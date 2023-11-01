Хурма: все, что нужно знать о пользе, вреде, видах и сортах

Разгар сезона!

Осень – это сезон хурмы, обычно он длится с конца сентября по начало декабря. Именно в этот период можно купить зрелую хурму, а не нарваться на ягоды с неприятным вяжущим вкусом. Давайте рассмотрим, как правильно выбирать этот плод, в чем его польза для здоровья и почему некоторым лучше воздержаться от употребления хурмы.

Полезные свойства хурмы: масса витаминов, микроэлементов, антиоксидантов и клетчатки

Хурма – источник витаминов А, С, Е, группы В (особенно много в ней витамина В6), также она богата пищевыми волокнами, марганцем, медью, магнием, калием и фосфором. Благодаря такому составу, хурма обладает рядом удивительных полезных свойств.

Повышает иммунитет. Хурма содержит аскорбиновую кислоту, которая помогает в борьбе с ОРВИ и уменьшает симптомы. В одной ягоде – от 15 до 33 % суточной нормы витамина С.

Улучшает работу ЖКТ. Как и большинство фруктов и ягод, хурма – хороший источник клетчатки. В ста граммах продукта содержится почти 15% дневной нормы пищевых волокон. Клетчатка поддерживает здоровье пищеварительной системы и способствует профилактике запоров.

Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Хурма содержит фенольные соединения и каротиноиды, которые обладают мощными антиоксидантными свойствами. Они помогают предотвратить и замедлить повреждение клеток, противодействуя окислительному стрессу – процессу, запускаемому нестабильными молекулами, называемыми свободными радикалами. Исследования показывают, что за счет этого уникального состава хурма может снизить риск заболеваний сердца и сосудов.

Улучшает здоровье глаз. Хурма богата витамином А и другими каротиноидными антиоксидантами, такими как лютеин и зеаксантин. В экспериментах на животных они помогали улучшить функцию зрительного нерва и защитить глаза от катаракты и возрастной макулярной дегенерации. Ученые полагают, что подобный эффект может возникнуть и у людей.

Замедляет преждевременное старение. Хурма богата большим количеством различных антиоксидантов, таких как эпикатехин, катехин, хлорогеновая кислота, каротиноиды. Они помогают уменьшить окислительный стресс и продлить молодость кожи: задержать появление морщин и возрастных пигментных пятен.

Хурма содержит много полезных веществ, но пока нет однозначных данных, которые бы точно подтверждали ее лечебное влияние на здоровье. Поэтому не следует рассматривать хурму как универсальное средство от серьезных заболеваний.

Вред хурмы и противопоказания к употреблению

Хурма, если употреблять ее в умеренных количествах, обычно не вызывает серьезных проблем со здоровьем. Однако у некоторых людей после употребления оранжевых плодов может возникнуть аллергия, которая проявляется крапивницей, рвотой, затрудненным дыханием и головокружением. Если после употребления хурмы появляются подобные симптомы, лучше отказаться от нее и выбрать другой продукт.

Также осторожнее с хурмой стоит быть пациентам с сахарным диабетом. Все дело в способности этой ягоды повышать уровень сахара в крови.

Сорта хурмы: описание, характеристики, сезонность

В мире существует множество сортов хурмы, но несколько наиболее популярны и известны на территории России.

Шоколадная хурма, или «Королек». Плоды сорта «Королек» среднего размера, сладкие и не вянут даже в недозрелом состоянии. «Королек» обычно поступает в магазины в октябре.

Плоды сорта «Королек» среднего размера, сладкие и не вянут даже в недозрелом состоянии. «Королек» обычно поступает в магазины в октябре. Шарон. Спелые плоды «Шарон» полностью однородного, бледно-оранжевого цвета, очень мягкие и сочные. Этот сорт крайне долго созревает – с осени до весны, поэтому в магазинах его можно найти всю зиму.

Спелые плоды «Шарон» полностью однородного, бледно-оранжевого цвета, очень мягкие и сочные. Этот сорт крайне долго созревает – с осени до весны, поэтому в магазинах его можно найти всю зиму. Мандаринная хурма. Этот вид хурмы характеризуется небольшими размерами и яркой оранжевой кожурой, которая напоминает мандарин. Мякоть обладает сладким и ароматным вкусом с деликатными цитрусовыми оттенками. Она часто отличается более нежной текстурой по сравнению с другими сортами. На полках магазинов мандариновую хурму можно найти с середины октября.

Этот вид хурмы характеризуется небольшими размерами и яркой оранжевой кожурой, которая напоминает мандарин. Мякоть обладает сладким и ароматным вкусом с деликатными цитрусовыми оттенками. Она часто отличается более нежной текстурой по сравнению с другими сортами. На полках магазинов мандариновую хурму можно найти с середины октября. Бычье сердце. Плоды этого сорта отличаются ярким оранжевым цветом и большим размером, который значительно превосходит «Королек» и мандаринновую хурму. «Бычье сердце» доступно в магазинах лишь в финале сезона, так как его терпко-сладкий вкус раскрывается только в момент полной спелости.

Как правильно выбрать хурму

При выборе хурмы следует ориентироваться на следующие признаки, независимо от того, планируется ли съесть хурму сразу после покупки или сохранить ее в замороженном виде.

Вид. Спелая хурма должна иметь насыщенный оранжевый или красный цвет. Она может быть слегка коричневой, но следует избегать совершенно зеленых или желтых плодов, так как они могут быть недозрелыми. Кожура хурмы должна быть гладкой и без трещин. Мелкие пятна и потемнение на поверхности могут свидетельствовать о переспелости.

Текстура. Хурма должна быть мягкой, но не слишком. Плод следует немного прижать пальцем. Если он упругий и немного уступает при давлении, это признак того, что он созрел и готов к употреблению. Легкое давление пальцем должно оставить небольшой след.

Запах. Хорошая спелая хурма имеет сладкий аромат. Если плод не имеет запаха или пахнет неприятно, это может быть признаком недостаточной спелости.

Форма и размер. Хурма должна быть ровной формы, без видимых дефектов, весом около 100–150 грамм. Если выбор пал на крупноплодный сорт «Бычье сердце», то 200–300 грамм.

Как правильно хранить хурму, чтобы она долго оставалась свежей

Чтобы хурма дольше сохраняла свежесть и вкус, нужно правильно ее хранить:

при комнатной температуре, если она еще не созрела, и в холодильнике, если уже созрела;

в отдельной корзинке, так как хурма выделяет газ этилен, из-за которого рядом лежащие фрукты могут переспеть;

в бумажном пакете или в корзине, если держите на столе, чтобы случайно не помять нежную мякоть.

Спелые плоды также можно заморозить – в морозилке хурма может сохраняться до 10 месяцев. Чтобы разморозить целую хурму, достаточно вынуть ее из пакета и положить в чашку.

Почему хурма вяжет

Недозрелая хурма содержит много дубильных веществ (танинов), которые связывают белки в ротовой полости, это и создает неприятное ощущение стягивания во рту.

Однако, при дозревании плодов подавляющее большинство танинов разрушаются, поэтому спелая хурма почти не обладает вяжущим вкусом. Аналогичные дубильные соединения можно найти и в других продуктах, таких как желуди, плоды конского каштана, кожура граната, а также в перестоявшем или слишком крепком чае.

Почему некоторые испытывают проблемы с желудком после хурмы

Из-за высокого содержания танинов хурма, особенно в недозрелом состоянии, переваривается достаточно медленно. Поэтому у некоторых людей даже после нескольких кусочков хурмы может появиться тяжесть в животе, вздутие или дискомфорт. Чаще такие симптомы возникают у людей, страдающих различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, склонных к запорам или недавно перенесших операцию на брюшной полости. Полностью исключать хурму в этих случаях необязательно, но следует есть ее с осторожностью и в небольших количествах.

Пожилым людям следует также проявлять осторожность в отношении этой ягоды, поскольку возрастные изменения могут привести к снижению кислотности желудочного сока, ухудшению состояния слизистой оболочки ЖКТ и замедлению перистальтики, что увеличивает риск проблем с желудком.

В редких случаях избыточное употребление хурмы может привести к такому явлению, как фитобезоар. Фитобезоар – это скопление неперевариваемых растительных волокон в желудке, которое может иметь внушительные размеры. Полисахариды хурмы не перевариваются полностью, а танины, связываясь с белками из пищи, образуют соединения, которые оседают на поверхности непереваренных растительных волокон и способствуют их склеиванию в плотный комок, который остается в желудке. Чаще всего для удаления таких фитобезоаров требуется хирургическое вмешательство.

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Хурма – вкусная ягода, которая, как и другие плоды, полезна при умеренном употреблении. Однако подходит она не всем, и если после употребления хурмы регулярно появляются проблемы с пищеварением, лучше всего проконсультироваться с врачом, чтобы выяснить точные причины дискомфорта.

Фото: pexels.com/Tiberiu, Eva Bronzini, Farnaz, Quang Nguyen Vinh, Any Lane