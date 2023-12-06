Забросили санитайзер? А зря! Сейчас самое время обрабатывать им руки

Вирусы проснулись.

Декабрь – месяц очередного всплеска заболеваемости ОРВИ, гриппом, коронавирусом и другими вирусными заболеваниями. Говорят, что обезопасить себя от опасных микробов помогает санитайзер, но вот давно ли вы доставали его? Кажется, что после окончания пандемии о нем незаслуженно забыли.

Разбираемся, настолько ли эффективен санитайзер в борьбе с вирусами и бактериями, как правильно его использовать и когда лучше выбрать традиционные мыло и воду.

Как работает антисептик для рук и когда его нужно использовать

Антисептики для рук разработали в 1966 году для медицинских работников. С помощью таких растворов медики получили возможность быстро обрабатывать свои и так обычно чистые руки, не пересушивая кожу постоянным мытьем. Причем антисептики рекомендовали как дополнение к обычному мытью рук, а не как замену. Со временем из-за удобного формата санитайзеры стали использовать повсеместно, а не только в больницах.

Эффективное средство для дезинфекции рук содержит от 60 до 95% спирта и немного воды. Иногда в него добавляют ухаживающие компоненты вроде геля с алоэ или глицерина. В составе могут быть еще красители и ароматизаторы. Средства без спирта в составе или с содержанием спирта менее 60% брать не стоит, они не в силах защитить от опасных микробов.

Активные ингредиенты большинства средств для дезинфекции рук – это изопропиловый и этиловый спирт, N-пропанол или их комбинации. Чтобы понять, как эти вещества уничтожают микробов, нужно вспомнить, как устроены паразиты.

В большинстве случаев микробы – это одноклеточные живые существа, к ним относятся вирусы, бактерии, грибы. У них есть ядро, в котором хранится генетическая информация, и клеточная стенка из жира и белка. Последняя защищает генетический материал от агрессивных внешних факторов и разрушения. Спирт в составе санитайзера растворяет внешний слой, оголяя беззащитное ядро. Как только микроб лишается своей оболочки, он погибает.

Спирт в составе санитайзера разрушает не только оболочки вирусов, но и защитный жировой слой на коже. Поэтому, если пользоваться им слишком часто, кожа на руках может воспалиться и потрескаться.

Однако санитайзеры эффективны далеко не для всех вирусов, например, есть микробы без внешней оболочки, их ядро защищено другими способами, а значит, они не погибают даже под действием спирта. К таким паразитам относятся криптоспоридии, клостридии, норовирусы. От них санитайзер не поможет.

Когда нужно обрабатывать руки санитайзером

Санитайзер – удобное средство для обработки рук, когда рядом нет воды и мыла. Вот лишь малая часть ситуаций, в которых он может пригодиться:

после поездки в общественном транспорте;

после рукопожатия;

после того, как погладили бездомное животное;

после того, как прикоснулись к тележке в магазине или другой поверхности, которой до этого касалось много людей (например, к поручням лестницы, кнопкам лифта, дверным ручкам);

перед приготовлением или употреблением пищи;

после посещения туалета;

если вы болеете или ухаживаете за заболевшим человеком.

Не много и не мало: как правильно обрабатывать руки санитайзером

Новое исследование показало, что многие диспенсеры со средством для дезинфекции рук, установленные в общественных местах, либо выдают слишком много, либо слишком мало раствора.

Исследователи протестировали пять систем диспенсеров и обнаружили большую вариабельность между дозами. Так, некоторые выделяли не более 0,5 мл средства. Такого количества явно недостаточно для того, чтобы эффективно обработать руки. Другие – слишком много, поэтому люди часто стирали остатки санитайзера полотенцем, что значительно снижало эффективность обработки.

Согласно рекомендациям ведущей организации по защите пациентов Leapfrog Group, диспенсеры должны выдавать около одного миллилитра санитайзера. Точное количество зависит от размера рук, температуры окружающей среды и состава санитайзера. В идеале средства должно хватить, чтобы равномерно покрыть руки с двух сторон и обработать пространство между пальцами. На полное высыхание должно уйти около 20 секунд, но точно не больше минуты.

Как пользоваться антисептиком для рук правильно:

Налейте на руку достаточное количество раствора. Соедините руки и разотрите раствор между ними, включая пространство между пальцами. Разъедините руки и дождитесь пока кожа высохнет самостоятельно, не стирайте лишнее средство полотенцем или салфеткой.

Запомните: даже если пользоваться санитайзером по всем правилам, он не сработает, если руки слишком грязные или жирные.

Если есть мыло и теплая вода, санитайзер не нужен

Ничего эффективнее мытья рук в теплой воде с мылом наука пока не придумала. Причем мыльный раствор отлично справится даже с жирными и грязными руками, смывая с них все виды загрязнений, включая микробное. Так, мыло и вода удаляют с кожи большинство патогенных микробов, с которыми не всегда справляется санитайзер. Например, средство для дезинфекции рук всего лишь размажет по рукам норовирус и клостридий, а вот мыльный раствор уничтожит их отлично.

Инструкция по эффективному мытью рук, составленная ВОЗ (видео-инструкцию можно посмотреть на официальном канале организации):

смочите руки водой;

нанесите на ладонь достаточно мыла, чтобы при растирании получилась обильная пена;

потрите ладони друг о друга;

промойте пространство между пальцами;

скрестите пальцы и потрите ладони друг о друга;

потрите пальцы с тыльной стороны о ладонь другой руки;

промойте большие пальцы;

потрите ладони подушечками пальцев;

тщательно смойте мыло теплой чистой водой;

промокните руки одноразовым сухим полотенцем;

используйте отработанное полотенце, чтобы закрыть кран и, при необходимости, открыть дверь из туалета.

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Фото: Towfiqu barbhuiya on Unsplash, Towfiqu barbhuiya on Unsplash, Kelly Sikkema on Unsplash, Devyn Holman on Unsplash