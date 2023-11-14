Outdoor фестиваль SPORT-MARAFON FEST: гид по масштабному спортивному празднику

Информация о фестивале:

Дата проведения: 7-9 июня 2024 года

Место проведения: арт-парк «Никола-Ленивец», Калужская область

Виды спорта: трейл, велозаезд, рогейн, ориентирование

Дополнительные активности: концерты, лекции, веревочный курс, мастер-классы, детская зона

Ссылка на регистрацию: myrace.info/events/613

Официальный сайт: sportmarafonfest.ru/

Telegram-чат для участников фестиваля: t.me/sportmarafontrail

Контакты для связи: fest@sport-marafon.ru

Фестиваль SPORT-MARAFON FEST – это массовый спортивный праздник для всей семьи. Каждый найдет себе интересную аутдор дисциплину среди большого разнообразия представленных дистанций. Арт-парк «Никола-Ленивец», на территории которого проходит фестиваль, добавит красоты и искусства. Лекции и мастер классы скрасят ожидание стартов. Для детей будет организован садик и масса спортивных и творческих развлечений.

Маршруты дистанций проходят по территории арт-парка «Никола-Ленивец» и Национального парка «Угра». «Никола-Ленивец» – это пространство под открытым небом, на территории которого находятся произведения современного искусства и архитектуры. Авторами объектов стали известные художники и архитекторы, а также местные жители.

Дисциплины и маршруты фестиваля

На фестивале представлены следующие спортивные дисциплины: трейловый бег, ориентирование, велосипедные заезды по пересеченной местности, рогейн.

TRAIL

Треки забегов проложены по лесным тропам, грунтовым дорогам, полям, на которых можно встретить броды, а также лужи и грязь, если будет дождливая погода.

Все маршруты размечены красно-белой лентой и флажками. За 5 дней до старта будет доступен для скачивания в телефон или спортивные часы GPS-трек маршрута. На каждой дистанции замыкают колонну бегунов опытные спортсмены, которые будут «собирать» отставших.

TRAIL 10, 17, 32, 47, 60, 100

Дистанции трейловых забегов представлены на любой вкус – свой маршрут найдут как новички, так и опытные спортсмены, которые хотят показать результат. Все трассы беговые, препятствий мал, можно показать хорошее время. Для тех, кто успевает на бегу что-то увидеть, помимо удовольствия от созерцания природных красот, можно еще будет насладиться арт-объектами парка «Никола-Ленивец».

Тех, кто отважится пробежать дистанцию 100 км, ждет незабываемый старт. Чтобы наполнить бегунов энергией на длинный маршрут, старт будет сопровождаться живой музыкой, огненным шоу и поддержкой зрителей. На маршруте предусмотрен пункт питания с горячей едой. Сухие вещи можно сдать в заброску и переодеться во время дистанции.

TRAIL NIGHT

Ночной забег на 5 км по территории арт-парка «Никола-Ленивец». Участники смогут по-новому взглянуть на арт-объекты при свете фонариков и наполнить иным смыслом. Препятствий на маршруте не будет, поэтому можно спокойно наслаждаться фантастической атмосферой, которую создаст свето-музыкальное шоу на старте и финише. Для участия в старте необходимо иметь налобный фонарик и телефон с номером организаторов.

NORDIC

Если бегать – не ваше, то можно пройти маршрут 10 км со скандинавскими палками или без них. Идти можно в свое удовольствие, потому что победителей на этой дистанции не выявляют, но все финишеры получат памятную медаль. Кстати, можно взять с собой собаку.

CANISPRINT

Организаторы позаботились даже о собаководах – будет подготовлена круговая дистанция 550 м. Всех участников поделят на забеги по 10 человек и 10 собак. Самые быстрые в каждом забеге выйдут в следующий круг. Предполагается ⅛, ¼, ½ и финал, где и выявят победителей. Во время участия в дистанции собака всегда должна быть на поводке.

BIKE

На фестивале смогут принять участие не только бегуны, но и любители велосипедных гонок на пересеченной местности. Организаторы подготовили три дистанции разной сложности. Все маршруты проложены в один круг и имеют минимальное количество реверсных участков.

Бонус для участников – возможность пройти техосмотр велосипеда и устранить неполадки. Это можно будет сделать до, во время и после гонки.

BIKE 38

Короткая дистанция, насыщенная различными препятствиями. Поля, грунтовые дороги, лесные тропки, крутые спуски ждут вас на маршруте. Организаторы обещают, что будет сложно, но увлекательно.

BIKE 64

Дистанция средней сложности, во время которой придется технически поработать, а еще можно успеть рассмотреть все достопримечательности. В описании участков маршрута организаторы часто употребляют слово «тяжелый», так что придется хорошо потренироваться перед участием в гонке.

BIKE 120

Новый маршрут захватывает всю территорию парка «Угра» и «Никола-Ленивец». На дистанции ждут тех, кто уверен в своих силах и готов к приключениям и трудностям. Набор высоты более 1000 метров, асфальтовые участки почти отсутствуют, много сложных подъемов и спусков.

Ориентирование

Не только бегать, но и думать головой – такой формат вы найдете на соревнованиях по ориентированию. Отличное занятие для всей семьи.

Дистанции есть как для спортсменов, так и для тех, кто хочет просто попробовать и приятно провести время.

ORIENT SPORT – подходит для спортсменов: заданный маршрут, победит тот, кто быстрее всех соберет все контрольные пункты в нужном порядке. Карта выдается прямо на старте.

ORIENT FUN – можно участвовать всей семьей, выбрать сложность и погулять по маршруту, даже не обязательно проходить его до конца. Победителей не определяют, итоги не подводят.

LABYRINTH – это быстрый вид ориентирования на небольшой огороженной территории. Здесь могут проявить свои скорость и ум спортсмены, а также пробежать в удовольствие любители и дети.

Рогейн

Интересный формат, где можно и побегать и поискать контрольные пункты (КП). В отличие от классического ориентирования в рогейне вы сами строите свой маршрут. На территории соревнований будет установлено 50-80 КП с разной «стоимостью» – чем дальше КП, тем дороже он стоит. Ваша задача – продумать маршрут так, чтобы набрать наибольшее количество баллов за отведенное время (4 или 8 часов). Карту выдают за два часа до старта.

Outdoor-площадки с активностями для всей семьи

Помимо спортивных состязаний для участников фестиваля организаторы подготовили и другие развлечения:

лекции и мастер-классы,

экскурсии по арт-парку,

гамачная релакс-зона,

sup-борды и пакрафты,

скалодром и слэклайн,

палаточный городок,

вечерние посиделки с песнями у костра,

три сцены с живой музыкой и лазерными шоу.

Детям на фестивале тоже скучать не придется. Для них организован детский лагерь, куда можно отдать ребенка, пока родители участвуют в соревнованиях, со множеством игр, мастер-классов и спортивных развлечений. Для детей и подростков проводится свой забег на 600 метров и 2 км. Также дети могут принять участие в ориентировании.

Регистрация

На фестивале действует единый билет, купив который, вы можете принять участие в любых спортивных дисциплинах и других активностях. Билет дает право находится на территории фестиваля с 6 по 9 июня 2024 года. Купить билет можно на сайте myrace.info. Если вы собираетесь участвовать в спортивных дисциплинах (трейле, велозаездах, ориентировании, рогейне), то позднее вам надо будет в личном кабинете зарегистрироваться дополнительно на выбранную дистанцию.

Стоимость участия

Стоимость билета на фестиваль – 5000 рублей. В него входит участие в любых дистанциях, посещение мастер-классов, лекций, концертов и других активностей.

Чем ближе к мероприятию, тем дороже будет стоить билет, но пока будущие цены организаторы не раскрывают.

Для детей до 16 лет билет стоит 1000 рублей. В него входит участие в детском или подростковом забеге, а также право посещения детского лагеря на фестивале.

Многодетные семьи и участники старше 60 лет могут получить скидку 30%, для этого нужно написать письмо на электронную почту fest@sport-marafon.ru.

Получение стартовых пакетов

Билет нужно обменять на специальный браслет для прохода на фестиваль. Если вы регистрировались на какие-то спортивные дисциплины, то вам также выдадут стартовый пакет. Получить браслет и стартовый пакет можно двумя способами:

3, 4 и 5 июня в Москве в Клубе Путешественников «Спорт-Марафон» (ул. 5-я Кожуховская, д.10).

6, 7, 8 и 9 июня при въезде на фестиваль. Пункт выдачи расположен в деревне Звизжи (примерно 300 метров от въезда). Здесь обычно очереди, поэтому браслеты рекомендуют забрать заранее в Москве.

Будьте внимательны, браслеты должны быть у всех участников фестиваля. Если вы приехали на фестиваль на машине, водитель и все пассажиры должны быть с браслетами.

Положение по соревнованиям еще не опубликовано, но обычно для получения стартового пакета нужно предъявить:

паспорт

оригинал и копию медицинской справки по форме из Приложения № 2 к Приказу Минздрава РФ № 1144н от 23.10.2020 г. Срок действия справки 1 год с момента выдачи. Также можно показать справку о наличии первой или второй группы здоровья, срок действия этой справки – 6 месяцев.

Проверьте, чтобы на справке стояли штамп и печать организации с ее наименованием, подпись и печать врача, дата выдачи.

Программа фестиваля

3, 4, 5 июня

10:00 – 21:00 – Выдача стартовых пакетов и гостевых браслетов в Клубе Путешественников «Спорт-Марафон» (Москва, ул. 5-я Кожуховская, д.10, м. Автозаводская)

6 июня, четверг

19:00 – Отправление трансфера на фестиваль от ст. метро Тропарево в Москве

7 июня, пятница

07:00 – Отправление трансфера на фестиваль от ст. метро Тропарево в Москве

12:00 – 20:00 – Выдача стартовых пакетов в Никола-Ленивце

12:00 – 20:00 – Время работы ЭКСПО

12:00 – 18:00 – Свободный старт участников ORIENT FUN

13:00 – 21:00 – Время работы Лектория

14:30 – 20:00 – Время работы зоны мастер-классов

17:30 – Старт дистанции ORIENT SPORT из Главной арки

18:00 – Старт дистанции CANISPRINT

19:00 – Концерт на Большой сцене

19:00 – Отправление трансфера на фестиваль от ст. метро Тропарево в Москве

20:00 – Награждение дистанций CANISPRINT и ORIENT SPORT на малой сцене

22:45 – Старт забега Trail NIGHT

22:50 – Вечер под гитару в зоне ночной тусовки

23:30 – Награждение забега Trail NIGHT на Малой сцене

00:00 – Танцы под DJ-сеты в зоне ночной тусовки

8 июня, суббота

06:00 – Отправление трансфера на фестиваль от ст. метро Тропарево в Москве

08:00 – 20:00 – Выдача стартовых пакетов в Никола-Ленивце

09:00 – Выдача карт участникам ROGAINE 4 и 8 часов

09:00 – Фан-забег на 5 км от команды S95

09:00 – 21:00 – Время работы Лектория

10:00 – Отправление трансфера на фестиваль от ст. метро Тропарево в Москве

10:00 – 18:00 – Время работы ЭКСПО

10:00 – 18:00 – Свободный старт участников ORIENT FUN

10:00 – 19:00 – Время работы зоны мастер-классов

11:00 – Старт ROGAINE 4 и 8 часов из Главной арки

11:10 – Брифинг для участников велозаездов

11:50 – Старт BIKE 38 из Главной арки

12:20 – Старт BIKE 120 из Главной арки

12:50 – Старт BIKE 64 из Главной арки

13:30 – 00:00 – Организация питания на финише для участников BIKE

15:00 – Награждение дистанции BIKE 38 на Малой сцене

16:00 – Награждение дистанции BIKE 64 (мужчины) на Малой сцене

17:30 – Награждение дистанции BIKE 64 (женщины) на Малой сцене

18:00 – Концерт на Главной сцене

18:50 – Брифинг для участников трейловых забегов на Малой сцене

22:30 – Свето-музыкальное шоу «100 костров» возле Главной арки

22:45 – Старт дистанции TRAIL 100 из Главной арки

22:50 – Вечер под гитару в зоне ночной тусовки

00:00 – Танцы под DJ-сеты в зоне ночной тусовки

9 июня, воскресенье

02:00 – Отправление трансфера на фестиваль от ст. метро Тропарево в Москве

06:00 – Старт TRAIL 60 из Главной арки

06:30 – Старт TRAIL 47 из Главной арки

07:00 – Старт TRAIL 32 из Главной арки

07:00 – 18:00 – Работа ЭКСПО

07:30 – Старт TRAIL 10 из Главной арки

07:35 – Старт NORDIC 10 из Главной арки

07:50 – Старт TRAIL 17 из Главной арки

08:00 – 15:00 – Время работы Лектория

08:30 – 17:00 – Организация питания на финише для участников дистанций TRAIL и NORDIC

09:00 – Награждение дистанции TRAIL 100 (мужчины) на Малой сцене

10:00 – Награждение дистанции TRAIL 10 и TRAIL 17 на Малой сцене

10:00 – 16:00 – Свободный старт участников ORIENT FUN

10:00 – 15:00 – Время работы зоны мастер-классов

10:30 – Награждение дистанции TRAIL 32 на Малой сцене

11:00 – Награждение дистанции TRAIL 47 на Малой сцене

11:30 – Награждение дистанции TRAIL 60 и TRAIL 100 (женщины) на Малой сцене

12:30 – Старт Trail KIDS – 1 волна

12:50 – Старт Trail KIDS — 2 волна

13:10 – Старт Trail KIDS – 3 волна

13:00 – 18:00 – Отправление трансфера в Москву до ст. м. Тропарево от паркинга за озером (по мере заполнения автобусов)

13:30 – Старт Trail TEEN

14:10 – Награждение дистанции Trail TEEN на Малой сцене

18:00 – Закрытие SPORT-MARAFON FEST

Как добраться

На автомобиле

От Москвы до арт-парка Никола-Ленивец около 200 км. Организаторы советуют ехать по Киевскому шоссе, на нем меньше трафик и хорошее покрытие. Другие пути проходят по плохим дорогам.

На территории арт-парка машину можно будет оставить на большой парковке. Работники покажут вам свободные места.

На организованном трансфере

Автобусы организованного трансфера из Москвы будут отправляться недалеко от выхода из метро №7 станции метро Тропарево с улицы Рузская. Ориентир – шиномонтаж. Координаты точки отправления 55.6 470 951, 37.4 755 333.

Посадка на автобусы начинается за 15 минут до отправления. Опоздавших не ждут. С собой необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении для детей.

Билет на трансфер стоит 3000 рублей, его можно приобрести на странице регистрации. В стоимость входит проезд туда и обратно. В одну сторону купить билет нельзя. Посадка в автобус производится по спискам, поэтому покупайте билеты заранее.

Обратный трансфер в Москву до метро Тропарево будет отправляться с парковки за озером.

Расписание отправки автобусов смотрите в разделе «Программа фестиваля». Время в пути 3,5 часа для утренних отправлений, 4-6 часов – для вечерних.

К перевозке допускаются велосипеды в жестких и мягких чехлах, а вот животных в автобус не берут.

На такси

Поездка на «Яндекс.Такси» до места проведения фестиваля из Москвы обойдется вам примерно в 8-10 тысяч рублей в одну сторону. Если вы едете компанией, то возможно вам так будет комфортнее: быстрее, чем автобус, выехать можно в удобное время, с друзьями весело.

На рейсовом автобусе

Около тридцати рейсов в день отправляется с московской автостанции «Тёплый Стан» до Калуги. Билет стоит от 690 рублей. От Калуги до арт-парка можно доехать только на такси, общественный транспорт туда не ходит.

На электричке

До Калуги можно также доехать на электричке с Киевского вокзала Москвы. Билет берем до станции Калуга-1 или Малоярославец. Проезд стоит 613 рублей. От ж/д станции до арт-парка добираться нужно на такси.

Размещение

В палаточном лагере

В арт-парке есть оборудованный кемпинг с бесплатными душевыми, туалетами и раздевалками. Еду разрешается готовить только на горелке, разводить костры на территории парка нельзя. Также поесть можно в кафе или купить еду в фуд-траках.

Оплатить проживание в кемпинге можно на сайте арт-парка или на ресепшн, когда приедете.

В арт-парке есть зона кемпинга для проживания в палатках. Для тех, кто живет в своих палатках, предусмотрены бесплатные раздевалки, душевые, туалеты. Еду можно приготовить на горелке или купить в кафе и фуд-траках. Вода будет продаваться в кафе, но рекомендовано взять ее с собой, так как на всех не хватит.

Место под палатку можно купить на сайте арт-парка «Никола-Ленивец» или оплатить на ресепшн, когда приедете на фестиваль.

В гостинице или гостевых домиках

На территории арт-парка есть отель, рассчитанный на 390 человек, а также отдельные гостевые дома. Забронировать номер или домик можно на сайте арт-парка «Никола-Ленивец».

В Калуге

Это ближайший большой город, в котором есть множество гостиниц разного ценового сегмента. От Калуги до арт-парка можно доехать на машине или такси за 1,5 часа (70 км).

Отзывы участников о забеге

Сергей: «Sport-Marafon Fest – это в первую очередь фестиваль: много разных забегов, но самое главное – это тусовка в арт-парке «Никола-Ленивец». Мы всегда приезжаем большой компанией человек 15-20. Стараемся встать в палаточном лагере все рядом, чтобы организовать свою супер-тусовку. Как правило, мы приезжаем в пятницу вечером или в субботу, гуляем по парку. Вечером всегда огненный концерт устраивают с классными группами и свето-музыкой. Атмосфера мощная.

Также вечером стартует дистанция 100 км – очень красиво спортсмены бегут первый километр вдоль зажженных костров, все их провожают и подбадривают. Очень яркое событие и многие даже бегут 100 км только затем, чтобы вот этот красивый стартовый участок пробежать.

На фестиваль можно приезжать с детьми. Есть детский садик, куда можно бесплатно отдать ребенка практически любого возраста, начиная с трех-четырех лет. Детям так интересно, что они даже не хотят потом возвращаться к родителям.

Для взрослых проводят лекции на разные спортивные темы. Много других развлечений, например, скалолазание и катание по озеру на SUP-бордах.

Большой выбор беговых дистанций от 10 до 100 км. Все трассы вполне беговые, то есть нет таких мест, где по шею в болоте ползешь. Здесь в случае плохой погоды максимум лужи и грязь, где-то броды небольшие, но, как правило, это все простое.

Если хотите на большую фестивальную тусовку и еще что-то спортивное пробежать или проехать на велосипеде, то вам сюда».

Марина Старостина: «Я бежала в Никола-Ленивце 2 старта – ночной забег в пятницу и 10 км в воскресенье. От обоих стартов впечатления остались только положительные!

Ночной забег поразил своей атмосферностью: ночь, лазеры, бегуны с налобными фонариками. Бежалось легко, несмотря на скользкую после дождя трассу, и интересно. Целей по времени никаких не ставила, хотелось просто насладиться происходящим. В какой-то момент дистанция проходила мимо сцены с концертом – был велик соблазн остаться. Шутка, конечно. Когда пробегали стартовый городок, ощущалась такая крутая поддержка!

Воскресный старт был уже посложнее. Были горки, небольшие броды и жара. Понравилось, что часть трассы проложена через палаточный городок, люди поддерживали, улыбались. Это всегда очень заряжает. Сам парк Никола-Ленивец – очень красивый и интересный: благодаря забегу удалось посмотреть многие арт-объекты. Дистанция показалась очень быстрой, как раз потому, что с нетерпением ждала, что же мы увидим следующим? На пункте питания очаровательные волонтеры, спасибо им за улыбки! Незадолго до финиша была горка, достаточно непростая. Но это только добавляет адреналина – когда выходишь на трейл, стоит быть готовым к тому, что на дистанции может быть все, что угодно. На то он и трейл.

Весь фестиваль организован очень здорово! Атмосфера семейности и уюта висит в воздухе. И дети, и взрослые найдут чем заняться в любую погоду. Дочка, кстати, бежала детский старт. Организован он был тоже классно.

На фестивале понравилось абсолютно все. Что бы хотелось пожелать? Пожалуй, только то, чтобы медали с разных стартов на фестивале отличались не только надписью. Хочется немного разнообразия. Но это совершенно не принципиально и не омрачает общего впечатления. Шоу «100 костров» – в самое сердце».

Егор Ганзвинд: «Ребята! Обязательно там нужно побывать. Оставьте сомнения в самом дальнем и темном чулане! Я участвовал в фестивале 6 раз, начиная с самого первого в 2018 году.

Это моя школа ультрамарафона. Это 6 лет, за которые я вырос из простых пробежек по лесу до финишера стокилометровой дистанции, а забег вырос из нескольких сот участников до 7000 и прирос велозаездами, спортивным ориентированием, а также кучей других активностей на открытом воздухе! Спасибо большое за это команде организаторов, волонтеров и лично Антону Жилину!

Мой послужной список такой:

2018 – 57 км, 2019 – 57 км, 2020 – 57 км, 2021 – 100 км, 2022 – 47 км, 2023 – 47 км.

Подробнее про забег на 100 км: решили попробовать эту дистанцию с друзьями, чтобы понять, что можем, что хватит сил моральных и физических.

До старта. 21:40. Последние приготовления, снаряга подогнана, поилки залиты, гели в кармане. Идем в стартовый коридор. По уровню драматичности, как в фильме Армагеддон, незнакомые люди подбадривают, восхищаются и кричат вслед, просят сделать фото с ними. Уже в стартовом коридоре смотришь на участников, таких же смельчаков, как ты. Уже нет ни страха, ни других слабостей, только максимальный настрой. Старт 22:00. Шоу «100 костров» – это та самая фишка, которую организаторы дарят и спортсменам, и зрителям. Только вот для зрителей она длится 10-15 минут, а лично я вспоминал это всю ночь. Выглядит это так: весь стартовый коридор с двух сторон окаймляют костры, которые согревают и заряжают, а зрители на всю катушку поддерживают: кричат, выставляют ладони для пятюни, поддерживают знакомых по имени. До сих пор слезы умиления от этих впечатлений. Первая половина, 0 км – 53 км, 00:00 – 3:38:51. План был бежать в темпе 6 мин/км, как бы ни ускорялись соперники. Со старта завели непринужденный разговор, знакомились с другими участниками, до первого пункта питания (ПП) даже не заметили, как пролетело время. Дальше наш путь лежал к реке, а там нас ждал туман, плотный и низкий, как в фильмах ужасов, что даже три фонаря, включенные на максимум, создавали лишь светлое облако. Подъем на второй ПП и снова в это белое одеяло. Наверное участники дистанции 65 км, которые стартовали в 6 утра и пробегали этот участок при свете солнца, видели другой пейзаж, но и наш был запоминающимся. К сожалению, подъемы от реки были не только крутые, но и долгие, что не позволило нам уложиться в намеченное время, но может это и к лучшему. Было ли холодно? Нет. Заброска на 53 км. 3:38:51 – 4:16:01. Отличная команда организаторов на заброске под чутким управлением Александра Элконина. Вообще волонтеры на фестивале – это просто лучшие няньки! Пообедали вкусным супом, переоделись, и тут я совершил практически роковую ошибку. Чтобы снять напряжение с мышц ног в рассветный час, я обильно обработал их меновазином – его охлаждающий эффект мгновенно дал о себе знать и меня начало знобить, как в лихорадке. Ни дополнительная порция бульона, ни горящий мангал проблему не решали. Тогда Александр сказал: «Спас одеяло есть?» Я кивнул. «Тогда накрывайся и пешком вперед, иначе ты сойдешь». Это были простые, но очень важные слова, которые я тут же принял как руководство к действию. Мы с ребятами обсудили, что дальше бежим по состоянию, но я уже шагом. Вторая половина, 53 – 99,5 км. 4:16:01 – 10:15:35. Первые шаги были через дрожь. Солнце еще очень низко, да и дистанция уходит в лес. Через 500 метров стало теплее, попробуем бежать, бежится. Через еще 500 метров пробую снять одеяло – озноба нет, убираю его, но начинается участок с поваленными деревьями, завалами, травой, тропинка петляет, но минимально стараюсь бежать, чтобы не замерзнуть вновь. Километры на часах ползут как улитка. А тут еще и желудок от многочисленного спортивного питания начинает ныть. Выход на гравийную дорогу! Еще не все потеряно! Солнце согревает. Вернемся к 6:30 мин/км? И получается!

К ПП 70 км прибываю в боевом расположении духа, обогнав некоторых ребят и попутно проводя нехитрые вычисления в уме, например: 100 – 70 = 30, 30 по 6 мин/км – это 3 часа, а по 7 мин/км – это 3,5 часа, а 8:27 + 3:30 это меньше 12 часов получается. Даже продолжительная болотная дорога по колено где-то на 76 км не убавила куража. На том и бежал до следующего ПП 80 км.

Когда после него началась гравийка, я уже был настолько уверен, что получится небольшой бонус к результату, что на шаг совсем не переходил, солнца не замечал, слепни – побоку. Но тут начались поля: некошеные, со старыми колейными дорогами, на последних 20 км такой дистанции это могло стать очень опасным. По полям я не бегун, потому старался топтать, но чаще широким шагом, матеря эти поля на чем свет стоит. Я знал, что наша дистанция перед финишными 6 км выходит во вторую треть поля, которое ненавидит добрая половина участников, и в каждом просвете впереди ждал это поле. Но сбился со счета сколько этих просветов было. Только улитко-километры на часах говорили о приближении объекта ненависти.

И вот оно: такое ровное, стриженное, ухоженное, практически трасса для гонок «Формулы 1», по сравнению с тем, что я бежал последние 5-7 километров. Вот он хвост участников с 10 и 20 км! Отрадно, что участники более коротких дистанций уважительно относились ко всем с более длинных, ну и ко мне в частности. Просто порой было даже сложно сделать шаг в сторону, чтобы пропустить или уклониться, но ребята все понимали!

ПП Бобур 95 км! Волонтеры! Втроем на меня одного! А мне всего-то воды и колы и вперед! Вопрос вдогонку: «У тебя все хорошо?» – Ответ: «Нет. Я же бегу 100 километров!» Жарко. Очень жарко. Силы есть, но непонятен их запас. Разум вроде светлый. Сознание ясное. Тут же вспоминаю, как в прошлом году тут бежала Маша Иванова, медленно, но бежала, 7 или 8 мин/км, но бежала. Вот и я бегу, иногда переходя на шаг, медленно. В этих мыслях замечаю, как появился деревянный настил, а это означает, что скоро храм, хрен с ним с подъемом к нему, после него 3 километра и финиш. Финиш, 99,5 – 100 км, 10:15:35 – 10:17:35. Когда я подбегал к финишному полю, меня накрыла истерика: слезы, смех, стон, просто фонтан эмоций. Немного пешком по нему и надо раскачиваться. Бегу. Крики болельщиков. Ведущий в микрофон. А в моих глазах только финишная черта, после которой я падаю на колени и закрываю глаза. Нет, не от нехватки сил, от фонтана эмоций!

Мне нравится этот фестиваль, бегать на нем приятно, поэтому планирую стать одним из тех, кто пробежит его 10 раз, а дальше посмотрим!»