Деминский лыжный марафон: все самое важное о главном зимнем старте страны

Информация о старте:

Дата проведения: 1-3 марта 2024 г

Место проведения: деревня Демино, г. Рыбинск, Ярославская область

Стиль: классический, свободный

Дистанции: 25 км классика, 10, 50 свободный стиль, детский старт на 1 км, 2 классикой и 5 км свободным стилем

Ссылка на регистрацию: russiarunning.com/event/Demino_ski_marathon_2024

Официальный сайт: deminom.ru

Контакты для связи: worldcup@demino.com

Деминский марафон – главное лыжное событие страны, праздник спорта, на котором собираются вместе любители и профессионалы. Ежегодно здесь более 5000 участников. В Демино приезжают многие именитые лыжники из сборной России, такие как Александр Большунов, Денис Спицов, Глеб Ретивых, Карим Халили и многие другие. Они готовы ставить рекорды трассы и радовать автографами любителей лыжного спорта. Слоты на марафон разбирают, как горячие пирожки, поэтому раздумывать долго нет времени. Кстати, марафон можно совместить с отпуском, потому что в окрестностях есть, что посмотреть.

В 2024 году Деминский марафон принимает соревнования в статусе:

этапа кубка марафонов России RUSSIALOPPET,

открытого чемпионата и первенства Ярославской области,

открытого чемпионата и первенства города Рыбинска,

заключительного этапа «Суперкубка Деминских марафонов POWERUP 2023\2024».

Маршруты и дистанции марафона

Основными дистанциями Деминского марафона являются «Золотая гонка» на 50 км свободным стилем и «Серебряная гонка» на 25 км классическим стилем. Самые подготовленные могут принять участие в обеих гонках.

Для тех, кто еще только начинает свой путь в лыжном спорте, но тоже хочет стать частью праздника, есть трасса 10 км свободным стилем.

Для детей, занимающихся лыжным спортом, организаторы подготовили трассы 5 км свободным стилем и 2 км классическим.

Трасса полного марафона проходит в два круга по 25 км. Старты дистанций осуществляются волнами с разницей в 5 минут.

Поскольку раньше Деминский марафон входил в международную серию Worldloppet, то к трассе предъявляли много требований. Сейчас соревнования временно лишились этого статуса, но организаторы качество подготовки не снизили.

Ширина трассы составляет около 6 метров, что позволяет двигаться по ней коньком трем лыжникам, не мешая друг другу. Общий перепад высот 54 метра, рельеф непростой, но проходимый даже любителями, которые только начинают свой путь в лыжных гонках, много равнинных участков. Самый сложный участок марафона проходит по трассам, на которых раньше проходил Кубок Мира, в районе стадиона «Демино».

По пути можно успеть насладиться видами на Волгу и сказочный хвойный лес. На финише всех наградят памятной медалью, а самых быстрых в возрастных категориях и абсолюте наградят отдельно.

Пункты питания

Организаторы планируют установить 4 пункта питания на круг. На столах можно будет подкрепиться бананами, сухофруктами, черным хлебом с солью, солеными огурчиками, дольками лимона и апельсина. Из напитков будет вода, чай, морс, изотоник.

После финиша всех спортсменов накормят горячим обедом. Примерное меню: куриный бульон, плов, булочки, сосиски, соленые огурчики, сладкий чай и выпечка.

Детский старт

Для детей организаторы готовят «Baby-марафон» на дистанцию 1 км. Старт будет проходить в два захода по возрастам. Все дети получат медаль на финише, результаты не подводятся.

Регистрация

Зарегистрироваться на соревнования можно на сайте russiarunning.com.

Допуск к соревнованиям зависит от возраста:

На дистанцию 5 км свободным стилем допускаются лыжники 2012–2010 гг. рождения (400 мест). Трасса сложная, поэтому организаторы ждут на гонке детей, которые занимаются в спортивных школах на постоянной основе.

На дистанцию 10 км свободным стилем допускаются участники от 15 лет и старше (800 мест).

На дистанцию 50 км марафонской «Золотой» гонки свободным стилем допускаются мужчины от 19 лет и старше, женщины от 21 года и старше (3000 мест).

На дистанцию 2 км классическим стилем допускаются дети 2015 – 2011 гг. рождения (300 мест).

На дистанцию 25 км классическим стилем допускаются мужчины от 17 лет и старше, женщины от 19 лет и старше (800 мест).

На «Baby-марафон» классическим стилем допускаются участники 2020 – 2016 гг. рождения (250 мест).

По правилам соревнований, возраст участников определяется на 31 декабря 2024 года.

Стоимость участия

Слот на соревнования лучше приобретать заранее. Во-первых, они быстро разлетаются, во-вторых, чем раньше, тем дешевле. Онлайн слот можно приобрести только до 22 февраля 2024 года, далее оплатить участие в соревнованиях можно будет уже на месте проведения с 29 февраля до начала старта при наличии мест.

Слот на дистанцию 1 км до 31 декабря 2023 стоит 500 руб., до 22 февраля 2024 года – 600 руб., с 29 февраля 2024 г – 700 руб.

Слот на 2 км до 31 декабря 2023 стоит 700 руб., до 22 февраля 2024 года – 800 руб., с 29 февраля 2024 г – 900 руб.

Слот на 5 км до 31 декабря 2023 стоит 1500 руб., до 22 февраля 2024 года – 1700 руб., с 29 февраля 2024 г – 2000 руб.

Слот на 10 км до 31 декабря 2023 стоит 2000 руб., до 22 февраля 2024 года – 2200 руб., с 29 февраля 2024 г – 2500 руб.

Слот на 25 км до 31 декабря 2023 стоит 3000 руб., до 22 февраля 2024 года – 3500 руб., с 29 февраля 2024 г – 4000 руб.

Слот на 50 км до 31 декабря 2023 стоит 4000 руб., до 22 февраля 2024 года – 5000 руб., с 29 февраля 2024 г – 6000 руб. На дистанции 50 км также можно дополнительно приобрести именной номер за 1000 рублей при оплате слота до 31 декабря 2023 года.

Скидки

Для людей с ограниченными возможностями здоровья участие бесплатное, если есть свободные места. Для регистрации нужно написать на почту worldcup@demino.com, приложив справку ВТЭК или удостоверение, медицинскую справку с допуском.

Для ветеранов боевых действий предоставляется скидка 20%. Чтобы получить промокод, нужно написать на почту worldcup@demino.com, приложив удостоверение ветерана боевых действий и медицинскую справку с допуском к соревнованиям.

Возврат слота

До 22 февраля 2024 года слот на соревнования можно вернуть в личном кабинете участника, но из оплаченной суммы организаторы удержат:

до 31 декабря 2023 – 30% от суммы оплаченного стартового взноса + банковские услуги;

с 01 января 2024 по 21 февраля 2024 – 50% от суммы оплаченного стартового взноса + банковские услуги.

После 22 февраля 2024 г. стартовые взносы возврату не подлежат.

Перерегистрировать слот на другого участника нельзя.

Получение стартовых пакетов

Стартовые пакеты можно будет получить в стартовом городке в Центре спорта и отдыха «Демино» на втором этаже кафе «Финиш»:

29 февраля, 15:00 – 19:00 – все дистанции,

1 марта, 09:00 – 11:00 – дистанции 5 и 10 км, 09:00 – 22:00 – все дистанции,

2 марта, 8:00 – 10:00 – все дистанции,

3 марта, 8:00 – 09:30 – дистанции 1 и 2 км, 8:00 – 10:00 – дистанция 25 км.

Для получения стартового пакета необходимо предъявить:

документ, удостоверяющий личность (паспорт, права, удостоверение военнослужащего, свидетельство о рождении для участников младше 14 лет)

(паспорт, права, удостоверение военнослужащего, свидетельство о рождении для участников младше 14 лет) оригинал действующего страхового полиса на дату старта (если у вас электронный полис, нужно предоставить адрес сайта с онлайн реестром компании, выдавшей данный страховой полис). Полис можно будет купить онлайн при оформлении слота или на месте соревнований. Участникам дистанций 25 и 50 км не надо покупать полис – он идет в комплекте со слотом. Для дистанций 1 и 2 км полис не нужен.

на дату старта (если у вас электронный полис, нужно предоставить адрес сайта с онлайн реестром компании, выдавшей данный страховой полис). Полис можно будет купить онлайн при оформлении слота или на месте соревнований. Участникам дистанций 25 и 50 км не надо покупать полис – он идет в комплекте со слотом. Для дистанций 1 и 2 км полис не нужен. оригинал медицинской справки (срок действия 6 месяцев). Справка сдается на время проведения гонки организаторам, после финиша ее можно забрать. Сдать копию справки при предъявлении оригинала нельзя.

В состав стартового пакета входит:

стартовый номер-майка,

фирменный пакет Деминских марафонов,

большой пакет для упаковки одежды на старте,

сувенирная продукция,

печатная рекламная продукция.

Отметки в паспортах Russialoppet

Поставить печать в паспорт Russialoppet можно будет в банкетном зале кафе «Чемпион» (в помещении комиссии по допуску): 2 марта с 15:00, 3 марта с 13:00.

Особые условия

Во время гонок менять лыжи участникам запрещено.

Передача без перерегистрации стартового номера другому участнику запрещена – дисквалифицируют обоих.

На гонках классическим стилем можно использовать лыжные палки, длина которых составляет не более 83% от роста спортсмена (в ботинках).

Программа лыжного старта

29 февраля 2024, четверг

15:00 – 19:00 – регистрация участников, выдача стартовых пакетов (все дистанции)

1 марта 2024, пятница

09:00 – 11:00 – регистрация участников, выдача стартовых пакетов(дистанции 5 и 10 км)

09:00 – 22:00 – регистрация участников, выдача стартовых пакетов (все дистанции)

11:40 – открытие коридора выхода на старт, для участников на 5 км

12:00 – старт для юниоров на дистанцию 5 км, по решению оргкомитета, возможен волновой масс-старт с интервалом 5 минут.

12:20 – старт для юниорок на дистанцию 5 км, по решению оргкомитета, возможен волновой масс-старт, с интервалом 5 минут.

12:40 – открытие коридора выхода на старт, для участников на 10 км

13:00 – старт для участников 10 км, волновой масс-старт по 150 человек, с интервалом 5 минут.

15:00 – церемония награждения

17:00 – традиционная «Макарон-пати» (для участников 50 и 25 км), брифинг (кафе «Финиш» 1 этаж).

2 марта 2024 года, суббота

8:00 – 10:00 – регистрация участников, выдача стартовых пакетов (все дистанции)

10:45 – торжественная церемония открытия «XVII Традиционного Международного Деминского лыжного марафона 2024»

11:00 – старт «Золотой гонки» 50 км, волновой масс-старт (с интервалом 5 минут между группами/волнами).

14:30 – церемония награждения 50 км (абсолют и группы: м 19-23, м 24-29, м 30-34, м 35-39, ж 21-23, ж 24-29, ж 30-34, ж 35-39).

16:00 – церемония награждения 50 км (оставшиеся группы, начиная с м 40-44 и ж 40-44).

3 марта 2024 года, воскресенье

8:00 – 09:30 – регистрация участников на 1 и 2 км, выдача стартовых пакетов

8:00 – 10:00 – регистрация участников, выдача стартовых пакетов на дистанцию 25 км

10:00 – старт «Baby марафона» на дистанцию 1 км, масс-старт группы b2 2018 – 2016 гг.р.

10:10 – старт «Baby марафона» на дистанцию 1 км, масс-старт группы b1 2020 – 2019 гг.р.

10:00 – открытие коридора выхода на старт для участников 2 км

10:20 – старт мальчиков на дистанцию 2 км, масс-старт.

10:30 – старт девочек на дистанцию 2 км, масс-старт.

10:30 – открытие коридоров выхода на старт для участников гонки на 25 км

11:00 – старт гонки на дистанцию 25 км, волновой масс-старт (с интервалом 5 минут между группами/волнами).

14:30 – церемония награждения

Как добраться

На машине

Из Москвы до места проведения соревнований примерно 350 км. Ехать нужно по Ярославскому шоссе через Переславль-Залесский и Ростов до Ярославля. Далее выехать из Ярославля через поселок Кузнечиха, после которого на развязке нужно повернуть направо и ехать еще примерно 70 км. В деревне Демино нужно искать указатель «Лыжный стадион», около него поверните налево. Финиш.

Координаты стартового городка: 58.036449,39.114049. Маршрут на Яндекс картах. В стартовом городке есть парковка для машин на 3000 мест.

На поезде

В Рыбинск ходят поезда из разных городов России, из крупных – Санкт-Петербург, Москва, Самара, Иваново, Ярославль. Расписание смотрите на сайте РЖД из своего города. Можно также доехать на поезде до Ярославля, а дальше на автобусе № 500 или 504 или на такси до Рыбинска.

Такси от Ярославля до Демино и Рыбинска будет стоить примерно 2500 – 3000 рублей, в пути – 1 час 20 минут. От Рыбинска до Центра спорта и отдыха «Демино» такси обойдется в сумму чуть больше тысячи (ехать полчаса).

На автобусе

Из Москвы ехать до Рыбинска на автобусе примерно 5 часов. Автобусы ходят часто, отправляются с «Северного вокзала». Стоимость билетов от 1070 рублей в зависимости от перевозчика.

Трансфер

Организаторы марафона сказали, что будет трансфер из Ярославля в Демино. Подробностей пока нет, следите за обновлениями на сайте и в социальных сетях.

Что посмотреть

Поездку на марафон можно совместить с культурной программой, благо рядом с местом проведения соревнований много всего интересного.

Рыбинск

Городок очень уютный и красивый. В центре города все вывески сделаны на старинный манер и создается ощущение, что вы оказались в другой эпохе.

Множество музеев на любой вкус. Рекомендуем обратить внимание на промышленные пространства, например, музей братьев Нобелей, которые занимались нефтяным бизнесом в России.

Множество уникальных памятников сделают прогулку незабываемой. Где еще вы встретите бронзовых Ленина в шапке, бурлака и водопроводчика?

Живописная набережная Волги, Рыбинское водохранилище, архитектура разных стилей (даже есть Мавританский замок) – кажется этот город создан для прогулок и детального изучения.

Ярославль

Этот город в рекламе не нуждается – один из ярких представителей «Золотого кольца» России. Невероятно красивые церкви, набережные, кремль.

Загляните в музей «Музыка и время» – получите удовольствие с послевкусием.

Отзывы участников о марафоне

Галина Зарезина: «Первый раз я услышала о Деминском марафоне, как о «Мекке Российских лыжных марафонов» – самый большой, самый крутой – «вишенка на торте» всех лыжных марафонов. Решилась поехать в 2023 году после того, как смогла преодолеть марафон в Петрозаводске.

Эмоций и впечатлений от старта осталось много. Марафон в Демино – самый многочисленный в России. Это как живой огромный улей – тысячи участников, выдача стартовых пакетов, сувенирные магазинчики и лавки, кабинки для подготовки лыж, камеры хранения. Спокойно встречаешь именитых и известных лыжников, спортивных блогеров и просто известных личностей.

Трасса марафона – это 2 круга по 25 км, состоящих их двух петель: одна на 15 км – более пологая, вторая на 10 км – горная. Старт волнами через 3 минуты, первые волны 300-400 спортсменов, последние по 500-800.

Задача №1 после старта на первый подъем – сберечь свои палки и не угодить в завал. Организаторы в 2023 году мудро придумали разделить первый стартовый подъем на два параллельных коридора, что значительно облегчило эту задачу. Я стартовала из самой массовой волны, всю трассу проходила в группе лыжников.

Второй круг был немного свободнее, но на всех подъемах участники поднимались «ручейком» друг за другом.

Организация марафона на высшем уровне: старт уже с историей, многое стараются улучшить с каждым годом. Количество участников добавляет свои «прелести», но положительных эмоций не уменьшает. Из минусов: была длиннющая очередь после финиша за едой на улице, которую я стоять не стала, и очередь за получением оригиналов мед. справок.

Этот марафон мне дался легче предыдущих, так как я лучше подготовилась: смогла пройти его с ровным темпом, по скорости не «просела» на втором круге.

Совет: первым делом после подготовки к марафону, необходимо позаботиться о своевременном бронировании жилья на период соревнований, так как его разбирают очень быстро еще осенью.

Из достопримечательностей Рыбинска стоит отметить вывески в дореволюционном стиле, огромное водохранилище, которое местные называют «морем», набережную Волги, с которой видно мост через Волгу, Спасо-Преображенский собор и Рыбинскую ГЭС. Мне запомнился единственный в мире памятник бурлаку и памятник В.И. Ленину в зимнем пальто и зимней шапке!»

Дарья Воеводкина: «Я участвовала в марафоне в 2021 году. Выбрала его по нескольким причинам. Во-первых, он проходит в то время, когда лыжники-любители набирают лучшую форму в сезоне, и за спиной достаточный объем тренировок, чтобы принять участие в полном марафоне. Я была на пике формы в то время. Во-вторых, на этом старте более-менее ожидаемые погодные условия – высока вероятность, что старт состоится, снега хватит. В-третьих, Демино – это статусный марафон, на которой приезжают именитые спортсмены, чтобы побороться за призы. У тебя есть возможность прокатиться на одной лыжне со звездами спорта.

Что касается трассы, то это одна из лучших, на которых я каталась. Хороший снежный покров, есть крутые подъемы и спуски с поворотами, но трасса широкая и очень хорошо подготовлена, поэтому всем хватает места и сложностей, если вы готовились, не представляет. К тому же, марафон проходит в два круга, и на втором уже знаешь все препятствия впереди. Есть также продолжительный пологий участок с открытыми участками, на них возможен ветер в плохую погоду. Трасса интересная – проверит все ваши навыки.

Самый важный совет тем, кто собирается участвовать – продумать заранее, возможно еще до покупки слота, жилье или способ доставки вас на марафон. Я не очень внимательно все изучила и забронировала гостиницу в Ярославле, а оказалось, что это далеко и транспортного сообщения налаженного нет. Был какой-то трансфер от организаторов, но мне он был неудобен. Пришлось арендовать машину, чтобы доехать в Демино. Многие живут в Рыбинске, но городок маленький, всех желающих принять не может.

Стартовый пакет классный: хороший качественный мерч, который хочется носить, а не передарить кому-то, много всяких ништяков. Хорошая увесистая медаль. Организация на отличном уровне. Раньше он входил в серию WORDLOPPET – требования там гораздо выше, чем на обычных российских стартах. Люди вокруг приветливые и доброжелательные, никто не хамил на трассе, как это часто бывает, что ты мешаешься под ногами и какой-то дед не может установить личный рекорд из-за тебя. Соревнования комфортны и для профессионалов и для любителей.

Отдельно хочу отметить сервис лыж. В стартовом городке представлен большой выбор сервис-бригад, которые приезжают туда каждый год: хорошо знают погодные условия и качество трассы. Цены не заоблачные, мастера профессиональные – подробно все расскажут и объяснят. Я сдала лыжи накануне соревнований в сервис, утром, за час до старта, забрала. Лыжи катили превосходно.

Я очень рада, что приняла участие в Деминском марафоне. Ношу повязку на голове с его символикой с гордостью – когда встречаю кого-то с такой же, то чувствую, что мы в одной банде. На этом марафоне я установила свой личник, чем очень горжусь».

Олег Филиппов: «Я выбрал Деминский марафон по совету друзей. Сам я из Старой Руссы, и многие мои друзья и знакомые из Новгорода ежегодно ездят на этот старт. Участвовал уже три раза, начиная с 2019 года.

Мне нравится, что на марафоне огромное количество участников: когда вместе собирается 2-3 тысячи лыжников – это впечатляет. Нравится высокий уровень подготовки трассы и то, что круг большой – 25 км. Здорово, что в Демино приезжают звезды спорта.

Я не ставлю перед собой амбициозные цели на марафон, еду обычно с удовольствием. Единственный раз, когда пришло разочарование – в 2023 году. Сдал лыжи в сервис в стартовом городке, но подготовили их плохо. Лыжи не ехали совсем, я замучался на трассе. Не знаю, наверное мастер был плохой, вряд ли их как-то проверяют – кто арендовал место, тот и работает.

Все остальное классно: массовость, подготовка трассы, отличная лыжная погода – в конце марта в Ярославской области обычно около – 10̊, комфортно».

Фото: vk.com/demino_marathon; vasiliskovphoto.ru