Как выбрать гидрокостюм для плавания и триатлона?

Советы триатлета.

Плавание – один из самых популярных видов спорта. Согласно статистике Минспорта в России им занимается более 2,4 млн человек и их число растет с каждым днем. Многие выходят за рамки бассейнов и покоряют реки, озера, моря и даже океаны, участвуя в заплывах на открытой воде.

Летом в жару можно плавать и в обычном купальнике и плавках, но обычно в наших водоемах довольно прохладная вода, и для таких условий пловцам и триатлетам нужен гидрокостюм. Он защищает пловца от воздействия низких температур, помогает повысить обтекаемость тела и скорость преодоления толщи воды. Он незаменим при постоянных тренировках на открытой воде и участии в соревнованиях по плаванию и триатлону.

Как правильно выбрать гидрокостюм и на что обратить внимание, рассказывает Владимир Шейкин, генеральный директор фестиваля спорта IRONSTAR и заплывов на открытой воде SWIMSTAR, тренер высшей категории и мастер спорта по триатлону.

Виды гидрокостюмов: в чем разница

Качественный гидрокостюм – важная часть успеха, безопасности и комфорта во время плавания. Он должен быть практичным, удобным, а также отвечать вашим потребностям и виду спорта. Существует несколько типов гидрокостюмов: мокрые и сухие.

Владимир Шейкин: «Мокрые гидрокостюмы состоят из неопрена, который задерживает в себе влагу, а тепло поддерживается за счет температуры тела. Такая экипировка не позволяет внешней среде потреблять тепло организма. Сухой гидрокостюм состоит из слоя материала, прилегающего к телу, воздушной прослойки и части, соприкасающейся с водой – он полностью герметичен и используется в основном водолазами, либо для участия в рафтинге».

Спортивные гидрокостюмы для триатлона, дайвинга, серфинга и свимрана – это мокрые гидрокостюмы. Но каждый имеет особенности, из-за которых подходит именно для своего вида спорта.

Как выбрать гидрокостюм для плавания, триатлона и свимрана

Владимир Шейкин: «Гидрокостюм необходимо выбирать по правилам соревнования. Например, для большинства триатлонных и плавательных стартов толщина не должна превышать 5 мм».

Чаще всего костюмы делают переменной толщины: 1-3 мм, 2-5 мм, 3-5 мм. Например, неопрен толщиной 1 мм будет располагаться на запястьях, в манжетах, чтобы легко было натягивать рукава или прятать под них часы. В том же гидрокостюме зона живота и бедер может быть выполнена из неопрена толщиной 5 мм.

Владимир Шейкин: «Производители делают нижнюю часть костюма, ниже талии, более толстой – за счет этого ноги пловца не тонут и находятся на поверхности воды, обеспечивая меньшую силу сопротивления. А более тонкий верх необходим, чтобы плечевой пояс, который является основным двигателем в плавании, не был закрепощен».

Также по правилам соревнований гидрокостюм запрещен в теплой воде. Если на соревнованиях на полужелезной дистанции по триатлону температура воды превышает 24,6 °С, гидрокостюмы запрещают, участники стартуют в трисьютах. Пловцы для теплой воды приобретают скинсьюты (также называются «свимсьют», «свимскин») – это плавательная форма, которая сильно стягивает тело, делая его более жестким в воде, что позволяет легче плыть.

Владимир Шейкин: «Длина вариативна – например, гидрокостюм для свимрана имеет низ по колено, а рукава заканчиваются на предплечье. Такие гидрокостюмы обычно используют люди, которые могут прекрасно находиться в прохладной воде с температурой до 17 °С».

Свимран – это вид спорта, в котором участники попеременно преодолевают по 10-20 этапов плавания и бега последовательно, без транзитной зоны, оставаясь во всей экипировке. То есть они плывут в кроссовках, а бегут в плавательной экипировке. Поэтому в специальном коротком гидрокостюме, который выглядит как футболка и шорты из неопрена, гораздо легче бежать, чем в полноценном, длинном «гидрике».

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Владимир Шейкин: «Гидрокостюм без рукавов, верхняя часть которого выполнена в виде майки, а низ доходит до щиколоток, используют сильные спортсмены, которые хотят, чтобы ничто не сковывало их движения.

Универсальное решение – обычный длинный гидрокостюм. Он позволит не замерзнуть и обеспечит высокую скорость движения. Обязательно обратите внимание на замок: он может застегиваться наверх и заканчиваться бегунком возле шеи или же начинаться от шеи и идти до пояса – тогда бегунок от молнии находится внизу. Это очень индивидуально, поэтому стоит выбрать то, что будет удобнее именно вам».

Как выбрать размер и правильно надеть гидрокостюм

Размерная сетка гидрокостюма обычно включает два параметра: рост и вес. Некоторые производители также указывают объем груди, но обычно роста и веса достаточно, чтобы по размерной сетке точно определить, какой именно костюм подойдет.

Владимир Шейкин: «Экипировка не должна быть мала – она не растянется, а только будет сковывать движения и нарушать дыхание».

Если есть возможность примерить гидрокостюм – обязательно воспользуйтесь. Сейчас многие плавательные магазины и дилеры позволяют покупателям это сделать. Чтобы примерка прошла успешно, нужно знать, как правильно надеть гидрокостюм.

Владимир Шейкин: «Некоторые производители комплектуют гидрокостюмы перчатками и специальными бахилами. Последние нужно использовать обязательно, чтобы стопа скользила по неопрену – это позволит не повредить изделие. Перчатки же нужны для того, чтобы на материале не оставались заломы и трещины после неаккуратного надевания. Если у вас нет этих аксессуаров, то при надевании вам поможет любой целлофановый пакет, который нужно надеть на ногу, и любые мягкие перчатки, которые не будут цеплять гидрокостюм. Мой совет: посмотрите, как девушки надевают колготки и чулки – эта техника подходит и для гидрокостюма».

Костюм должен плотно облегать тело, поэтому нужно подтянуть его в паховой области, чтобы не оставалось большого пространства, которое не прилегает к бедрам и тазу. Также можно поднять руки наверх и подтянуть рукава к плечам, если чувствуете, что неопрен слишком сильно тянет их. При этом рукава не должны создавать ощущение «рези» в подмышках, иначе во время заплыва эту область сильно натрет.

На тренировках и соревновании сначала нужно надеть гидрокостюм, а потом – спортивные часы. Если не снять их, часы могут повредить материал.

Как правильно снимать гидрокостюм

После тренировки удобно снимать костюм в воде – мокрый костюм соскользнет проще, чем сухой. Во время соревнований по триатлону гидрокостюм приходится снимать в транзитной зоне, за короткое время – каждая секунда на счету. Поэтому триатлеты на бегу расстегивают молнию, по очереди вынимают руки и спускают гидрокостюм до пояса, пока бегут от выхода из воды до транзитной зоны. Уже в транзитке, стоя у своего пакета или коробки с вещами, нужно быстро сдернуть костюм с бедер. Чтобы освободить стопы, можно наступить на уже снятые части в зоне ног – получится рычаг, который позволит быстро выдернуть стопы, не застревая пяткой.

Владимир Шейкин: «Уже во время тренировок и соревнований, чтобы было проще снять гидрокостюм, можно смазать шею, затылок, пятки и примерно 5-7 см низа штанин гидрокостюма вазелином – так материал будет легче скользить. При этом обязательно используйте перчатки, поскольку средство долго смывается и может нарушить осязательные функции кожи рук во время заплыва. Кроме того, вазелин убережет вас и от неприятных натертостей, которые может оставить экипировка.

Профессиональные спортсмены нередко используют и гусиный жир. Благодаря ему плавать в холодной открытой воде, где запрещено использовать гидрокостюмы, значительно теплее. Этим лайфхаком можете воспользоваться и вы – он сработает так же, как вазелин, к тому же поможет не замерзнуть».

Какие аксессуары понадобятся

Владимир Шейкин: «При плавании в холодной воде, то есть от 15 °С и ниже, пловцу необходимо надевать не только гидрокостюм, но также использовать специальные неопреновые перчатки и носки. В такой экипировке вам будет не страшна вода даже при 12° С. Не пренебрегайте неопреновой шапочкой. Если у вас замерзнет голова, то она может закружиться, вам станет нехорошо, и вы сойдете c дистанции. Лицо же мерзнет быстрее всего, но оно быстро привыкнет к холодной воде – согреется путем отдачи тепла от тела».

Если вода холодная, но в пределах нормы (около 16-17 °С), а вы не успели купить неопреновую шапочку или шлем – можно надевать сразу две резиновые шапочки. Но при большем похолодании лучше все-таки обзавестись дополнительными аксессуарами.

Неопреновые носки отличаются по толщине, как и гидрокостюм, они могут быть толщиной 1-3 мм, 3-5 мм и более 5 мм. Толстые носки 7-10 мм используются для дайвинга и глубоких погружений (чем глубже, тем холоднее вода). Для плавания чаще всего покупают носки толщиной 2-4 мм. В отличие от гидрокостюма, в носках нет гладкого покрытия неопрена, только основной «шершавый» материал, поэтому будьте готовы, что носки будут впитывать воду.

Носки должны плотно облегать ногу, но не сдавливать. Они быстро намокнут и наберут воду и поэтому растянутся во время плавания. Если носки изначально. в сухом виде, не сидели плотно, то во время плавания они начнут спадать.

Большинство моделей так и выглядят – как носок, без каких-то застежек. Но можно встретить модели с липучкой на голени – это может быть как плюсом, так и минусом. С застежкой носки точно не будут спадать, но быстро снять их не получится (например, на длительном заплыве, когда вы можете положить носки в плавательный буй и надеть или снять их прямо в воде). Важно помнить, что не на всех соревнованиях разрешено использовать носки, например, по правилам триатлона (пункт 4.8.4.1) использование носков и перчаток на плавательном этапе запрещено, а гидрокостюм не должен закрывать стопы. Однако для заплывов в холодной воде (например, для заплыва в Териберке или на Байкале, где температура воды обычно 11-12° С, носки и перчатки будут разрешены.

Как хранить гидрокостюм и ухаживать за ним

Чтобы сохранить свойства костюма, нужно соблюдать несколько простых правил:

– не сушить костюм под прямыми лучами солнца;

– промывать под прохладной проточной водой дома, даже если ополоснули его в водоеме – важно смыть песок, водоросли и морскую соль;

– сушить гидрокостюм вывернутым наизнанку и на ровной поверхности, желательно разложить на полу, чтобы не было сгибов;

– хранить в сухом помещении, складывая по основным местам перегибов, в талии, коленях и локтях.

Как ремонтировать гидрокостюм

Некоторые гидрокостюмы такие мягкие, что зацепки появляются уже в первый месяц использования. Пока их немного, критично повлиять на эффективность костюма они не смогут. Но если зацепки глубокие, проходят насквозь так, что через них видно сетку материала и ваше тело, то стоит отремонтировать костюм. Сделать это можно самостоятельно, купив специальный клей для неопрена. Некоторые продавцы гидрокостюмов оказывают также услуги ремонта и могут починить ваш костюм.

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Фото: unsplash.com/Orca, Susan Flynn, Óscar Salgado; pexels.com/Kampus Production; РИА Новости/Илья Наймушин; East News/Olivier MORIN / AFP; Paul Kitagaki Jr., imago sportfotodienst/Global Look Press; swimthelakes.co.uk; blueseventy.com; runningfree.net; zone3.com