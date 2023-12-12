Сахалинский лыжный марафон: гайд по старту, который войдет в золотой фонд воспоминаний

На лыжах вдоль Тихого океана.

Информация о старте:

Дата проведения: 8-9 марта 2024 г.

Место проведения: Южно-Сахалинск

Стиль: классический, свободный

Дистанции: 30 км классика, 30, 50 км свободный стиль, детский старт на 500 м, 1 и 5 км

Ссылка на регистрацию: свободный стиль, классический стиль

Официальный сайт: skisakhmarathon.ru

Telegram-канал организаторов: t.me/sskisakhmarathon

Контакты для связи: sakhmarafon65@mail.ru

В 2024 году Сахалинский марафон имени Фархутдинова будет праздновать юбилей – соревнования проведут уже в 25-й раз. Чтобы отпраздновать это событие, организаторы решили устроить два дня гонок и насладиться лыжным праздником по полной. На марафоне можно встретить звезд лыжного спорта – в 2023 году в нем принимали участие Денис Спицов, Юлия Ступак, Иван Якимушкин и многие другие спортсмены уровня сборной России.

Найти дистанцию по душе смогут любители классики и свободного стиля, а самые натренированные – принять участие в оба дня соревнований. И самое прекрасное – Сахалинский марафон проходит из точки в точку: не надо наматывать круги, только успевать наслаждаться видами уникальной природы и океана.

Видео с марафона 2020 года, чтобы оценить трассу и атмосферу.

Маршруты и дистанции марафона

В первый день соревнований пройдет гонка на 30 км классическим стилем. На следующий день участников ждет полный марафон 50 км и полумарафон 30 км свободным стилем.

Трасса Сахалинского марафона считается одной из лучших у опытных участников серии Russialoppet, а многие утверждают, что самой лучшей. Давайте разбираться почему.

Маршрут проходит из точки в точку, что большая редкость для российских стартов. До точки старта – поселка Лесное Корсаковского городского округа – участников отвозят организованно на автобусах (трансфер входит в стоимость слота). На старте есть места для обогрева, туалеты и раздевалки. Финиш – в парке имени Гагарина в Южно-Сахалинске.

Самый красивый участок достанется тем, кто участвует в полном марафоне – 10 км вдоль Охотского моря, считай Тихого океана. Трасса на этом участке идет вверх и вниз, пересекает ручьи и речки, снежный покров довольно жесткий и быстрый.

Перед Чеховским перевалом маршруты дистанций на 30 и 50 км соединяются и лыжники вместе забираются на высоту 462 м. Тут нужно приготовиться к долгому (7 км) горному подъему по более мягкой трассе, максимальный градиент, уже ближе к перевалу, 6%. Важно грамотно разложить силы на подъеме. Но после него будет время отдохнуть на семикилометровом спуске. Затем участников ждет еще 4 подъема, но уже попроще, и финиш под овации зрителей.

Помимо моря, на маршруте можно будет полюбоваться волшебным заснеженным хвойным лесом и вершинами гор высотой под 2000 метров. Кажется, что на этом марафоне главная задача – не получить передоз красоты.

Пункты питания

На дистанции полного марафона участников будут ждать 6 пунктов питания. В меню – чай, изотоник и бананы. Не очень изобильно, возьмите с собой гели или что вы любите. Зато на финише будут кормить роскошным обедом: уха, пирожки, бутерброды с икрой, чай, солдатская каша, безалкогольный глинтвейн, сладости.

Детские старты

Для детей и подростков организаторы подготовили свою программу. Мальчики и девочки 6-10 лет смогут принять участие в классической гонке на 1 км. Ребят 11-16 лет приглашают проехать дистанцию 5 км свободным стилем. Дети должны иметь хорошую спортивную подготовку.

Для участников с инвалидностью будет проведен отдельный старт на 1 км.

Старт детских соревнований и для людей с ограниченными возможностями здоровья будет в Южно-Сахалинске на улице Венской, д. 5, а финиш – в городском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина.

Погодные условия и экипировка

Погода на Сахалине непредсказуема, возможны метели, сильный ветер. Однако средняя температура в марте обычно составляет около –3 °C, а ночью опускается до –10 °C.

Дистанция протяженная, вас ждет разнообразие температур и покрытия трассы. Вдоль моря обычно дует сильный ветер, но зато трасса более жесткая. После перевала будет потеплее, чем в начале марафона.

Организаторы рекомендуют брать лыжи с теплой или универсальной структурой. Из одежды обязательно надеть непродуваемое термобелье, мужчинам получше утеплить пах (это очень важно, даже лыжники-профессионалы отмораживают гениталии, а это очень больно и рискованно!). Также не забудьте про бафф.

На гонке классическим стилем длина лыжных палок должна составлять не более 83% от роста спортсмена (в ботинках).

Регистрация

Регистрация онлайн открыта до 4 марта на сайте Russialoppet на гонку свободным стилем и классическим стилем. С 5 по 8 марта зарегистрироваться можно на месте проведения соревнований в ЛБК «Триумф» (Южно-Сахалинск, ул. Горького 25А, 2 этаж).

Допуск к соревнованиям

К дистанции на 1000 м классическим стилем допускаются дети 2014 – 2018 гг. рождения, имеющие соответствующую спортивную подготовку.

На дистанцию 5 км свободным стилем допускаются лыжники 2008 – 2013 гг. рождения (400 мест).

На дистанцию 30 км классическим стилем допускаются женщины от 19 лет и мужчины от 17 лет и старше.

На дистанцию 30 км свободным стилем допускаются девушки и юноши от 17 лет и старше.

На дистанцию 50 км свободным стилем допускаются женщины от 21 года и мужчины от 19 лет и старше.

По Положению соревнований, возраст участников определяется на 31 декабря 2024 года.

Стоимость участия

Стоимость слотов на дистанции 30 км классическим стилем, 30 и 50 км свободным стилем до 15 января 2024 года – 2500 рублей. Далее цена будет повышаться на 500 рублей после 16 января и 16 февраля 2024 года.

Обратите внимание, что при покупке слота до 15 января вы можете бесплатно добавить опцию «именной номер». Важно, что если вы выберете эту опцию, то после 15 января уже не сможете передать свой слот другому участнику, так как номер уже напечатают с вашим именем.

С 5 марта купить слот можно будет только на месте проведения соревнований: до 7 марта на классическую гонку 30 км за 4000 рублей, до 8 марта на дистанции свободным стилем – 30 км за 4100 рублей и 50 км за 5000 рублей.

Участие в детских стартах на дистанциях 1 и 5 км – бесплатное.

Скидки

Скидка 20% предоставляется всем обладателям паспорта Russialoppet, скидка 25% – золотым мастерам Russialoppet. Лыжники возрастной группы 17-18 лет и 55 лет и старше, ветераны боевых действий получают скидку на слот 30%. Вид скидки можно выбрать только один, они не суммируются.

Возврат слота

Стартовый взнос вернуть нельзя. Поменять дистанцию можно не позднее, чем за 7 дней до старта. Изменить дистанцию можно в личном кабинете, стоимость услуги – 500 рублей, плюс вы должны доплатить разницу в стоимости слотов, если новая дистанция стоит дороже.

Чтобы перерегистрировать слот на другого участника, нужно также не позднее, чем за 7 дней до старта, написать письмо на sakhmarafon65@mail.ru в свободной форме, что вы согласны передать стартовый взнос другому спортсмену. К письму приложить фото заявления участника (форма есть в Приложении 1 Положения о соревнованиях), которому вы передаете слот.

Нюансы:

если вы оплатили стартовый взнос со скидкой, то передать слот можно только участнику, имеющему право на такую же льготу;

нельзя сделать перерегистрацию, если вам уже изготовили именной стартовый номер, то есть после 15 января 2024 года.

Выступать под чужим номером запрещено.

Получение стартовых пакетов

Регистрация участников и выдача стартовых пакетов будет производиться в биатлонном комплексе «Триумф» (г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, 25а, 2 этаж) 5 – 8 марта, с 09:00 до 20:00.

Для получения стартового пакета необходимо предъявить:

документ, удостоверяющий личность;

полис страхования от несчастных случаев;

оригинал медицинской справки, которая помимо реквизитов (подпись врача, печать для справок, штамп медицинского учреждения) должна содержать обязательную фразу: «Допущен к участию в физкультурных мероприятиях по лыжным гонкам» и/или «Допущен к участию в лыжной марафонской гонке» с указанием дистанции. Срок действия справки – 6 месяцев. Оригинал медицинской справки сдается на хранение в комиссию по допуску до завершения участником прохождения дистанции Соревнований. Потом ее можно будет забрать.

Отметки в паспортах Russialoppet

Печать о прохождении марафона в паспорта Russialoppet можно будет поставить в финишной зоне в здании судейской коллегии.

8 марта – сразу после финиша классическим стилем до 19:00.

9 марта – сразу после финиша свободным стилем до 19:00.

Программа лыжного старта

8 марта 2024, пятница

Южно-Сахалинск

08:00 – Отправление трансфера к месту старта дистанции 30 км, от пл. Победы

10:40 – Старт на дистанции 1000 м для мальчиков

10:50 – Старт на дистанции 1000 м для девочек

11:00 – Старт участников адаптивной физической культуры 1000 м

13:30 – 16:30 – Цветочная церемония и награждение победителей и призеров марафона

Село Лесное

10:40 – 10:50 – Парад открытия XXV международного Сахалинского лыжного марафона, посвященного памяти И.П. Фархутдинова

10:50 – Открытие стартовых коридоров

11:00 – Старт дистанции 30 км классическим стилем

9 марта 2024, суббота

Южно-Сахалинск

08:00 – Отправление трансфера к месту старта дистанции 50 км от пл. Победы

09:00 – Отправление трансфера к месту старта дистанции 30 км от пл. Победы

10:30 – Старт юношей на дистанцию 5000 м

10:45 – Старт девушек на дистанцию 5000 м

12:30 – 17:30 – Цветочная церемония абсолютных победителей и призеров марафона

19:00 – 21:00 – Официальная церемония награждения победителей и призеров (Коммунистический проспект 45, ККЗ «Октябрь»)

Село Лесное

09:40 – 09:50 – Парад открытия XXV международного Сахалинского лыжного марафона, посвященного памяти И.П. Фархутдинова (с. Лесное)

09:50 – Открытие стартовых коридоров дистанции 50 км

10:00 – Старт дистанции 50 км свободным стилем

10:50 – Открытие стартовых коридоров дистанции 30 км

11:00 – Старт дистанции 30 км свободным стилем

Как добраться и где жить

Оптимальный способ добраться до Южно-Сахалинска – самолет. Из Москвы рейсы отправляются ежедневно. Стоимость билетов от 25 000 рублей, в пути 8 часов. Также рейсы на остров выполняются из Новосибирска, Иркутска, Хабаровска и других городов Дальнего Востока.

От аэропорта до города можно добраться на автобусах №№ 63, 3, 8, на пригородном поезде в направлении «Корсаков», а также на такси. Ехать примерно 10-30 минут.

Чтобы не мучиться от смены часовых поясов, рекомендуется не ложиться спать сразу после приезда. Потерпите, займитесь чем-то активным и ложитесь спать вечером. Так акклиматизация пройдет быстрее.

Проживание

В Южно-Сахалинске множество гостиниц и отелей, готовых радушно принять лыжников. Выбирайте на свой вкус и кошелек. Ближайшая гостиница к месту финиша марафона – «Юбилейная».

Что посмотреть

Сахалин – это рай для тела и души. Здесь можно не только утолить жажду красивых видов, но и вкусно поесть и хорошенько отдохнуть.

Вот, что рассказывает про достопримечательности острова участник марафона Константин Малинин: «Посетил Сахалинский областной краеведческий музей в Южно-Сахалинске. Интересно то, что музей занимает здание, которое построено в японском стиле в 1937 году. Такое здание – единственное на территории Сахалина и всей России. Профессиональные, любящие свой край экскурсоводы рассказали об истории острова, традициях и обычаях местного населения. Почерпнул много интересного! Длина острова – 948 км, максимальная ширина – 160 км, минимальная ширина – 6 км.

В самом городе находятся магазины с японскими товарами, где можно приобрести продукты питания, чай, кофе, витамины и многое другое. Японский чай считается полезным и вкусным. Пробовал! Действительно вкусно!

Посетил местный рынок, где много рыбы, крабов, икры и многого другого. Впервые увидел шоколад из морской капусты. Вкусный!

В городе современный, красивый железнодорожный вокзал. Железнодорожное сообщение развито по всей территории острова. Имеется музей истории Сахалинской железной дороги. Экспонаты находятся прямо на улице – мимо проходишь и с любопытством их рассматриваешь. Здорово!

На территории Сахалина и Курильских островов проходили военные события четырех войн. В самом центре города расположен музейно-мемориальный комплекс «Победа», который рассказывает о событиях тех войн. Архитектура комплекса впечатляет!

Побывал в Кафедральном соборе Рождества Христова.

Посетил горнолыжный курорт «Горный воздух», расположенный в центре Южно-Сахалинска, – один из самых популярных зимних курортов нашей страны. На горных лыжах не катался. Поднялся на двух подъемниках на самый верх склона, с которого город виден, как на ладони. Даже можно разглядеть побережье Охотского моря. На вершине горы стоит указатель с направлением и расстоянием до некоторых городов России: Москва 9337 км, Хабаровск 913 км, Калининград 10406 км, Санкт-Петербург 9772 км. Впечатляет!

Обратил внимание на то, что в Южно-Сахалинске построено много спортивных комплексов по различным видам спорта – футболу, биатлону, лыжам, горным лыжам, хоккею, теннисные корты.

Хотел посмотреть лежбище сивучей. Но для этого нужно было ехать в город Невельск. Не успел, времени не хватило.

Главной достопримечательностью Сахалина и его визитной карточной является маяк «Анива», построенный японцами в 1939 году. К сожалению, в зимний период до маяка добраться очень, очень сложно. Посетить его не удалось.

На Сахалине меня особенно впечатлило то, что на острове чистый воздух и чистый снег! Если будет возможность, обязательно еще раз слетаю на Сахалин».

Добавим также, что еще один знаковый персонаж острова – Антон Павлович Чехов. Писатель в 1890 году проехал через всю страну на Сахалин, куда ссылали каторжников. Чехов хотел описать, опираясь на точные факты, и привлечь внимание к невыносимым условиям, в которых содержатся ссыльные. По итогам путешествия он написал книги «Из Сибири» и «Остров Сахалин». Исследования Чехова возмутили общественность и правительству пришлось принять меры и улучшить качество жизни каторжников. Посетите музей писателя в Южно-Сахалинске и узнайте подробности, а книги скрасят долгий перелет.

Отзывы участников о марафоне

Алексей Курылев: «Сахалинский – один из немногих марафонов в России из точки в точку (не по кругу). Рельеф непростой, часть трассы проходит по берегу Охотского моря, часть по ущелью с 7-километровым подъемом на перевал Чехова и последующим спуском и финишем на озере в городском парке Гагарина. Заманчиво, плюс хотелось попробовать сахалинского краба.

Перелет в два приема с удобной стыковкой в Новосибирске, заселение, получение стартовых пакетов, подготовка лыж – все как обычно.

За два часа до начала гонки около 10 автобусов вывозят участников и сопровождающих к точке старта (40 км от города). Выбиваемся из графика, ждали автобус со сборниками (Спицов, Якимушкин, Ступак), они тоже бежали полтинник. Призовой фонд был 2 миллиона! За первое место – 300 тысяч.

Приезжаем впритирку, многим надо переодеться, подготовиться, поэтому старт переносят на 15 минут. Не успели занять место в стартовом кармане, которого по факту не было из-за небольшого количества участников, – выстрел стартового пистолета и около 200 человек рванули за призовыми.

Начали спокойно – бережем инвентарь. Несколько разгонных километров и трасса выходит на берег Охотского моря, не Средиземного и даже не Черного, но по-своему красивого (впечатлило). Скольжение неплохое (попал в мазь), народ разбился на группы, катим, любуемся морем, слегка задувает боковой ветерок.

Через 10-11 км трасса уходит от моря, скольжение чуть ухудшается (снег другой), начинаю отставать от группы, но периодически ее догоняю. Еще через 8 км маршруты дистанций 30 и 50 км соединяются. Полумарафонцы (30 км) стартовали через 5 минут после нас, то есть мы идем по трассе, по которой уже проехали человек 200. Температура плюсовая – трассу укатали в бетон, теперь нужно тратить дополнительные силы, чтобы удержать равновесие (лыжи плохо цепляются кантами, часто срываются, хорошо толкнуться труднее), средняя скорость падает, так прошли следующие 10 км.

Тридцатый километр – начало знаменитого семикилометрового подъема на перевал Чехова (набор около 400 м). Здесь чуть прохладнее и снег рыхлый – его не укатали, а распахали. Моя группа ушла еще на бетонной части трассы, остались вдвоем с номером 35. С ним и прошли часть бетонки и весь подъем, меняясь и таща друг друга километров 13-15. На вершине я притормозил на пункте питания, а он ломанулся на спуск.

На 37-м километре – начало спуска с перевала: 11 минут со средней скоростью около 30 км/ч и я внизу. Оказывается, достаточно тяжело стоять в аэродинамической стойке так долго, ноги ломит, приходилось выходить из лыжни и разминать затекшие мышцы ног. Внизу нагоняю и номер 35 и группу, которую отпустил еще на бетонке, по движениям видно, что ребята устали. Уже были слышны звуки с финиша, но на очередной развилке нас разделили: дистанция 30 км – прямо на финиш, 50 км – направо. Для марафонцев вишенка на торте – спортивная трасса в виде 2,5 км с четырьмя хорошими подъемами. Я был посвежее: на первом подъеме отцепил всю группу, на остальных подобрал еще троих.

В итоге, 300 тысяч я не выиграл, но за 2 часа 50 минут получил незабываемые эмоции, стал 66-м в абсолюте из 190 спортсменов дошедших до финиша.

Сахалин – маленький мир на краю света с праворульными машинами, пятикилограммовыми крабами и изумительной природой. Надо обязательно вернуться сюда летом».

Сергей Васильев: «Решение о поездке на Сахалин было принято достаточно неожиданно и стремительно, но обычно так и приходят предложения в лыжной тусовке – заходишь в раздевалку перед тренировкой в декабре, а товарищ и сосед по шкафчику тебе в лоб: «Я купил билеты на самолет на Сахалин, лечу 9 марта. Полетели?» – «А почему бы и нет», – сказал я.

Сахалинский лыжный марафон привлекателен, прежде всего, географическим расположением. Посетить остров на берегу Тихого океана, омываемый двумя морями – Японским и Охотским, принять участие в лыжном марафоне – реальный событийный туризм. Марафон – мотиватор.

11 марта 2023 года. До старта марафона 20 минут. Мы на стартовой поляне. Заглядываю в палатку для переодевания. Очень тесно и много народа. Благо на улице не мороз, принимаю решение, что лучше на свободе быстренько переодеться в гоночную одежду. В связи с тем, что участники немного задержались в дороге, а поездка на автобусе заняла в общем 1,5 часа, то ведущий марафона – призер олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский объявляет о переносе старта на 15 минут.

Пятиминутная готовность. Складываю всю разминку, одежду, рюкзак в мешок организаторов и выхожу занимать стартовую позицию. Хоть у меня 42-й стартовый номер, но на поляне все занимают места на свое усмотрение по принципу «кто первый встал, того и место». Торжественная часть перед стартом – напутственные слова официальных лиц, гимн России и старт марафона. Впереди 50 км практически экспедиционного маршрута.

Первые ощущения от лыж – едут нормально, кат свободный. Со смазкой угадали. Первые километры еду за другом. Трасса не особо широкая, мягковатая. Тотальный контроль на 360 градусов. Отмечаю, как мой друг берется за дело и справа и слева начинает обгонять участников. Прыгаю синхронно за ним.

Примерно на втором километре обгоняю и приветствую директора Russialoppet Георгия Кадыкова. Он тоже первый раз на Сахалине.

Трасса выходит на открытую местность и идет вдоль Охотского моря. Спуски с поворотом мягкие и необходимо очень быстро ориентироваться и находить нужную траекторию. Впереди меня один из участников зацепил снеговую кашу в повороте на таком спуске и упал. Аккуратно обхожу его.

После 10 км трасса разворачивается к горам и длинными прямыми перегонами идет пологой частью. Так как погода теплая, на лыжне образовался глянец и накат. Одновременными ходами местами идти неудобно, лыжи гуляют очень сильно из стороны в сторону. Приспосабливаюсь. Первый пункт питания из восьми. Получаю порцию теплого морса. Свой напиток – изотоник в подсумке. Образовывается группа из 3-4 участников, с которыми постоянно иду нога в ногу. Жду по дистанции начала заявленного перевала и подъема.

Любуюсь периодически красотами сахалинской природы. Отмечаю, что такую природу видел, к примеру, в Изерских горах в Чехии на марафоне «Чизерка». После 30-го километра попадается на глаза табличка «До конца перевала 7 км». Начался набор высоты. Сплошного подъема в 7 км в моей практике никогда не было. Был трехкилометровый финишный подъем на лыжном марафоне «Марчалонга» в Италии. Но это было практически 10 лет назад. Тогда я зашел в него из принципа на руках, проехав мимо смазчиков и не потеряв скольжения. Но перевал Чехова предстояло пройти свободным стилем, по разбитой и мягкой трассе, да и старше я стал на 10 лет.

За дело. Выбираю необходимый темп. Корректирую технику. Освобождаю дыхательную диафрагму, приподняв наклон корпуса. Каждый километр подъема обозначен табличкой. После таблички «До конца перевала 5 км» перестал смотреть на них. Пропускаю в середине подъема пункт питания. Не хочу останавливаться, сбивать дыхание. Продолжаю восхождение. Иду с начала подъема первым в группе. За мной два участника. Подъем с очень короткими «полочками» и винтом заходит на вершину. Вижу последнюю табличку «До конца перевала 1 км». Надо потерпеть. Выход на конец подъема и пункт питания перед спусковой частью.

Отпиваюсь морсом, потом своим изотоником. Впереди 5-6 км вниз. Спуск неопасный. Прямые с выкатом повороты на пониженной скорости и дальше спуск. Вижу табличку «До финиша 3 км». В голове мысль: «Осталась прямо халява». Выкатываюсь на пологую часть и трасса оказывается спортивной. Четыре шикарных спортивных подъема под занавес марафона умиляют. Неожиданный подарочек.

Винтовой спуск и – на финишную прямую. Финиш. Мое время – 3:01:16, 88-е место среди всех участников. Спасибо организаторам Сахалинского лыжного марафона!»

Константин Малинин: «Впечатления от марафона остались только положительные. Главная отличительная особенность в том, что трасса проходит из одной точки в другую. Организация марафона на высоком уровне. Спортсменов доставляют к месту старта на комфортабельных автобусах из центра Южно-Сахалинска в сопровождении нарядов ГИБДД. Лыжников по дистанции сопровождают сотрудники МЧС и медицинские работники.

На финише всех ждет великолепная медаль финишера, на которой можно сделать гравировку личного результата. Приятная девчонка поставит отметку в паспорте Russialoppet. Ну и конечно превосходный обед – вкуснейшая уха из красной рыбы, бутерброды с красной икрой и традиционный сахалинский чай со сладостями.

Сама трасса тяжелая, но интересная. Сперва бежишь и любуешься необъятными, суровыми просторами Охотского моря и рыбаками, которые пытаются поймать золотую рыбку. Потом уходишь в лесополосу и горную часть острова, где тебя ждет семикилометровый подъем на перевал Чехова, а после него такой же почти горнолыжный спуск, несколько подъемов и финиш.

Погода на Сахалине непредсказуемая. Бывалые марафонцы рассказали, что были случаи, когда в день старта марафон отменяли из-за погодный условий. Перед моим стартом выпал свежий белый-белый снег. Бежать по рыхлому снегу тяжело, но это никого не испугало.

Моей целью на марафоне было добежать, дойти, доползти до финиша. Катил не спеша, разглядывая красивые пейзажи острова. Останавливался, фотографировал то, что привлекало внимание. Во время остановок отставал от замыкающей группы лыжников. Потом догонял. И так на протяжении всей дистанции.

На подъеме на перевал через каждый километр есть отметка, сколько осталось до вершины: 7 км, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 500 м и 100 м. Забрался! На вершине – очередной пункт питания, и на спуск. Далее перед финишем еще несколько крутых подъемчиков, после которых с огромной радостью вылетаешь на ФИНИШ!

Цель гонки выполнена, даже перевыполнена. В протоколе не последний, учитывая то, что разница по времени с Карелией, где я живу, 8 часов, и период акклиматизации я не успел пройти. До Москвы поездом, потом перелет 9 часов, 1,5 дня и старт. Марафоном я доволен полностью. Все понравилось. Эмоции только положительные.

Совет тем, кто хочет поехать на Сахалин – ничего не бояться и ехать. На Сахалине много интересного!»

Фото: ХХV Лыжный марафон пам. Фархутдинова, личные архивы спортсменов