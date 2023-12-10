Почему появляется перхоть? Вся ли она одинакова? Можно ли самостоятельно избавиться?

Спойлер: может потребоваться помощь врача.

По данным исследований, перхоть встречается у каждого второго жителя планеты. Кроме характерного «снегопада» на волосах, она может сопровождаться зудом и дискомфортом, вызывать тревожность и даже ограничивать человека в ношении темной одежды. Чаще всего появление перхоти связано с неправильным уходом за волосами или неблагоприятными условиями окружающей среды, но иногда она выступает практически единственным проявлением серьезных заболеваний.

Что такое перхоть? Почему она появляется? Можно ли избавиться от перхоти самостоятельно или без помощи врача не обойтись? Разбираемся с медицинским автором раздела «Здоровье» на Sports.ru, Александром Шестаковым.

Виды перхоти

Перхоть – это мертвые клетки эпидермиса (наружного слоя кожи), которые выглядят как белые или сероватые «зернышки», хлопья или чешуйки на волосах.Отшелушивание старых, мертвых клеток кожи – это нормальное явление, которое мы обычно не замечаем, потому что процесс происходит постепенно. Однако у людей с перхотью верхний слой кожи слущивается быстрее и обильнее, из-за этого чешуйки хорошо просматриваются на волосах или одежде. Причем перхоть может появляться как на волосистой части головы, так и в области бровей и носа.

Существует 2 принципиально разных типа перхоти в зависимости от механизма ее возникновения: сухая и жирная. «Сухая» перхоть появляется из-за сухости кожи головы. Чаще всего причиной этого становится сухой воздух зимой, частое мытье головы горячей водой или неправильно подобранные средства для ухода за кожей и волосами. «Сухая» перхоть отличается мелкими «зернышками» белого цвета, иногда сочетается с легким зудом.

Наоборот, «жирная», или маслянистая перхоть возникает из-за избытка себума (кожного сала) на волосистой части головы. Себум – это секрет сальных желез, состоящий из жирных кислот и сложных эфиров воска. В этом случае отмершие клетки эпидермиса слипаются, образуя более крупные желтоватые хлопья или чешуйки.

Причины перхоти

В большинстве случаев появление «сухой» перхоти связано с неблагоприятными условиями среды или неправильным уходом за кожей головы и волосами.

Причиной «жирной» перхоти может стать от природы повышенная продукция себума – часто у людей с такой проблемой кожа головы быстро жирнится и чтобы сохранить волосы чистыми, им приходится мыть их ежедневно. Появление «жирной» перхоти часто сочетается с себорейным дерматитом – заболеванием, связанным с повышенной активностью сальных желез. При себорейном дерматите «жирная» перхоть в виде хлопьев может сочетаться с более сильным зудом.

Другой фактор, влияющий на появление «жирной» перхоти, связан с активностью дрожжеподобных грибов Malassezia globosa, в норме проживающих на коже человека. Эти грибы питаются себумом, поэтому чем жирнее кожа, тем комфортнее чувствуют себя грибы. В большинстве случаев Malassezia globosa не вызывают проблем с кожей. Если же выработка себума повышена и кожа склонна к жирности, это может привести к избыточному росту грибов, нарушить микробиом кожи и спровоцировать себорейный дерматит, а значит и появление перхоти.

Реже перхоть связана с другими кожными заболеваниями, например с экземой и псориазом. В таких случаях, помимо шелушения на голове или других частях тела, есть и другие симптомы вроде очагов покраснения или ороговения кожи.

При контактном дерматите перхоть сочетается с зудом и покраснением кожи. Подобная реакция обычно вызывается местной аллергией на шампунь или средства для ухода за кожей.

Если не помогает шампунь, нужно обратиться к врачу

В большинстве случаев справиться с проблемой помогут специальные шампуни против перхоти. Они содержат ряд активных компонентов, направленных на устранение причин избыточного шелушения:

Салициловая кислота мягко отшелушивает кожу головы.

Деготь замедляет отмирание клеток эпидермиса и образование перхоти.

Сера обладает антибактериальными свойствами и предотвращает слипание отмерших клеток кожи и образование чешуек.

Пиритион цинка оказывает антибактериальное и противогрибковое действие, за счет чего снижает активность Malassezia globosa, а также уменьшает избыточное выделение себума сальными железами.

Сульфид селена также снижает жирность кожи и борется с грибками Malassezia.

Кетоконазол – еще одно противогрибковое средство.

Выбирая шампунь против перхоти, важно внимательно изучить инструкцию – некоторые средства допустимо использовать ежедневно, другие нужно применять реже.

На поиск подходящего средства может потребоваться время. Так, например, одним поможет шампунь с цинком, другим – с кетоконазолом. Все зависит от индивидуальных особенностей.

Важно! Шампуни на основе дегтя могут временно затемнить светлый тон волос. Они также способны повысить чувствительность кожи головы к солнечному свету, поэтому американская ассоциация дерматологов рекомендует носить головные уборы на улице при использовании шампуней с этим активным ингредиентом.

Если после применения шампуня возникает зуд и покраснение, это указывает на аллергическую реакцию. Такой шампунь лучше не использовать, чтобы не усугубить ситуацию.

В идеале подбирать средства по уходу за кожей и волосами должен дерматолог. Специалист поможет выбрать средства в зависимости от причины появления перхоти и индивидуальных особенностей кожи головы. Если справиться с перхотью не получается в течение месяца, то следует обратиться к дерматологу.

Кроме того, как можно скорее обратиться к врачу следует, если:

шелушение сочетается со стойким покраснением кожи и зудом,

кожные изменения появляются на других частях тела.

«Народные» средства следует применять с осторожностью – часто они могут навредить здоровью. Так, при использовании растворов на основе соды или уксуса есть риск нарушить кислотно-щелочной баланс кожи, что только увеличит количество перхоти. А применение уксуса может и вовсе привести к химическому ожогу.

Уход за кожей головы, полноценное питание и спорт помогут справиться с перхотью

Склонную к жирности кожу головы специалисты рекомендуют мыть ежедневно с небольшим количеством шампуня – избыток средства может вызвать раздражение и увеличить количество перхоти. Наоборот, если кожа склонна к сухости, следует реже мыть голову. Также справиться с жирностью поможет кондиционер – наносить его нужно на кончики волос, их самую нижнюю часть, чтобы защитить от повреждения.

Внимание стоит уделить и температуре воды. Горячая вода сушит кожу, поэтому для уменьшения количества перхоти голову следует мыть в теплой или прохладной воде.

Специалисты также рекомендуют ограничивать количество средств для укладки волос, так как они могут накапливаться на коже, повышая ее жирность.

Кроме того, важно сбалансированно и разнообразно питаться. Полноценное питание с достаточным количеством белка, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов группы В и цинка способствует здоровью кожи и волос. Специалисты утверждают, что дефицит этих компонентов может увеличить количество перхоти.

Стресс тоже влияет на состояние кожи головы. Доказано, что хронический стресс снижает эффективность работы иммунной системы за счет избытка гормона кортизола в крови. Это может стать причиной обострения себорейного дерматита, экземы, псориаза, а значит и повысить количество перхоти. Регулярные физические нагрузки снижают уровень кортизола и помогают справляться с хроническим стрессом.

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Фото: en.wikipedia.org; Christopher Campbell on Unsplash ; Tim Mossholder on Unsplash