому не нужен (вот это сюрприз!).

Тестовая ливрея наработала только на девятое место – надеемся, к гонкам «Хаас» придумает что-то покруче.

8. «Альфа Ромео»

Попытка вернуть ливрею из 1960-х вышла интересной, но вау-эффект не вызвала. «Альфа Ромео» явно способна на большее, что и демонстрировала в прошлые сезоны. Впрочем, дизайн все же лучше, чем нынешняя скорость болида.

7. «Альфа Таури»

Обе «Альфы» нельзя назвать убогими – просто остальные машины вышли слишком уж симпатичными. Команда Пьера Гасли и Юки Цуноды держит планку, но и не удивляет.

6. «Ред Булл»

А вот коллектив из Милтон-Кейнса немного разочаровал. Если на презентации болид еще выглядел как «Ред Булл» (несмотря на выдавливание стиля со стороны титульного партнера Oracle), то на тестах на растерзание другого спонсора отдали и переднее антикрыло. Неплохая ливрея, но раньше было лучше.

Думается, Макса Ферстаппена и его друзей дизайн волнует мало: болид едет здорово, финансовое благополучие команды обеспечено, а на носу красуется чемпионская единичка.

5. «Мерседес»

«Мерседес» сражается с «Ред Булл» в середине пелотона – такая картина понравилась бы многим болельщикам «Ф-1». Увы, пока речь лишь про ливреи. Обладатели Кубка конструкторов достойно справились с переходом от черной расцветки к традиционной серебряной, но дотянулись лишь до пятого места.

4. «Уильямс»

Команда из Гроува добилась наибольшего прогресса, хотя с учетом прошлогодней ливреи это было несложно. Классический синий разнообразили ромбовидной текстурой и уместными голубыми и красными акцентами. Мощь!

3. «Феррари»

Если побеждать – то красиво, подумали в «Феррари» и наконец-то выкатили достойную красную машинку: модифицированный вариант 1990 года. Осталось лишь взять титул.

2. «Макларен»

Из потенциальных топ-команд «Макларен» сработал смелее всех. Авангардная расцветка здорово подходит молодежному имиджу уокингцев, Ландо Норрис и Даниэль Риккардо одобряют.

1. «Астон Мартин»

Прекрасный зеленый болид 2021-го, казалось, нельзя сделать еще лучше. Но у «Астон Мартин» получилось. Да, машина уже не такая строгая и величественная, а заднее крыло испорчено цветами Aramco, но на трассе все это перестает иметь значение – AMR22 действительно хорош. Чистый стиль и ничего больше. В прямом смысле – пока не видно ни скорости, ни надежд. Если проигрывать, то красиво.

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Фото: globallookpress.com/Hoch Zwei/Keystone Press Agency, FLORENT GOODEN via www.imago-ima/www.imago-images.de, Hasan Bratic, Antonin Vincent/Dppi, Federico Basile/Keystone Press Agency; REUTERS/Samo Vidic / Red Bull Content Pool, Albert Gea