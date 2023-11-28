Кто ходит какать по утрам, тот поступает мудро? А вечером что – нет?
Добрались до сокровенного.
Я закончила медицинский университет больше 10 лет назад, а последние 5 лет работаю медицинским редактором – пишу статьи о здоровье сама и проверяю на достоверность докмеду тексты других авторов. Знакомые и друзья знают, что я в курсе последних новостей медицины, поэтому часто приходят ко мне с вопросами о здоровье и просят проверить, правду ли говорят ЗОЖ-блогеры. Часто их утверждения – откровенная ересь, но они говорят так убедительно, что люди верят. У меня накопилось немало ответов на подобные вопросы, один из последних – про то, как и когда правильно какать…
Популярные ЗОЖ-блогеры говорят, что опорожнять кишечник нужно именно с утра. Объяснения они приводят весомые: «если каловые массы находятся в кишечнике слишком долго, то токсины из них начинают отравлять организм, отсюда и болезни, вплоть до рака». Такие эксперты уверяют, что какать до 10:00 не просто полезно, а жизненно важно. Поэтому всем срочно нужно отслеживать этот процесс и если вдруг кто-то не укладывается в тайминг, то нужно как можно скорее исправлять ситуацию. Для этого предлагаются всевозможные диеты, БАДы, травы, а в крайних случаях – слабительные. Якобы они помогут избежать появления проблем в будущем. Причем действовать нужно как можно скорее.
Звучит убедительно и пугающе одновременно, поэтому есть риск отключить разум и срочно учиться какать по часам. Но так только кажется. Вот почему.
Как вообще происходит дефекация
Дефекация – это процесс, в ходе которого из организма удаляются отработанные продукты обмена веществ и непереваренные остатки пищи. Из них формируются каловые массы.
В среднем за сутки у здорового взрослого человека образуется около двухсот граммов кала. Однако количество каловых масс – это все-таки индивидуальная особенность, которая в первую очередь зависит от питания и количества употребляемой жидкости.
В течение суток кал накапливается в конечном отделе кишечника – прямой кишке, в которой расположены особые рецепторы. Они реагируют на растяжение и в определенный момент подают сигналы в мозг о том, что пора бы опорожнить кишечник. В норме кал выходит только тогда, когда человек к этому готов. Даже если рецепторы уже вопят о перерастяжении, сфинктер прямой кишки будет сдерживать кал, пока человек не даст добро.
Кстати, сдерживать дефекацию лучше в вертикальном положении. Если человек нагнется, естественный угол, который дополнительно сдерживает каловые массы, распрямится, кал будет с напором давить на сфинктер. Есть риск испачкать штаны.
Как на дефекацию влияют биологические часы
Большинство людей опорожняет кишечник от одного до трех раз в день, но нормальным считается, даже если человек какает не ежедневно, а, например, три раза в неделю. Все индивидуально. Если дефекация происходит реже, говорят о запоре.
Об идеальном времени для опорожнения кишечника у врачей нет указаний, главное – регулярность. Так отработанные вещества не накапливаются и (о боже!) не отравляют организм.
Но есть один момент. Организм привыкает к определенному распорядку, поэтому часть людей обычно ходит «по-большому» до обеда, другие – после. Это важный параметр, на который следует ориентироваться. Если человек всегда ходил какать до 10:00 и неожиданно перестал это делать или время почему-то поменялось, стоит внимательнее последить за своим здоровьем. Если к тому же ощущается дискомфорт в животе, тошнота или вздутие, нужно как можно скорее обратиться к профильному специалисту – врачу-гастроэнтерологу.
В поездках или на фоне стресса, при изменении диеты, выработанный годами режим может нарушиться. Обычно все нормализуется, когда человек привыкает к изменившимся условиям или возвращается к привычному режиму. Кстати, в этом случае обычно меняются и циркадные ритмы, то есть уснуть в привычное время тоже не получается, также как и проснуться. Но, если дефекация происходит регулярно, причин для беспокойства нет.
Что в итоге
Самая лучшая дефекация – та, которая состоялась, и неважно, в 10 утра или в 11 вечера. По регулярному опорожнению кишечника можно судить о здоровье пищеварительной системы и не переживать, что в кровь попадут какие-то несуществующие токсины. Другие признаки того, что человек все делает правильно – быстрота и безболезненность, оформленный, но при этом мягкий стул. Если все так, то специально тужиться, чтобы покакать с утра, и принимать БАДы, травы или слабительные точно не следует. Если будет такая необходимость, препараты назначит врач. В противном случае можно сделать только хуже.
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Фото: pexels.com/Hafidz Alifuddin, Anna Shvets
Автор, вы для начала изучите, как работает человеческий организм с точки зрения здоровья, а не болезни.
К сожалению, вас этому в медучереждениях не учили. Но ничего, жизнь научит. Со временем. Если доживете хотя бы до среднего по России. Если бы медработники действительно знали, как быть здоровым, они жили бы дольше других групп граждан. А по факту - продолжительность жизни медиков гораздо меньше, чем в среднем по России. Можно смело сказать, что человек с медицинским образованием это не интеллектуал, а маргинал.
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Например, рассмотрите откуда вообще взялись советы об утренней дефекации. Для этого желательно изучить тему циркадных ритмов организма разных уровней.
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Единственно, с чем я с вами соглашусь, так это в том, что вот полный бред:
"Для этого предлагаются всевозможные диеты, БАДы, травы, а в крайних случаях – слабительные. Якобы они помогут избежать появления проблем в будущем. Причем действовать нужно как можно скорее."
По факту, это та же фармакология и вред организму.
На самом примитивном уровне рекомендации теже: меньше жрать, больше двигаться и лучше спать (согласно циркадным ритмам, опять-таки)